Jak zabezpieczyć i przechowywać gotówkę w firmie?

Obowiązujące przepisy prawne

Aktem prawnym regulującym sprawę zabezpieczania gotówki w firmie jest Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne. Przepisy wyraźnie wymagają od przedsiębiorców użycia odpowiednich zabezpieczeń technicznych, urządzeń do przechowywania pieniędzy oraz różnych środków ochrony nakładów finansowych znajdujących się w firmie. Załącznik do rozporządzenia zawiera szczegółowe dane, w tym tabele, dotyczące limitów wartości nakładów gotówki przechowywanej w firmie. Akty prawne określają rodzaje urządzeń, ich klasy odporności oraz inne systemy stosowane w zabezpieczaniu oraz przechowywaniu gotówki w firmach.

Urządzenia do przechowywania gotówki w firmie

Na rynku istnieje wiele rodzajów urządzeń służących do przechowywania gotówki w firmie. Ich wybór musi być uzależniony nie tylko od przepisów prawnych, ale także od wymagań i specyfiki danego przedsiębiorstwa. Firmy przechowujące duże ilości gotówki powinny korzystać z najbardziej zaawansowanych urządzeń. Przykładem tych sprzętów są multisejfy oraz sejfy kasjerskie. Te nowoczesne instrumenty przechowujące gotówkę to doskonałe rozwiązania dla stanowisk kasowych w sklepach oraz bankach, a zatem tam, gdzie ilość gotówki jest bardzo duża. Banki korzystają z jeszcze bardziej zaawansowanych rozwiązań, jak na przykład skarbce, które zapewniają większą przestrzeń do składowania dóbr finansowych i nie tylko. Banki wykorzystują także kasy transferowe, które umożliwiają deponowanie i odbiór wartości pieniężnych. Warto również wspomnieć o złożonych systemach zarządzania gotówką w firmach, które dostępne są w perfekcyjnej postaci w ofercie firmy Konsmetal. Systemy te umożliwiają bezpieczne przechowywanie bilonu i banknotów w dużych placówkach handlowych i wyposażono je w najnowocześniejszą technologię, dzięki którym możliwe jest np. księgowanie online w czasie rzeczywistym zdeponowanej gotówki. Wielu firm, przede wszystkim tych o małych rozmiarach, nie obejmują limity wyznaczone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jednakże dodatkowe zabezpieczenie gotówki znajdującej się w firmie jest jak najbardziej wskazane. W takim wypadku warto rozważyć zakup odpowiedniego urządzenia. Mogą to być sejfy, kasy, szafy, kasetki, skrytki czy pojemniki na gotówkę. Ostateczna decyzja musi być odpowiedzią na faktyczne potrzeby przedsiębiorstwa oraz ilości przechowywanych nakładów finansowych. Nie warto, żeby samo zabezpieczenie gotówki przekraczało wartość faktycznie przechowywanej sumy. Ważna jest zatem dokładna analiza potrzeb i ewentualne skorzystanie z doradztwa fachowców.

Sejfy i kasy pancerne

Bardzo skuteczną formą zabezpieczenia gotówki jest inwestycja w sejf w firmie. Co więcej, w sejfie można przetrzymywać nie tylko środki finansowe, ale także inne cenne przedmioty czy dokumenty. Należy zwrócić jednak uwagę na zastosowane zabezpieczenia i zamki oraz na klasę odporności urządzenia.

Kasy pancerne ECB-S w linii LUX (fot. konsmetal.pl)

Innym dobrym rozwiązaniem do firmy jest kasa pancerna. Podobnie jak w sejfie, w kasie pancernej można przechowywać także dokumenty czy inne wartościowe przedmioty. Najlepsze kasy pancerne gwarantują bezpieczeństwo gotówce i dobrom o wartości dochodzącej nawet do 10 milionów złotych! Także przy wyborze kasy pancernej do firmy warto dostosować ją odpowiednio do potrzeb przedsiębiorstwa.

Metalowe szafy i skrytki

Mniejsze przedsiębiorstwa, przechowujące niewielką ilość gotówki, mogą w tym celu wykorzystać metalowe szafy lub skrytki. Szafy do przechowywania wykonane z metalu zapewniają bezpieczeństwo ważnym dokumentom i materiałom, skutecznie ochronią przed dostępem osób trzecich także nieznaczne ilości gotówki. Trzeba zwrócić uwagę na klasę odporności urządzenia i przeanalizować, czy zastosowane w nim zabezpieczenia będą wystarczające. Dobrze również przy składowaniu gotówki w szafach metalowych użyć dodatkowo takie urządzenia, jak metalowe skrytki lub kasetki, które zwiększają ochronę przechowywanej gotówki.

Jakie zabezpieczenia są niezbędne w sejfach i pozostałych urządzeniach?

Wybór urządzenia do przechowywania i zabezpieczenia gotówki w firmie powinien być uzależniony od ilości przechowywanych fizycznie nakładów finansowych oraz indywidualnych potrzeb danego przedsiębiorstwa. Poziomy zabezpieczeń w urządzeniach powinny odpowiadać limitom wartości pieniężnych, jakie w nich będą składowane. Urządzenia zabezpieczające muszą posiadać właściwą klasę odporności na włamanie według obowiązujących na terenie Polski i Unii Europejskiej norm. Oznaczenia wspomnianych norm to: PN-EN 1143-1 lub PN-EN 1143-2 oraz PN-EN 14450 (dla szaf i pojemników na gotówkę). Dodatkowo kasy pancerne mogą posiadać certyfikat ECB-S potwierdzający najwyższe standardy bezpieczeństwa oraz wytyczne, które spełnia dany produkt.

Sejfy kasjerskie SL w I klasie bezpieczeństwa (fot. konsmetal.pl)

Uzyskanie certyfikatów i norm związane jest z wykorzystaniem w urządzeniach zabezpieczających gotówkę różnorodnych zabezpieczeń. Podstawą jest solidny korpus o odpowiedniej grubości, posiadający wysoką odporność na sforsowanie. Kolejny kluczowy element to najlepszej jakości drzwi urządzenia wyposażone w solidne rygle o odpowiedniej średnicy i wytrzymałości oraz ewentualnie dodatkowo zabezpieczone. Sejfy powinny być wyposażone w zabezpieczenia uniemożliwiające ich otwarcie nawet w przypadku odcięcia lub wyłamania zawiasów. W urządzeniach wykorzystywane są zamki mechaniczne oraz elektroniczne różnej klasy - atestowane zamki o najwyższej jakości, bez względu na ich rodzaj, to jeden z najważniejszych elementów zapewniających ochronę w urządzeniach do przechowywania gotówki.



Inwestując w zabezpieczenie w firmie mające chronić składowaną gotówkę, warto wybierać urządzenia najlepszej jakości. Opatentowane systemy zabezpieczające, którym zaufały rzesze klientów wymagających spełniania najbardziej restrykcyjnych standardów bezpieczeństwa, to produkty firmy Konsmetal. Urządzenia te to doskonała jakość, perfekcyjne wykończenie i dbałość o każdy szczegół oraz pełna ochrona składowanych dóbr, w tym środków finansowych w firmie. Specjaliści z firmy Konsmetal służą także profesjonalnym doradztwem i pomogą wybrać najbardziej odpowiednie urządzenie pozwalające na zabezpieczenia i przechowywanie gotówki w firmie klienta.