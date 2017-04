Jak zarządzać czasem prowadząc własną firmę?

Work-life balance nowoczesnego przedsiębiorcy

Większość Polaków wskazuje rodzinę jako jedną z najważniejszych wartości w życiu. Szczęście osobiste, posiadanie grona bliskich osób, które w razie potrzeby stanowią wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu problemów, a także wychowywanie dzieci to najważniejsze wartości wskazywane przez Polaków w każdym badaniu. W czasach, kiedy w pracy spędzamy coraz więcej czasu, a zarabianie pieniędzy wiąże się z koniecznością czasochłonnego rozwijania kariery, niestety coraz częściej zdarza się, że brakuje nam wolnych chwil, które moglibyśmy spędzać z najbliższymi. Szczególnie przedsiębiorcy i właściciele małych oraz średnich firm, które są na etapie rozwoju, narzekają na brak czasu dla rodziny i przepracowanie, które negatywnie odbija się na relacjach z najbliższymi. Jeżeli Ty także należysz do grona osób, które w pracy spędzają dużo czasu, często zapominając o tym, że posiadanie szczęśliwej rodziny wymaga wspólnego spędzania czasu i troski o budowanie relacji, koniecznie sprawdź, w jaki sposób możesz poprawić swój work-life balance na co dzień.

Co zrobić, aby mieć czas dla rodziny?

Nikt z nas nie może pracować w trybie 24/7. Nawet jeżeli prowadzisz własną firmę i w szczególny sposób zależy Ci na jej sukcesie, warto pamiętać, że przepracowany i zestresowany szef o wiele częściej podejmuje błędne decyzje, które mogą negatywnie odbić się na prowadzonych interesach. Zadbaj więc o to, aby mieć więcej czasu dla siebie i rodziny, np. delegując większą ilość zadań. Przeanalizuj, jakie obowiązki zawodowe zajmują Ci najwięcej czasu i zastanów się, komu możesz je przekazać, aby zyskać więcej wolnego czasu. Jeżeli zatrudniasz pracowników, z pewnością możesz przekazać im część swoich obowiązków, np. wystawianie faktur, przyjmowanie zamówień lub kontakt z klientami, a jeśli nie, to być może warto rozważyć zatrudnienie osoby, która odciąży Cię w obowiązkach. Taka inwestycja z pewnością szybko się zwróci, gwarantując Ci jednocześnie więcej czasu na relaks i szukanie nowych pomysłów na rozwój przedsiębiorstwa.

Realizuj własne pasje i rozwijaj biznes

Wielu właścicieli firm oraz kierowników uważa, że tylko oni są w stanie podołać najważniejszym obowiązkom w firmie. Nic bardziej mylnego! Co prawda najważniejsze zadania, takie jak określenie celów i priorytetów do wykonania, powinno być obowiązkiem właściciela firmy, ale już realizację poszczególnych zadań można powierzyć pracownikom. Dzięki umiejętnemu zarządzaniu zyskasz więcej czasu na realizację swoich pasji, np. treningów na siłowni, jazdy na rowerze lub spędzania czasu z rodziną. Pamiętaj, że tylko zrelaksowany i odprężony umysł może pracować na pełnych obrotach, tworząc nowe strategie rozwoju firmy i podejmując trafne decyzje każdego dnia. Czasami okazuje się, że wystarczy wygospodarować godzinę dziennie tylko dla siebie, która poświęcisz np. na ćwiczenia fizyczne, lunch z bliską osobą lub czytanie ulubionej książki, aby po tej krótkiej przerwie wrócić do pracy ze zdwojoną energią.

Jeżeli interesuje Cię temat skutecznego zarządzania czasem, więcej informacji można znaleźć na blogu Monedo Now: https://www.monedo.pl/now/blog/firma/zarzadzanie-czasem