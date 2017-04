Jak zdobywać dużych klientów. Bańka informacyjna. Customizacja produktów. Nadchodzi Płockamp#7

Robert Szczechura to Head of Sales aplikacji Billon, czyli technologii, która sprawia, że cyfrowa gotówka może być używana jak zwykła gotówka, w dowolnym miejscu, od ręki i bez żadnych opłat, przez każdego kto zainstaluje aplikację. Aplikacja zwyciężyła w konkursie “Startupy w Pałacu” oraz otrzymała niedawno nagrodę Ministerstwa Rozwoju. Robert większą część życia zawodowego był związany z rynkiem badań marketingowych, gdzie przeszedł długą drogę, od ankietera po menadżera w międzynarodowych korporacjach. Wraz z Jakubem Paczuskim, który pełni funkcję Head of Customer Relationships, opowiedzą o swoich doświadczeniach w zdobywaniu dużych partnerów biznesowych i o tym dlaczego warto "bywać na salonach" jeśli myśli się o globalizacji produktu.

Kolejnym prelegentem, który wystąpi podczas Płockamp#7 będzie Dominik Pokornowski z firmy 314.pl, PR manager i koordynator projektów z ponad 15-letnim doświadczeniem. Od 2010 aktywny trener z zakresu komunikacji internetowej, PR-u i zarządzania projektami z dorobkiem ponad 1200 godzin szkoleniowych. Temat prelekcji Dominika to "Bańka informacyjna, post prawda i co to oznacza dla biznesu oraz trochę o tym jak sprzedawać przez social media".

- Płockamp to przede wszystkim przestrzeń nie tylko do czerpania inspiracji i wiedzy od firm spoza Płocka z tzw. success story, ale przede wszystkim przestrzeń dla lokalnych biznesów, zarówno MŚP jak i korporacji, które szukają nowych obszarów do inwestycji. Od dawna mamy u siebie w agendzie blok tematyczny "Rób Internety w Płocku", podczas którego prezentują się wspomniane podmioty - podkreśla Małgorzata Gontarek organizatorka Płockampów i innych wydarzeń Inicjatywy Startup Płock.

W tej edycji, we wspomnianym bloku tematycznym wystąpi Michał Laskowski z firmy CottonBee.pl. Michał jest Płocczaninem. Wcześniej przez 8 lat pracował w jednej z wiodących polskich agencji interaktywnych – K2 Internet, gdzie jako Account Director zarządzał strategicznymi projektami internetowymi dla takich marek jak Michelin, Orlen, Ford, PGE i Pracuj.pl. Podczas Płockampu Michał udzieli wywiadu na temat tego, czy opłaca się customizować produkty i usługi i spróbuje odpowiedzieć na pytanie czy słynne "Wyróżnij się albo zgiń" jest rzeczywiście znakiem naszych czasów.

Po prelekcjach będzie czas na wspólne dyskusje i wymianę opinii.

Patronami wydarzenia są: Urząd Miasta Płocka, Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny, CIFAL Płock.

Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Płocka.

Płockamp#7 odbędzie się 26 kwietnia o godz. 17.30 w Płockim Parku Przemysłowo-Technologicznym. Wejście jest za darmo, ale wymagana jest wcześniejsza rejestracja.

Rejestracja na wydarzenie na stronie: plockamp.pl