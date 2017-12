Jak zapakować paczkę świąteczną dla klienta?

To pytanie zadaje sobie chyba każdy przed świętami. Ci, którzy nie mają zdolności manualnych, obstają przy gotowych torebkach i pudełkach. Biorąc pod uwagę różnorodność tego typu opakowań, nie jest to wcale zły wybór. Estetyczne pudełko z włożonymi do środka życzeniami od właściciela sklepu czy drobnym akcentem w postaci czerwonej wstążki czy stempelka z wizerunkiem Świętego Mikołaja w zasadzie nic nas nie kosztuje, za to pozwala naszym klientom poczuć się wyjątkowo w tym – jedynym w swoim rodzaju – czasie. Warto opracować swój sposób na świąteczne pakowanie, które z jednej strony będzie proste i niezbyt czasochłonne, z drugiej zaś wyróżni naszą paczkę na tle konkurencji.

Wbrew pozorom, takie pakowanie wcale nie jest trudne. Wystarczy jedynie sięgnąć po odpowiednie opakowania ozdobne i skupić się na tym, co robimy.

Pakujemy paczki dla klientów. Co warto do tego wykorzystać?

Podstawą czynności związanych z przygotowywaniem świątecznych paczek dla klientów jest kartonowe pudełko i papier ozdobny do pakowania. Do niedawna papier dostępny na rynku był dość niskiej jakości, szybko się darł i był zadrukowany w dość tandetne wzory. Generalnie wykorzystywany był raczej do pakowania upominków dla dzieci. W ostatnich latach ta tendencja uległa odmianie. Papier ozdobny coraz częściej ściśle odzwierciedla trendy wzornicze panujące w danym roku. Zamiast kiczowatych nadruków pojawiają się subtelne wzory płatków śniegu w stonowanej kolorystyce. Coraz częściej spotyka się też papiery o zróżnicowanych fakturach, zaskakujące swoim wyrafinowanym deseniem. Papiery ozdobne często zadrukowane są w bardzo modne w tym sezonie wzory geometryczne w stylu scandi czy w motyw jodełki. Wśród trendów pojawiają się również papiery gładkie, o matowym lub błyszczącym wykończeniu. Brak wzoru stwarza świetną okazję do wykorzystania kolorowych wstążek z materiału, stempelków czy naklejek. Takim eleganckim papierem możemy, na przykład, owinąć zakupiony przez klienta produkt i włożyć go do kartonowego pudełka. Mała rzecz, a cieszy.

Wielka moc szarego papieru

Miłośnicy stylu retro i świątecznej klasyki mogą pakować produkty, owijając je w zwykły szary papier, który daje doskonałe efekty wizualne. Podobnie rzecz ma się z prostym szarym pudełkiem, często używanym w sklepach internetowych. Aby nadać mu świątecznego akcentu, można wycisnąć przy pomocy stempelków kilka wzorów lub odręcznie, przy pomocy flamastra, narysować motyw bałwanka. Do środka można też wsunąć sympatyczny liścik z życzeniami, który pokaże nasz osobisty stosunek do klienta.

W jaki sposób zapakować alkohol i kruche bibeloty?

Wśród innych możliwości zabezpieczenia produktów w paczkach pojawia się również celofan. Produkt ten świetnie nadaje się do pakowania słodyczy i artykułów spożywczych. Jest obowiązkowym elementem koszy prezentowych, podtrzymując wszystkie jego elementy. W zależności od potrzeb, możemy skorzystać z przezroczystego lub kolorowego celofanu. Wielu osobom specyficzny szelest tego materiału przypomina radosne chwile dzieciństwa i generalnie kojarzy się z rozpakowywaniem prezentów.

Jeśli decydujemy się wręczyć pod choinkę alkohol czy ceramikę, zdecydowanie przyda się nam sizzlepak. Ten ekologiczny surowiec wykonany z papieru z jednej strony pozwala ochronić produkty przed stłuczeniem, z drugiej zaś umożliwia ich ładne wyeksponowanie w wiklinowym koszu czy innym opakowaniu.

