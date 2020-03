Jak zdobyć Riot Points za darmo?

Do czego potrzebne są Riot Points?

Co prawda, na sam wynik rozgrywek zasobność graczy w Riot Points nie ma wpływu – zwycięstwa nie można kupić, trzeba je uczciwie zdobyć. Jednak za wirtualną walutę możemy w League of Legends kupić wiele różnego rodzaju akcesoriów, które mogą zwiększyć naszą moc czy zdolności. Co możemy przykładowo kupić za RP?

Będą to skórki bohaterów, które pozwalają na zmianę ich wyglądu, a także postacie w grze, klejnoty, broń, skrzynie hextech, dopalacze i wiele innych elementów gry świata League of Legends. Nie dziwi zatem, że gracze szukają możliwości darmowego zyskania Riot Points. Walutę tą z reguły powinno się kupować w sklepie Riot, płacąc normalnymi pieniędzmi (Przelew, Paypal, Płatność kartą, Prepaid) lub zdobywać poprzez wygrywanie poszczególnych starć.

Ile kosztuje Riot Points? Za 10 zł kupimy 350 RP. Przy wyższych kwotach możemy liczyć na bonus w postaci większej ilości RP np.: zakup waluty za kwotę 20 zł da nam 700 podstawowych punktów plus 50 bonusowych – razem dostaniemy 750 RP. Im więcej wydajemy na zakup, tym więcej bonusu zgarniamy.

Sposoby na Riot Points za darmo

Jeśli nie chcemy wydawać pieniędzy na RP, możemy zdobyć riot points za darmo. Jednym ze sposobów, który nam to umożliwi, dostępny jest na https://gamehag.com/pl/sklep/1820-riot-points-eune. Jak można zdobyć walutę i jak przebiega doładowanie gry? Platforma Gamehag pozwala na zdobycie darmowych RP w bardzo prosty sposób. Wystarczy się na niej zalogować i wziąć udział w ciekawych grach, konkursach oraz zadaniach i zdobywać nagrody w postaci Kamieni Dusz. Następnie zgromadzone Kamienie Dusz (KD) można wymienić na darmowe Riot Points i wykorzystać je w grze League of Legends. Wygrana dostępna jest w podstawowych pakietach:

310 RP – 999 KD

670 RP – 2799 KD

1820 RP – 6999 KD

3690 RP – 12499 KD

Jak aktywować zdobyte w ten sposób darmowe środki w grze? Jest to bardzo proste. Należy wykorzystać do tego płatność PaySafeCard. W tym celu wystarczy:

wejść na swoje konto gracza w LoL,

przejść do zakładki sklepu,

wybrać opcję – zakup Riot Points,

wybrać metodę płatności PaySafeCard (zaznaczyć kraj Polska i pakiet odpowiadający wysokości uzyskanej nagrody),

w okienku, które się pojawi, należy wpisać otrzymany od Gamehag kod.

Jest to bezpieczny i prosty sposób na darmowe Riot Points. Ciekawą i trochę zabawną metodą na uzyskanie niewielkiej ilości RP, brakującej do zakupu np. skórki, jest narysowanie swojej postaci i wysłanie rysunku do twórców gry, czyli do Riot Games. W ten sposób możemy zyskać od 1do 50 RP.