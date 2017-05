Jak zwiększyć konwersję z email marketingu w e-commerce?

Źródło: http://bit.ly/2r4ux2B

Widać z tego, że branża e-commerce chętnie korzysta z możliwości, jakie daje ten kanał.

Co ciekawe, aż 66% konsumentów dokonuje transakcji w e-sklepie właśnie za sprawą otrzymanej kampanii mailowej. Konwersja z tego kanału jest więc bardzo duża.

Nasuwa się jednak pytanie, czy marketerzy wykorzystują w pełni możliwości, jakie daje email marketing? Nie do końca. Według obserwacji FreshMaila zaledwie kilka procent marketerów korzysta z zaawansowanych funkcji programu do wysyłki mailingów. Tracą oni przez to szansę na osiąganie jeszcze lepszych efektów sprzedażowych. Według DMA, czyli firmy działającej w branży e-marketingu, personalizowane i targetowane wysyłki generują 58% wszystkich dochodów. I choćby z tego powodu warto zainwestować swój czas w lepsze przygotowanie kampanii.

Oprócz typowo technicznych aspektów tworzenia kampanii mailingowych, istnieje kilka sprawdzonych, psychologicznych sposobów na zwiększenie przychodów z email marketingu.

Szczegółowo opowie o nich Paweł Sala na pierwszej edycji Aula Kraków. W trakcie jego wystąpienia, poznasz 7 sposobów na zwiększenie konwersji w E-commerce. Aby wziąć udział w Auli zarejestruj się na www.aulakrakow.evenea.pl.

W tym artykule przybliżymy trzy z nich. Pozostałe możesz poznać 23 maja na spotkaniu Aula Kraków. Spotkanie jest bezpłatne, wystarczy się zapisać.

1. Utrzymanie uwagi odbiorcy

Z badań, jakie przeprowadził Microsoft wynika, że Internauta poświęca na odbierane treści zaledwie 8 sekund swojej uwagi. Twoim zadaniem jest utrzymanie jej jak najdłużej. Stąd Twoje wiadomości powinny zwracać na siebie uwagę już w skrzynce odbiorczej. Intrygujące tematy, kolorowe ikony, czy personalizacja imieniem to tylko kilka ze sposobów wyróżnienia się spośród innych maili.

Gdy już złapiesz uwagę odbiorcy i otworzy maila, staje przed Tobą kolejne zadanie. Jest nim maksymalne ułatwienie ścieżki, jaką musi przejść odbiorca od otwarcia maila do momentu transakcji zakupowej.

Musisz wiedzieć, że umysł człowieka zbudowany jest z dwóch “systemów”. Pierwszy z nich odpowiada za szybkie, automatyczne reakcje i emocje. Można go nazwać “sercem”. Drugi, jak łatwo się domyśleć, odpowiada z kolei za analityczne myślenie - nazwijmy go “rozumem”. W momencie, gdy “serce” ekscytuje się oglądanym przedmiotem, wyobrażając sobie, jak lepiej będziesz czuł się po jego zakupie, “rozum” powoduje, że zastanawiasz się, czy oglądany w e-sklepie produkt rzeczywiście jest Ci potrzebny.

Poniżej znajdziesz kilka wskazówek, które sprawią, że zwiększysz konwersję ze swojej kampanii.

Postaraj się, aby wszystkie elementy Twojego mailingu skupione były na realizacji jednego, wyznaczonego wcześniej celu.

2. Przejrzystość treści

Nikt nie lubi ukrytych kruczków i niejasnych sformułowań, prawda? Mogą one zmniejszyć konwersję nawet do zera. Dodatkowo, konieczność wczytywania się w treść, aby zrozumieć cel wiadomości, tylko rozprasza uwagę odbiorcy. A to uruchamia wspomniany wcześniej “rozum”.

Jeśli nie chcesz wzbudzić u swojego odbiorcy podejrzliwości, jasno wskaż, jakie są Twoje intencje i cel. Pomoże Ci to zwiększyć konwersję z wysyłanych kampanii. Przykładowo:

jeśli Twoim celem jest promocja najnowszej kolekcji - wskaż to już w temacie wiadomości i w pierwszym banerze mailingu umieść odpowiednią grafikę i wyraźne CTA.

Co więcej, pisz krótko i na temat, a najważniejsze informacje umieszczaj już na samym początku. Zwróć uwagę na wyraźne CTA, które sprawi, że odbiorca od razu wie, gdzie ma kliknąć i co stanie się, gdy to uczyni. Dodatkowo, umieszczenie wezwania do działania w postaci graficznego przycisku zamiast zwykłego podlinkowanego tekstu, może zwiększyć współczynnik konwersji nawet o 28%.

W kreacji dodaj wyraźnie odróżniające się od reszty CTA, tak aby odbiorca od razu wiedział, gdzie ma kliknąć i co stanie się, gdy to uczyni.

3. Jeden wyraźny cel

W 2000 roku dwoje psychologów - Sheena Iyengar i Mark Lepper - przeprowadziło pewien eksperyment. Jego celem było sprawdzenie, czy lepiej jest pokazywać więcej produktów w swojej ofercie, czy mniej. Sprawdzili, jak klienci reagowali, gdy mieli do wyboru 24 rodzaje dżemu, a jak, gdy jest tylko 6 smaków. Wynik: 10 razy więcej osób kupiło dżem, gdy był mniejszy wybór.

Rezultat tych testów można doskonale porównać do wysyłek kampanii produktowych. Zbyt wiele celów, jakie postawisz swojemu odbiorcy, może spowodować nie podjęcie przez niego żadnego działania.

Zobacz na poniższym przykładzie, jak może wyglądać “przesyt” informacjami.

Udowadnia to następującą tezę, że lepiej jest skupić się na jednym celu, niż na wielu, ale tylko połowicznie.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Jeśli chcesz poznać pozostałe sposoby na zwiększenie konwersji w e-commerce za pomocą maila, zapisz się na bezpłatne spotkanie Aula Kraków. Wystąpią na niej Paweł Sala, Grzegorz Miłkowski, Katarzyna Bienussa, Mariusz Wesołowski oraz Tomasz Tybon. Spotkajmy się 23 maja o godzinie 19.00 w Auli Wyższej Szkoły Europejskiej.

Autorki:

Eliza Bzdoń

Jako Content Designer we FreshMailu, tworzy treści marketingu online. Posiada doświadczenie w dziedzinie social media i e-commerce. Zafascynowana nowymi i niestandardowymi formami promocji w Internecie.





Marta Klimczak

Absolwentka Zarządzania Mediami na Uniwersytecie Jagiellońskim. We FreshMailu współorganizuje eventy, a także szkoli nowych i obecnych Klientów.