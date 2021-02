Jak zwiększyć bezpieczeństwo przechowywania kryptowalut? Poznaj nasze propozycje

Ochrona portfela z kryptowalutami - podstawowe informacje

Tak zwany portfel wirtualny, który służy do przechowywania wykopanych lub zakupionych kryptowalut, ma wiele obliczy. Mogą to być programy, aplikacje mobilne, strony www lub fizyczne urządzenia takie jak choćby pendrive lub dysk zewnętrzny. Te ostatnie, chociaż bezpieczne, są trudne do samodzielnego stworzenia bez głębszej znajomości tematu.

Istnieje możliwość zakupienia nośników przeznaczonych już konkretnie pod ochronę bitcoinów i innych e-walut, ale jest to rozwiązanie jeszcze póki co dość drogie. Do przechowywania służą też giełdy kryptowalut, są one jednak słabo zabezpieczone i podatne na nadużycia i oszustwa. Nie jest to miejsce, w którym chciałbyś lokować swoje finanse.

Inną opcją jest przechowywanie swoich środków na smartfonie, przy pomocy odpowiedniej aplikacji. Ochrona portfela Bitcoin czy Ethereum mobilnie, nie jest jednak łatwa i o ile Twój telefon nie wpadnie fizycznie w ręce złodzieja, ryzyko stracenia funduszy nie jest aż tak wielkie, to eksperci odradzają trzymania w ten sposób zbyt wielkich kwot.

Większość magazynuje swoją walutę na swoim osobistym komputerze. Jest to tak zwany Hot Wallet. W jaki sposób zapewnić ochronę portfela z kryptowalutami przechowywanymi w taki sposób? Z racji istnienia na nośniku elektronicznym, są one narażone na ataki hakerów. Dlatego oprócz standardowych środków zabezpieczających dostarczanych przez twórców danego portfela, warto zainwestować w odpowiedni antywirus, który odpowiednio wcześnie wykryje i powstrzyma złośliwe oprogramowanie.

Ochrona portfela Bitcoin i Ethereum

Wybierając odpowiedni program antywirusowy dla siebie, koniecznie sprawdź czy posiada moduł, który odpowiada za ochronę portfela Bitcoin, Ethereum i innych rodzajów kryptowalut, w zależności od tego jakie kopiesz lub kupujesz. Na szczęście te potrzeby uwzględniane są przez nowoczesne antywirusy, takie jak G Data Internet Security. Zaopatrując się w takie zabezpieczenie będziesz mógł spać spokojniej.