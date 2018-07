Jak zadbać o "zdrowie" komputera?

“Zdrowie” komputera jest niezwykle ważne, dlatego że chronimy przy tym nas samych, naszą prywatność, która nie powinna być dostępna dla osób trzecich. Znaczna część naszego życia toczy się w internecie, przechowujemy tam wiele informacji poufnych. Z komputerem jest podobnie jak z organizmem człowieka - wirusy mają na niego zły wpływ i nie można temu zaprzeczyć, osłabiają i wyniszczają od wewnątrz. Często też, gdy nie jesteśmy tego świadomi, dochodzi do zarażenia, po czym ostateczne widzimy tylko jego szkodliwe skutki. Dlatego metafora dbania o komputer, tak jak o swoje zdrowie, nie jest tutaj przypadkowa.

Jak dbać o ochronę swojego komputera, czyli kilka wskazówek, dzięki którym będziesz spał spokojnie

Skoro wiemy już, dlaczego tak konieczne jest dbanie o nasz komputer (i nie chodzi tutaj o odkurzanie go co jakiś czas), nadeszła pora by dowiedzieć się jak to robić. Gdy dobrze zabezpieczymy swoje dane i pliki możemy być już prawie spokojni. Jednak to, czy dostęp do zawartości naszego dysku mają inne osoby, nie zawsze może być od nas zależne. Istnieją jednak rozwiązania, które na pewno usprawnią ochronę Twojego sprzętu:

hasła — to podstawa. Ile razy jako hasło wpisujesz swoje imię i rok urodzenia? No właśnie. Prawdopodobnie każdy mógłby to rozszyfrować. Warto postarać się o coś bardziej skomplikowanego. Doskonałe hasło powinno być ciągiem znaków - liter i cyfr, a jeżeli jest to dozwolone, także warto dodać znaki specjalne. Istotna też jest długość, niech będzie to kombinacja możliwie jak najdłuższa (im dłuższe tym lepsze), jednak jednocześnie musisz być pewien, że będziesz w stanie ją zapamiętać. Hasła o podanych powyżej cechach są naprawdę trudne do odgadnięcia, istnieje nieomal nieograniczona liczba zestawień jakich można użyć.

router — zabezpieczenie routera, który jest przecież Twoim łącznikiem z siecią, jest równie ważne, jak ochrona komputera. Skonfiguruj router w taki sposób, aby łącze był dostępne tylko dla powołanych osób. Silne hasła znów jest tutaj podstawą.

aktualizacje — nowe wersje oprogramowania, zawierają często unowocześnione systemy ochronne, które aktualizowane pozwolą lepiej zabezpieczyć Twój komputer przed nowymi metodami stosowanymi przez przestępców.

zaufana sieć — pamiętaj, żeby łączyć komputer tylko hotspotami, co do których masz pewność, że są bezpieczne. Nie zawsze możesz połączyć się ze znaną Ci siecią np. w podróży czy na mieście, wtedy nie masz pewności czy Twój komputer nie zostanie zarażony wirusem.

oprogramowanie antywirusowe — jest niezbędne. Odwołując się do metafory zdrowia, programy antywirusowe są dla komputera tym, czym dla nas układ odpornościowy. To on umożliwia działanie mechanizmów ochronnych.

Jeżeli nie jesteś specem od komputerów albo dopiero zaczynasz poznawać formy ochrony przed wirusami, wszystko to może wydawać Ci się nieco skomplikowane i pewnie pojawia się wiele pytań: jak mam wprowadzić te wszystkie zabezpieczenia, czy to hasło na pewno jest dobre, jest tak wiele programów na rynku, co mam wybrać? Co do oprogramowania warto zdać się na, producenta, którego wybrało już wielu użytkowników i który jest jednym z liderów w swojej dziedzinie. Z lekarstw też przecież wybieramy zawsze tylko te, które są sprawdzone lub rekomendowane. Najprostszym rozwiązaniem jest kupić podstawowy pakiet, który zaspokoi potrzeby ochronne Twojego komputera i zawartych na nim danych. Najczęściej są to tzw. pakiety domowe. Oprogramowanie ma funkcje zabezpieczające i zaporę sieciową chroniącą przed wirusami i cyberprzestępcami, która działa trochę jak nasz największy organ, czyli skóra, chroniąc nasz organizm przed czynnikami zewnętrznymi. Chroni też często najmłodszych dzięki funkcji kontroli rodzicielskiej, pozwalającej na monitorowanie tego, co dziecko robi w czasie korzystania ze sprzętu, a także umożliwia blokadę i definiowanie niepożądanych stron.

Źródło: G Data