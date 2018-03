Jak zmierzyć szczęście?

Firma Avaya - we współpracy z firmą Avanza - wykorzystała do przygotowania indeksu szczęścia technologię Blockchain. Dane o nastroju klientów można zapisać w specjalnej bazie. Zgromadzone informacje pozwalają na dokładne odwzorowanie customer journey, czyli podróży klienta przez różne media, portale, strony internetowe czy też kontakty multimedialne. Pozwala to firmom na kontaktowanie się z klientami w sposób proaktywny, a nie oczekiwanie na ich ewentualny kontakt. Informacje o zadowoleniu i nawykach klientów pozwalają między innymi na działania nastawione na polepszenie tzw. customer experience. Technologia Blockchain umożliwia firmom gromadzenie zakodowanych danych z wielu źródeł jak media społecznościowe czy też centra obsługi telefonicznej do późniejszej analizy nastrojów klientów.

Źródło: Avaya