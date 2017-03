Jak znaleźć tanie OC na ostatnią chwilę?

Sytuacja z życia wzięta. Pan Janek dwa tygodnie temu otrzymał ofertę na przedłużenie ubezpieczenia OC na kolejny rok. Miał on kontynuować tę polisę, jednak kiedy zobaczył, że składka ma wynosić 934 zł, postanowił umowę rozwiązać i poszukać czegoś tańszego. Wypowiedzenie OC wysłał wcześniej i stwierdził, że ma jeszcze czas, więc nowej polisy poszuka później. Zupełnie jednak o tym zapomniał. Obecne OC kończy się jutro, wiec za wiele czasu na znalezienie dobrej oferty panu Jankowi nie zostało. Jeśli jednak zastosuje się do 3 zasad, ubezpieczenie kupi od ręki i w dodatku nie przepłaci.

Zebranie dokumentów, ustalenie zniżek i szkód



Zanim pan Janek zacznie szukać ubezpieczenia, warto aby wiedział „na czym stoi”. Jeśli ustali wcześniej jakie posiada zniżki, ile dokładnie lat jeździ bezszkodowo lub też kiedy oraz ile spowodował szkód na drodze, łatwiej znajdzie tańsze OC.

Skorzystanie z porównywarki ubezpieczeń



Porównywarka ubezpieczeń OC, to obecnie jeden z najlepszych sposobów na to, aby kupić polisę możliwie najtaniej. Dzięki temu prostemu w obsłudze narzędziu pan Janek w jednym miejscu zestawi ze sobą propozycje nawet kilkunastu towarzystw. Tak dużo łatwiej znajdzie tanie OC.

Zakup ubezpieczenia przez Internet



Nie wystarczy, że pan Janek tylko porówna ubezpieczenia przy pomocy porównywarki. Musi jeszcze zdecydować się na ich zakup za pośrednictwem Internetu. Dopiero wtedy może być pewien, że dane OC kupuje w możliwie najniższej cenie i nie przepłaci.

Szukanie, przeliczenie i zakup

Pan Janek nie miał za wiele czasu, aby się ubezpieczyć. Od razu więc włączył komputer i zaczął szukać porównywarki polis. Kiedy znalazł taką, która odpowiadała mu najbardziej, znalazł obecne OC, potem wziął swoje prawo jazdy oraz dowód rejestracyjny auta i zaczął wypełniać internetowy formularz. Zrobił to bardzo szybko, bo pytania odnosiły się do jego pojazdu, niego jako kierowcy oraz historii jego ubezpieczenia. 2 lata temu spowodował on niewielka szkodę parkingową i musiał podać ten fakt w jednym z punktów kalkulatora. Następnie kliknął przycisk „pokaż oferty”.

Najtańsze ubezpieczenie OC wg kalkulator-oc-ac-auto.pl, czyli porównywarki z której korzystał pan Janek, wynosiło 715 zł. To ponad 200 zł mniej niż propozycja od obecnego ubezpieczyciela. Oferta więc bardzo atrakcyjna i warta zakupu. Aby móc kupić OC właśnie w takiej cenie pan Janek musiał przejść na stronę danego towarzystwa i tam uzupełnić resztę, niezbędnych do zawarcia polisy, danych. Było to jego imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz nr rejestracyjny oraz nr VIN jego pojazdu. Wszystkie formalności nie zajęły panu Jankowi więcej niż 20 minut. Polisę opłacił od razu za pośrednictwem bankowości internetowej i w ciągu kolejnych 5 minut otrzymał ją na swój adres mailowy. Wystarczyło ją jedynie wydrukować i włożyć do dowodu, aby okazać w razie kontroli policji.

Jak pokazuje przykład pana Janka, tanie OC można znaleźć nawet na 1 dzień przed końcem ubezpieczenia, a wszystkie formalności załatwić od ręki i cieszyć się z zaoszczędzonych pieniędzy.