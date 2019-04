Jak zrobić cyberbezpieczne zakupy?

Dane dotyczące roku 2017 obrazują, że Polacy wydali na internetowe zakupy około 30 mld zł. Według tegorocznych szacunków wartość rynku e-commerce ma wzrosnąć do 50 mld zł. Najczęściej klientami sklepów online są kobiety. Natomiast co do wieku, w większości kupujący w internecie to osoby od 25 do 34 roku życia. Polacy, jako najbardziej znaczącą przyczynę wybierania zakupów w sieci podają wygodę. Cenimy sobie także łatwą obsługę sklepu internetowego, większą dostępność produktów oraz szybką realizację zamówień. Wiele osób przyznaje także, że do kupowania przez internet, zachęcają ich niższe ceny produktów w sklepach online oraz możliwość zaoszczędzenia czasu.

Zmieniają się także nawyki kupowania. Świadomość Polaków, co do zakupów online stale rośnie, a decyzje o nabywanych przedmiotach są bardziej przemyślane. Aż 81% naszego społeczeństwa szuka opinii o danym produkcie i bada liczbę jego poleceń. Zmiany dotyczą także wyboru metody płatności, kierujemy się tym, który z dostępnych na stronie sposobów zapłaty jest najbezpieczniejszy.

Chcąc w dalszym ciągu rozpowszechniać wiedzę o rynku e-commerce i bezpiecznych zakupach w sieci, przedstawiamy kilka wskazówek i porad dotyczących tego tematu. Sprawdź, czy dobrze kupujesz w sieci.

Niech nie zwiedzie Cię cena — najtańsze okazje nie zawsze okazują się najlepsze. Atrakcyjna, a wręcz zaniżona cena towaru, powinna wydawać się podejrzana. Upewnij się, że kupowany produkt pochodzi z zaufanego sklepu.

Sprawdź informację o sklepie — powinny być one ogólnodostępne dla każdego klienta. Takie dane jak nazwa, adres, ale także NIP firmy, w każdym rzetelnym sklepie są podane na stronie sprzedawcy.

Zwróć uwagę na rok powstania sklepu internetowego — jeżeli platforma sprzedażowa kusi okazjami i nie jest Ci dobrze znana, sprawdź datę jej powstania. Być może jest to nowy sklep, który chce zyskać klientów, oferując im korzystne ceny, lecz równie dobrze twórcami mogą być oszuści, którzy szybko chcą się wzbogacić.

Kupuj tylko na zabezpieczonych stronach — sklepy internetowe powinny być odpowiednio chronione. Świadczy o tym m.in. kłódka znajdująca się obok adresu strony, który powinien zaczynać się od https://.

Wybieraj tylko zaufane i przetestowane metody płatności — lepiej uniknąć przesyłania pieniędzy przez mało znane i sprawdzone serwisy do przelewów gotówkowych.

Zadbaj o ochronę bankowości — chroń swoje transakcje online, korzystając z odpowiedniej technologii zabezpieczającej. Fałszywe serwisy mogą dążyć do zainfekowania komputera.

Dokładnie przeczytaj regulamin i warunki sprzedaży — powinieneś zaznajomić się z tymi dokumentami i poznać wzajemne zobowiązania swoje i sprzedawcy.

Stosowanie powyższych zaleceń z pewnością pomoże dokonać bezpiecznego zakupu przez internet. Nawet jeżeli niektóre z tych wskazówek wydają się prozaiczne, korzystanie z nich podczas kupowania online, może uchronić nas przed oszustwem i utratą pieniędzy.

