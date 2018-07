Coraz popularniejsze staje się tworzenie stron dopasowanych w pierwszej kolejności do urządzeń mobilnych, a dopiero później skalowanie ich do wersji desktopowej. Pozwala to tworzyć szybkie i intuicyjne serwisy internetowe zgodne z zaleceniami Google i nowym podejściem, jakim jest Mobile-First Index. Poniżej kilka rad, jak zoptymalizować stronę pod urządzenia mobilne zgodnie z oficjalnymi zaleceniami Google.

1. Unikanie wersji mobilnych pod oddzielnym adresem

Zaleca się stosowanie stron responsywnych (Responsive Web Design), czyli takich, które zmieniają swój układ i szerokość elementów zgodnie z rozdzielczością urządzenia, na jakim są przeglądane. Ułatwia to również późniejsze zmiany w serwisie, ponieważ do edycji pozostaje tylko jedna wersja.

2. Dane strukturalne oraz metadane widoczne na obu wersjach witryny

Posiadanie danych strukturalnych jest niezwykle istotne, ponieważ poprzez umieszczanie odpowiednich znaczników przy fragmentach treści, schemat Schema.org bezpośrednio wpływa na uczenie się robotów Google. Pomaga im to lepiej zrozumieć zawartość strony i zebrać informacje na temat sieci. Dzięki tym danym są one w stanie wyświetlić w wynikach wyszukiwania istotne elementy, np. adresy, ceny, recenzje czy godziny otwarcia.

3. Prawidłowe zastosowanie rel=canonical oraz rel=alternate

Ułatwia to robotom odnalezienie stron kanonicznych oraz odpowiednich wersji językowych na różnych urządzeniach. Jest to sposób na uniknięcie wystąpienia duplikacji w serwisie. Warto również stosować atrybuty rel=”next” i rel=”prev”, aby strony paginacji były traktowane jako sekwencja logiczna. Zabieg ten pozwala zrozumieć robotom, że każda kolejna strona jest kontynuacją treści na stronie poprzedniej.

4. Szybkie ładowanie strony

Strony posiadające tę zaletę zdecydowanie lepiej wypadają w rankingach. Im dłużej witryna się ładuje, tym szybciej rośnie szansa, że użytkownik ostatecznie zrezygnuje z jej przeglądania. Według badań przeprowadzonych przez Kissmetrics.com, aż 47% osób oczekuje, że witryna załaduje się w czasie krótszym niż 2 sekundy, a 40% zrezygnuje z odwiedzin, jeśli potrwa to dłużej niż 3 sekundy.

Prędkość ładowania strony można w łatwy sposób zweryfikować za pomocą Google Page Speed Insights. Wynik Page Speed mieści się w zakresie od 0 do 100 punktów. Im wyższy wynik, tym lepiej. Ocena na poziomie co najmniej 85 punktów oznacza, że strona działa dobrze.

Jak optymalizować?

Do pomocy przy optymalizacji serwisu nie są potrzebne wymyślne i drogie narzędzia – wystarczy posłużyć się niżej wymienionymi, czterema bezpłatnymi narzędziami Google.

1. Test optymalizacji mobilnej

Pozwala na sprawdzenie każdej podstrony pod kątem Mobile-First Index oraz tego, czy witryna jest dopasowana do urządzeń mobilnych. W razie pojawienia się problemów lub blokowanych zasobów, użytkownik otrzymuje informację na przejrzystej liście.

2. Narzędzie dla deweloperów w Chrome

Chcąc przejść do narzędzi Web Developerów, wystarczy w przeglądarce Chrome, w sprawdzanej witrynie nacisnąć skróty Ctr+Shift+I. Klikając na zaznaczoną na czerwono ikonkę, użytkownik przechodzi do wyglądu witryny na dowolnym urządzeniu mobilnym. Może także wybrać rozdzielczość oraz model urządzenia. Nie trzeba zatem przeklikać się na telefonie przez podstrony, aby zweryfikować poprawność wyświetlania elementów. Ponadto, dzięki ingerencji w kod źródłowy, możliwe jest zweryfikowanie pojedynczych elementów, przesuwanie ich, usuwanie lub dodawanie nowych.

3. Google Search Console

Na początku tworzenia strony warto uzyskać dostęp do Google Search Console. W zakładce ruchu związanego z wyszukiwaniem, dostępna jest obsługa na urządzeniach mobilnych. GSC potrafi „wypluć” obszerny raport odnośnie wszystkich zaindeksowanych elementów, które mogą mieć wpływ na postrzeganie i odczucia użytkowników. Na podstawie uzyskanych informacji można z łatwością odnaleźć problematyczne zasoby strony, które w jakiś sposób utrudniają obsługę na urządzeniach mobilnych, a następnie je poprawić.

4. Testowanie danych uporządkowanych

Dane strukturalne są istotnym elementem, który należy poprawnie wdrożyć. Oczywiście muszą być one tożsame dla wersji desktopowej oraz mobilnej. Google również w tej kwestii nie zawodzi i udostępnia kolejne proste narzędzie do testowania danych strukturalnych. Wystarczy podać adres URL strony i fragment kodu do zweryfikowania.

Autorka: Joanna Pierzynka, Specjalistka SEO HF Media; źródło:Senuto