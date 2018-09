Jak zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego? Oswajamy e-administrację

Osoby, które mają orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (nie dotyczy to osób z lekkim stopniem niepełnosprawności), mogą otrzymać pakiet wyborczy pocztą pod wskazany adres, zagłosować i przesłać pakiet do właściwego komisarza wyborczego.

Urząd nie może odmówić zapewnienia ci głosowania korespondencyjnego, ale:

jeśli w twoim wniosku brakuje jakichś danych lub jest wypełniony niepoprawnie, otrzymasz z urzędu wezwanie do jego poprawienia. Masz na to tylko 1 dzień od otrzymania wezwania. Jeśli nie uzupełnisz/poprawisz wniosku, urząd nie przyjmie twojego wniosku.

urząd nie przyjmie twojego wniosku, jeśli masz ustanowionego pełnomocnika do głosowania.

Jeśli nie dostaniesz wezwania do uzupełnienia/poprawienia wniosku, najpóźniej 7 dni przed wyborami otrzymasz pocztą pakiet wyborczy. Przyniesie ci go do rąk własnych listonosz.

Przygotuj się

Zamiar głosowania korespondencyjnego możesz zgłosić do 8 października 2018 roku. Aby to zrobić przez internet, potrzebujesz:

skanu orzeczenia o niepełnosprawności (dopuszczalne formaty pliku to .jpg, .jpeg, .png, .tiff, .tif, .pdf, .doc, .docx, .odt, .ott). Sprawdzi się zdjęcie wykonane telefonem (połóż dokument na białej kartce). Do wniosku możesz dodać dwa załączniki, liczące razem 10 MB - mogą to być zdjęcia dwóch stron orzeczenia.

Kiedy już masz profil zaufany i skan orzeczenia, możesz zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego krok po kroku

1. Wejdź na podstronę serwisu obywatel.gov.pl (bezpośrednio tutaj).

Możesz też przejść przez stronę główną obywatel.gov.pl, kliknąć w "Zaświadczenia i odpisy", a potem wybrać link Zgłoś zamiar głosowania korespondencyjnego, który znajduje się na samym końcu listy.

2. Na stronie, która się pojawi, należy wybrać wersję "Przez internet". Wówczas strona się rozwinie i pokaże się na niej niebieski przycisk z białym napisem "Zgłoś zamiar głosowania korespondencyjnego". Pod przyciskiem znajdziesz także informacje dotyczące zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego.

2. Po kliknięciu przycisku "Zgłoś zamiar głosowania korespondencyjnego" następuje przekierowanie na stronę profilu zaufanego. Wybierz niebieski przycisk "Zaloguj się do profilu zaufanego".

3. Zaloguj się do swojego profilu zaufanego (odpowiednią dla siebie metodą).

4. Po kliknięciu przycisku "Przejdź dalej" wracasz do trzyetapowego procesu zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego. Na górze strony zobaczysz informację, ile jeszcze masz czasu na wysłanie zgłoszenia. Poniżej wyświetlają się Twoje dane osobowe pobrane z profilu zaufanego*.

*Uwaga - jeśli na tym etapie coś się nie zgadza w danych, przerwij procedurę i najpierw zgłoś niezgodność danych (to także załatwisz przez profil zaufany).

5. Kiedy docierasz do końca tej strony, zwróć uwagę na okienko z adresem e-mail i numerem telefonu. Podanie tych danych kontaktowych jest nieobowiązkowe, ale warto to zrobić, by ułatwić urzędowi ewentualny kontakt z tobą.





6. Na końcu tego ekranu znajdziesz miejsce na dodanie skanu orzeczenia o niepełnosprawności.

Jeśli jeszcze nie masz przygotowanego skanu dokumentu, możesz zrobić jego zdjęcia i przesłać je sobie na maila albo pobrać je z telefonu, podłączając go do komputera. Zapisując załączniki na swoim komputerze, opisz je czytelnie (np. orzeczenie.jpg), by potem łatwo sprawdzić, czy zostały poprawnie dodane.

Aby dodać załącznik, trzeba kliknąć w ikonkę spinacza przy okienku do dodawania załącznika.

Jeśli potrzebujesz nakładki do głosowania w alfabecie Braille'a, należy zaznaczyć kwadracik obok zdania "Proszę o dołączenie do pakietu wyborczego nakładki do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a".

Pamiętaj, że możesz dodać dwa załączniki (np. dwie strony dokumenty), ale razem pliki te nie mogą być większe niż 10 MB.

Jeśli wszystko się zgadza, kliknij "Dalej".

7. Na następnej stronie należy wskazać, na jaki adres chcesz otrzymać pakiet do głosowania.

Jeśli jest to adres zameldowania, zaznacz okrąg przy "Adres zameldowania". Wówczas strona się rozwinie i wyświetli się adres, pobrany z profilu zaufanego. Jeśli brakuje w nim jakichś danych, należy je uzupełnić.

Jeśli chcesz dostać pakiet pod inny adres, wybierz "Inny adres". Wówczas strona się rozwinie i pokażą się pola do wypełnienia.

----- Ta część dotyczy osób, które wybrały opcję "Inny adres" ----------

Ten punkt jest bardzo ważny, ponieważ na adres, który teraz wskażesz, listonosz dostarczy ci pakiet wyborczy.

W polu "miejscowość" po wpisaniu co najmniej dwóch liter wyświetlą się podpowiedzi - wybierz odpowiednią miejscowość. Pola "Województwo", "Powiat" i "Gmina" wówczas wypełnią się automatycznie.

Należy obowiązkowo wypełnić pola "kod pocztowy" i "numer domu". Do wypełnienia jest też pole "ulica" - kiedy wpiszesz dwie pierwsze litery nazwy, wyświetlą się podpowiedzi.

----- Koniec informacji dla osób, które wybrały opcję "Inny adres" ----------

8. Na końcu strony z adresami składasz oświadczenie dotyczące rejestru wyborców, do którego jesteś wpisana/y.

Jeśli wpiszesz dwa znaki, wyświetlą się podpowiedzi. Wybierz z wyświetlonych podpowiedzi swoją miejscowość.

Jeśli nie możesz znaleźć swojej miejscowości na liście podpowiedzi, w polu "Miejscowość" zrób spację i podaj województwo, powiat lub gminę.Jeśli wszystko się zgadza, kliknij "DALEJ".

Pola "Województwo", "Powiat" i "Gmina" wówczas wypełnią się automatycznie. Strona rozwinie się i wyświetlą się dodatkowe informacje:

gdzie zostanie wysłane twoje zgłoszenie (delegatura Krajowego Biura Wyborczego);

który komisarz wyborczy przyjmie twoje zgłoszenie;

do którego urzędu zostanie wysłane twoje zgłoszenie.

Jeśli chcesz coś poprawić, kliknij przycisk "WSTECZ". Jeśli wszystko się zgadza, kliknij przycisk "DALEJ"

9. Na kolejnej stronie zobaczysz podgląd swojego wniosku. Na tym etapie warto sprawdzić dane - możesz się cofnąć i je poprawić.

Jeśli chcesz coś poprawić, wybierz przycisk "Wróć do edycji". Wszystkie dane, które wcześniej zostały wpisane, będą podczas tej edycji widoczne. Jeśli wszystko się zgadza, kliknij przycisk "PODPISZ I WYŚLIJ"

10. Ponownie trafiasz na stronę logowania do swojego profilu zaufanego - zaloguj się odpowiednią dla siebie metodą.

11. Na kolejnym ekranie zobaczysz informacje o swoim wniosku. Jeśli wszystko się zgadza, kliknij "Podpisz profilem zaufanym" (niebieski przycisk z białym napisem na górze lub na dole strony).

12. Po kliknięciu przycisku "Podpisz profilem zaufanym" pojawi się okienko z miejscem na wpisanie kodu autoryzacyjnego, który przychodzi na telefon (numer przypisany do profilu zaufanego).

Po wpisaniu kodu autoryzacyjnego i kliknięciu "Autoryzuj i podpisz dokument" przejdziesz z powrotem do portalu obywatel.gov.pl, gdzie pojawia się informacja, że wniosek został wysłany.

13. Potwierdzenie wysłania formularza otrzymasz na adres mailowy, a także znajdziesz je w skrzynce ePUAP, w zakładce "Wysłane" (zarówno wysłany wniosek, jak i UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia w postaci pliku XML).

Co dalej?

Urząd nie może odmówić zapewnienia ci głosowania korespondencyjnego. Zwróć jednak uwagę na dwie sytuacje:

Jeśli w twoim wniosku brakuje jakichś danych lub jest wypełniony niepoprawnie, otrzymasz z urzędu wezwanie do jego poprawienia. Masz na to tylko 1 dzień od otrzymania wezwania. Jeśli nie uzupełnisz/poprawisz wniosku, urząd nie przyjmie twojego wniosku.

Urząd nie przyjmie twojego wniosku, jeśli masz ustanowionego pełnomocnika do głosowania.

Jeśli nie dostaniesz wezwania do uzupełnienia/poprawienia wniosku, najpóźniej 7 dni przed wyborami otrzymasz pocztą pakiet wyborczy. Przyniesie ci go do rąk własnych listonosz.

W pakiecie znajdziesz:

kartę (lub karty) do głosowania opieczętowane pieczęcią obwodowej komisji wyborczej,

kopertę na karty do głosowania,

instrukcję, jak zagłosować,

oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania,

kopertę zwrotną,

nakładkę (lub nakładki) na kartę (lub karty) do głosowania sporządzone w alfabecie Braille’a — jeśli zamówisz je w zgłoszeniu.

Aby przekazać kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej, najlepiej przekazać ją listonoszowi. Możesz albo zagłosować od razu i oddać kopertę listonoszowi. Możesz też poprosić listonosza, by odebrał ją od ciebie innego dnia. Termin uzgodnij z listonoszem.

Możesz też dostarczyć kopertę na pocztę, ale musisz to zrobić osobiście. Może to być dowolna poczta - udaj się na nią najpóźniej w trzecim dniu roboczym przed wyborami, tj. 17 października. Jeśli jest to poczta na terenie gminy, która wpisała cię do rejestru wyborców, oddaj kopertę najpóźniej 18 października.

Możesz także zagłosować w dniu wyborów w godzinach głosowania w swoim lokalu wyborczym. Wówczas także zanosisz tam kopertę zwrotną - nie dostajesz już karty do głosowania.