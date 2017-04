Jak zdobyć pozycję w Google i na rynku?

O tym, że witryna internetowa jest dla firmy nie tylko wizytówką w sieci, ale też najlepszą drogą dotarcia klienta do oferty przekonuje się coraz większe grono przedsiębiorców korzystających z pozycjonowania. Gdy strona www zyskuje na widoczności w Google, zwykle firma również zaczyna się rozwijać, zwiększa sprzedaż.

- Podnieśliśmy pozycje witryny firmowej w wyszukiwarce i sprzedaż naszych produktów szybko ruszyła. Mimo, że były nowe na rynku, bo dopiero wprowadzaliśmy własną markę. Już po kilku miesiącach pozycjonowania odczuliśmy, że jest więcej telefonów i zapytań właśnie z sieci. Część z nich przerodziła się w zamówienia. Teraz wiemy, że internet to kanał dystrybucyjny, którego nie może lekceważyć nawet taka branża jak nasza – mówi Michał Ratajczak z Form-Plast S.A., firmy od przeszło trzydziestu lat zajmującej się przetwórstwem tworzyw sztucznych, a od kilku zarządzającej własną linią produktów Spacebox.

Dzisiejsza strona www musi być przejrzysta i koniecznie responsywna, czyli dostosowana do potrzeb urządzeń mobilnych. A wszystko po to, aby klient mógł do nas trafić – zawsze i wszędzie, bez problemu. Punktem wyjścia do skutecznego pozycjonowania są jednak treści. Powinny być wartościowe dla użytkowników sieci i odpowiednio nasycone słowami kluczowymi. To właśnie frazy, które wybierzemy zadecydują kto nas znajdzie i czy rzeczywiście będzie to potencjalny klient naszej firmy. Skąd wiedzieć jak je dobrać? Co zrobić, by nie zginąć w gąszczu innych witryn z branży lub tych zawieszonych na podobnych domenach? Najlepiej zacząć od analizy strony www.

- Dowiemy się z niej m.in. po jakich frazach kluczowych użytkownicy internetu szukają firm z naszej branży oraz czy nasza strona www jest widoczna w Google, czy łatwo można na nią trafić – informuje Katarzyna Nowak, menedżerka produktu Domena.pl.





- Z wymyśleniem słów kluczowych problemu nie mieliśmy, bo pochodziły one z naszej oferty. Firma pozycjonująca zweryfikowała czy dobrze wybraliśmy i wtedy zaczęła działać. Efekty przyszły szybko, obecnie na wiele fraz pokazujemy się nie tylko w pierwszej dziesiątce, ale na pierwszej pozycji. Dziś jeśli się czegoś potrzebuje, najpierw szuka się tego w internecie. Klienci trafiają do nas, bo jesteśmy wysoko w Google – zapewnia Joanna Humańska, wiceprezes firmy Szpital Specjalista. – Początkowo pozycjonowaliśmy się dookreślając lokalizację, co pozwoliło nam dotrzeć do klientów z naszej okolicy. Z czasem wybieraliśmy frazy bardziej ogólne, ale nadal zahaczające głównie o zabiegi, które proponujemy. To był dobry wybór – dodaje.

Szpital Specjalista pozycjonuje się od 2014 roku. Zainwestowano też w kampanię AdWords, co dodatkowo wzmocniło efekty. - Mogę śmiało powiedzieć, że mamy dziś dużo więcej pacjentów z internetu niż jeszcze kilka lat temu. Dawniej trafiali do nas głównie z polecenia. Bieżące raporty z obsługi pozwalają nam monitorować sytuację, dzięki czemu cały czas trzymamy rękę na pulsie, a dodatkowo zawsze możemy liczyć na pomoc. To, co mi się szczególnie podoba w Domena.pl, to indywidualne podejście do klienta. Każda firma ma tutaj własnego opiekuna, więc kiedy mamy jakiekolwiek wątpliwości, kontaktuję się z panią Ewą i od razu załatwiam sprawę. Bez wahania polecam dalej te usługi firmom, które potrzebują wsparcia w zdobywaniu klientów z internetu – mówi pani Joanna.

- Niejedną domenę zarejestrowaliśmy i niejeden produkt wypromowaliśmy dzięki skutecznym działaniom specjalistów od reklamy online w Domena.pl. Współpracujemy już od 10 lat. Nasza firma zyskała w tym czasie nie tylko pozycję w sieci, ale też na rynku. Także za pośrednictwem internetu skutecznie wprowadziliśmy do obiegu nową markę. Dokładnie o takie efekty nam chodziło – podkreśla Michał Ratajczak z Form-Plast S.A.

Samym pozycjonowaniem stron Domena.pl zajmuje się już od dekady. Na rynku internetowym działa od lat 15, więc może pochwalić się ogromnym doświadczeniem. Z biegiem czasu, śledząc potrzeby klientów, pakiet usług sukcesywnie rozszerzano. Obecnie Domena.pl kompleksowo obsługuje w zakresie domen, hostingu, pozycjonowania i reklamy w internecie - zarówno firmy jak i osoby prywatne. Towarzysząc im na każdym etapie ich drogi do sukcesu online.