Jaka informacja jest tak naprawdę istotna dla kandydatów do pracy z branży IT?

Z badań HR wynika, że ponad 40% firm z branży IT publikuje w ogłoszeniach informację o wynagrodzeniu. Publikację tego typu informacji wymuszają nie tylko kandydaci, ale również sami pracownicy, którzy z roku na rok stają się coraz bardziej wymagający względem pracodawców. Rosną oczekiwania względem wynagrodzeń, dodatkowych benefitów pozapłacowych oraz samej ścieżki kariery w danej organizacji. Jawność wynagrodzeń to również wymóg nowopowstających portali pracy dla branży IT, które obecnie wymagają od pracodawców podania tzw. widełek płacowych na konkretnych stanowiskach – bez tego publikacja ogłoszeń jest niemożliwa.

Jak twierdzą eksperci, publikacja wynagrodzeń w ogłoszeniach o pracę pozwala firmom IT wyjść naprzeciw oczekiwaniom kandydatom oraz dostosować się do obecnego rynku pracy. Łukasz Biedulski, Team Leader ICT w HRK S.A. zaznacza, że obecnie przedstawiciele branży IT należą do jednych z najlepiej opłacanych pracowników. Co ważne, są oni świadomi tego, że firmy ich potrzebują i tym samym mają duże oczekiwania, zarówno finansowe, jak i pozafinansowe, względem pracodawców. Firmy prześcigają się więc w benefitach, ale zapominają, że o pieniądzach też warto rozmawiać. Dla ludzi technicznych często brak konkretów, brak jawnej informacji o wynagrodzeniu jest ich stratą czasu – wybiorą tego pracodawcę, który z góry przedstawi im konkretną ofertę płacową, ścieżkę kariery już na etapie pierwszego kontaktu, a nie na drugim czy trzecim etapie procesu rekrutacyjnego.

Jawność wynagrodzeń w ogłoszeniach o pracę przynosi firmom wiele korzyści. 48% badanych firm odczuło większy spływ aplikacji kandydatów ze zbieżnymi oczekiwaniami finansowymi, 24% organizacji odczuło również znaczące skrócenie czasu procesu rekrutacyjnego, zaś 14% poprawę swojego wizerunku na rynku pracy.

Co prawda jawność wynagrodzeń jest w Polsce jeszcze raczkującym tematem, ale obecny rynek pracy pokazuje, że trend z branży IT niebawem przenosić się będzie również na inne sektory rynku, gdzie również mamy do czynienia z rynkiem pracownika, a nie pracodawcy.

