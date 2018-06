Jak zabezpieczyć smartfon i co zrobić w przypadku jego kradzieży lub zgubienia

Czasy, w których telefony komórkowe służyły wyłącznie do komunikacji już dawno są za nami. Obecnie smartfony to małe, przenośne komputery oraz aparaty fotograficzne. Przy ich pomocy sprawdzamy pocztę, kupujemy, organizujemy pracę i wymieniamy się informacjami. Ich wielozadaniowość powoduje, że korzystamy z nich praktycznie wszędzie.

Raport „Komunikacja SMS w Polsce 2015” przeprowadzony przez SerwerSMS.pl wskazuje, że tylko z samych SMS-ów korzystamy w komunikacji miejskiej (72%), stojąc w kolejce (54%) czy robiąc zakupy w sklepie (53%). Ponad 40% badanych przyznaje się do wysyłania wiadomości tekstowych podczas spaceru, w szkole lub na uczelni (36%), a nawet w czasie spotkania (32%). W tych okolicznościach nietrudno o chwilę nieuwagi, podczas której telefon np. wrzucimy do koszyka z zakupami, zostawimy w pokoju konferencyjnym bądź na siedzeniu autobusu. Takim łupem zainteresuje się nie tylko złodziej, ale i ciekawski współpracownik czy sąsiad.

Numer IMEI - pierwszy krok w rozpoznaniu telefonu

IMEI, czyli International Mobile Equipment Identity, jest indywidualnym numerem identyfikacyjnym każdego telefonu komórkowego. Podczas zaginięcia powinniśmy go podać Policji, ale przyda się on także podczas wysyłania smartfona do naprawy czy uzupełniania dokumentów gwarancyjnych. Jak do niego dotrzeć? Najszybciej i najprościej wpisując kod *#06#, który działa na wszystkich modelach telefonów. Można go również znaleźć na oryginalnym opakowaniu po urządzeniu, w ustawieniach telefonu lub na tacce karty SIM.

Regularne wykonywanie kopii zapasowej

Kto z nas wykonuje kopię zapasową danych pochodzących z telefonu komórkowego? To nieskomplikowany sposób na zachowanie ważnych wiadomości tekstowych, plików dźwiękowych czy fotografii. Taka kopia może okazać się przydatna nie tylko przy kradzieży telefonu, ale także przy jego uszkodzeniu czy zawirusowaniu. Najprostszym sposobem na utworzenie kopii zapasowej jest skorzystanie z oprogramowania, które synchronizuje dane telefonu z komputerem.

Drugi kod blokady

Kolejny zabezpieczeniem telefonu może być wprowadzenie dodatkowego hasła dostępu do odblokowania czy uruchomienia naszego smartfona. Często takim „dodatkowym hasłem” jest np. kod dotykowy lub odcisk linii papilarnych. Jest to jednak utrudnienie nie tylko dla potencjalnego złodzieja, ale również dla codziennego użytkownika telefonu, dlatego funkcja ta polecana jest osobom, które nie korzystają ze smartfona kilkanaście razy dziennie.

Gdzie jest telefon?

Coraz więcej modeli telefonów posiada funkcje zdalnego lokalizowania urządzenia. Dzięki temu możemy dowiedzieć się, gdzie znajduje się nasz smartfon. Zarówno system operacyjny Android, iOS, jak i Windows Phone umożliwiają użytkownikom połączenie ze skradzionym telefonem, ustawienie hasła na ekranie głównym oraz w ostateczności, wymazanie z pamięci telefonu wszystkich danych. W takiej sytuacji telefon staje się mniej wartościową zdobyczą. System Android upoważnia dostęp do urządzenia z pomocą konta Google, a właściciele iPhone’a mogą znaleźć zgubę używając usługi Find my iPhone.

Aplikacje zabezpieczające

Cerberus, Kaspersky Phound!, Anti – Theft, 360 Security, ESET Mobile Security & Antivirus, Avira Antivirus Security, Avast! Mobile Security to kilka najpopularniejszych aplikacji z funkcjami antykradzieżowymi. Pozwalają one m.in. na zdalne blokowanie telefonu, blokowanie obcych kart sim, zlokalizowanie aparatu przez GPS, czy zdalną zmianę ustawień oraz kasowanie danych znajdujących się na urządzeniu. Cerberus zrobi nawet zdjęcie osoby, która będzie wpisywała niewłaściwy kod odblokowujący, a Mobile Security spowoduje uruchomienie się bardzo głośnego alarmu. Aplikacje te mają również wiele dodatkowych funkcjonalności, w tym także antywirusowych.

W momencie kiedy telefon zniknął a nie było na nim aplikacji namierzających, z pomocą przychodzi jeszcze program Plan B. Warunkiem jego działania jest jednak włączony internet lub GPS. Wówczas można nim zdalnie sterować ze swojego konta Google, gdzie docierają informacje o lokalizacji smartfona.

Zatem na koniec

Kiedy wiemy, że telefon mógł dostać się w niepowołane ręce powinniśmy:

niezwłocznie zgłosić ten fakt na policję, zmienić hasła do wszystkich kont i usług, z których korzystaliśmy w smartfonie aktywować zabezpieczenia, jakie wcześniej wdrażaliśmy.

Warto odwiedzić także operatora, który może wydać duplikat karty sim oraz udostępnić swoją blokadę kradzieżową, jeśli wcześniej założyliśmy u niego w systemie konto klienckie.

Wypadki i kradzieże zdarzają się niestety nawet tym najbardziej ostrożnym, a że przezorny zawsze zabezpieczony, warto już zawczasu pomyśleć o najwygodniejszej dla siebie ochronie telefonu.

Źródło: DotPR/SerwerSMS.pl