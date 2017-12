Jaką lekturę dziś przeczytaliście?

Lektury.gov.pl to wspólny projekt Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Rozwoju i Finansów. Do portalu trafiły dzieła m.in. Homera, Mickiewicza, Korczaka czy Conrada, dostępne nieodpłatnie i w atrakcyjnej formie.

- Zadane przez polonistów teksty znajduje w Internecie tylko jeden na dwudziestu uczniów. Nie wynika to z braku dostępu do Internetu, ale z tego, że uczniowie często nie mogą znaleźć lektur w wolnym dostępie - podają twórcy "lektur".

Według Ministerstwa Rozwoju i Finansów, zasoby portalu to 725 książek, co stanowi 32% lektur szkolnych umieszczonych na listach opracowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

Większość książek dostępnych w portalu pochodzi z zasobów pieczołowicie opracowywanych przez Fundację Nowoczesna Polska w ramach Biblioteki Wolne Lektury, prowadzonej od 10 lat. W roku 2017 skorzystało z niej 3,8 miliona unikalnych użytkowników. Partnerami przedsięwzięcia są też Legimi (lektury są na czytnikach obsługujących tę aplikację dostępne za darmo nie od dziś) oraz Państwowy Instytut Badawczy NASK.

Idę o zakład, że wielu z Was uzna, że lektury.gov.pl są do niczego, bo nie można tam znaleźć właśnie potrzebnej książki (wybrałam trzy lektury z kanonu. Zero trafień). Znajdą się i tacy, co uznają datę premiery "lektur" za dziwnie zbieżną z przygotowywaną rekonstrukcją rządu (minister Morawiecki zapowiadał w lipcu, że portal ruszy we wrześniu i wydawało się, że temat ucichł). Jeszcze inni przypomną, że Wolne Lektury Fundacji Nowoczesna Polska działają już od 10 lat bez rządowego namaszczenia. A ja popieram. Podobnie jak wszelkie inicjatywy, które umożliwiają legalny dostęp do zasobów kultury, i to w sposób przystający do potrzeb i oczekiwań współczesnego odbiorcy.

Sprawdzimy za rok, w jakim kierunku poszły lektury.gov.pl.