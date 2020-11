Jak zaprojektować wielofunkcyjny garaż?

Jakie wymiary powinien mieć garaż?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pojedyncze stanowisko parkingowe w garażu powinno mieć wymiary nie mniejsze niż 2,5 m szerokości oraz 5 m długości, przy czym odległość od boku zaparkowanego samochodu do ściany musi wynosić co najmniej 30 cm. Planując budowę garażu warto jednak zastanowić się czy postawienie budynku służącego wyłącznie do przechowywania auta ma sens, zwłaszcza jeśli projekt domu nie uwzględnia zbyt wiele pomieszczeń gospodarczych, które można wykorzystać jako warsztat, pralnia czy po prostu miejsce do przechowywania.

Wybierając projekt garażu, rozsądnie jest też zastanowić się czy budynek mieszczący wyłącznie jeden samochód nie okaże się w niedługiej przyszłości za mały. Jeśli w rodzinie pojawi się drugie auto, zbyt ciasny garaż nie pomieści obu pojazdów. Kolejną istotną kwestią jest wysokość budynku. Według przepisów w świetle konstrukcji wynosić powinna ona minimalnie 2,2 m, zaś przewody i urządzenia instalacyjne powinny być montowane na wysokości wynoszącej co najmniej 2 m. Oczywiście podobnie jak w przypadku szerokości i długości budynku, również jego wysokość może być większa niż określają to przepisy. Planując wymiary budynku, najrozsądniej jest więc wziąć po uwagę potrzeby całej rodziny.

Jakie dodatkowe funkcje może pełnić garaż?

Większy garaż pozwala zaaranżować w tym budynku nie tylko miejsce na samochód, ale również wygodną przestrzeń do przechowywania. W pomieszczeniu można dzięki temu wygospodarować np. miejsce na narzędzia ogrodnicze. Aby zapewnić wygodę korzystania z wnętrza, warto zamontować solidne haki, na których zawisnąć mogą rowery i hulajnogi, ale też grabie czy łopaty. Półki z kolei sprawią, że akcesoria samochodowe zostaną uporządkowane, podobnie jak drobniejsze narzędzia wykorzystywane do pracy w ogrodzie. Garaż nierzadko pełni także funkcję niewielkiego warsztatu do majsterkowania. Aranżując kącik dla złotej rączki, warto wykorzystać specjalne tablice z haczykami, na których można powiesić narzędzia. Przyda się też blat roboczy z dobrym oświetleniem oraz wygodnym taboretem. Dodatkowe funkcje garażu warto uwzględnić już na etapie jego projektowania, zwłaszcza jeśli chodzi o wielkość tego pomieszczenia czy doprowadzenie dodatkowych źródeł światła.

Brama garażowa – jaką wybrać?

Brama garażowa może być rozwierana, segmentowa, rolowana lub uchylna. Wybór konkretnego modelu powinien uwzględniać wielkość budynku, ale też ilość dostępnego miejsca przed garażem i w jego wnętrzu i oczywiście preferencje użytkowników. Tradycyjnym rozwiązaniem wydaje się być brama rozwierana dwuskrzydłowa. Jeśli jednak zależy nam na zachowaniu jak najwięcej miejsca przed garażem, rozsądniej jest zdecydować się na model segmentowy lub rolowany. Każdy z nich pozwala na zaparkowanie auta tuż przed budynkiem, dlatego sprawdzają się one świetnie przy krótkich podjazdach. Chętnie wybierane są też bramy uchylne ze względu na prostą konstrukcję zapewniającą bezawaryjność oraz atrakcyjną cenę.

Co zapewnia komfortowe korzystanie z garażu?

Projektując garaż, należy wziąć po uwagę nie tylko jego wielkość i odpowiednio dobraną bramę, ale również takie kwestie, jak właściwa wentylacja, ewentualne ogrzewanie budynku czy wykończenie ścian i podłóg. Posadzka i ściany powinny być wykonane z trwałych materiałów, które łatwo będzie wyczyścić. Podłoga ponadto nie może być śliska i należy zadbać o zachowanie spadków do wpustu kanalizacyjnego wyposażonego w osadnik błota, olejów i smaru. Warto też rozważyć montaż dodatkowych drzwi, które pozwolą wygodnie wyprowadzić rower czy kosiarkę z budynku i ograniczą straty ciepła przy korzystaniu z tego wnętrza.