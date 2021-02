Jak zaaranżować balkon na wiosnę?

Jakie meble na balkon?

Zbliża się wiosna, czyli okres największych zmian. Często to właśnie wtedy nabieramy chęci na remont i odmianę najbliższego otoczenia. W tym sezonie warto zadbać również o balkon. Zamiast pełnić rolę składzika na rowery czy suszarni, może stać się świetnym miejscem do odpoczynku, a nawet przyjmowania gości. Aranżację balkonu najlepiej jest zacząć od doboru mebli. Na stronie https://goliathome.pl/ogrod-i-balkon dostępne są elementy wyposażenia przeznaczone właśnie na balkony, tarasy i do ogrodów. Dzięki temu znalezienie odpowiednich artykułów jest banalnie proste.

Jakie meble wybrać na balkon? To zależeć będzie oczywiście od tego, jaką przestrzenią dysponujemy. Dla dużych balkonów polecane są komplety wypoczynkowe z sofą, fotelami i ławą kawową. Właściciele mieszkań w blokach muszą postawić na mniejsze zestawy, jak np. zestaw bistro, w skład którego wchodzą dwa krzesła i niewielki stolik. Amatorom opalania do gustu przypadną rozkładane fotele i leżaki. Designerskim rozwiązaniem są też podwieszane krzesła i fotele, które zapewniają maksymalny komfort, a przy świetnie się prezentują. Estetyka wykonania to ważny aspekt, ale jeszcze ważniejsza jest jakość. Na balkon poleca się meble, które można łatwo utrzymać w czystości. Świetnie sprawdzają się zestawy z trwałych materiałów, np. technorattanu, któremu niestraszne są zmienne czynniki atmosferyczne.

Dodatki, które stworzą na balkonie odpowiedni klimat

Kiedy wybierzemy już główne wyposażenie, czas rozejrzeć się za dodatkami – to one tworzą w końcu charakter danego miejsca. Mówiąc o wiosennych aranżacjach, nie sposób nie wspomnieć o kwiatach. Te pozwolą wyeksponować donice. Ważne, by dopasować je stylistycznie – jeśli mamy technorattanowe meble, warto sięgnąć po takie same osłonki, na balkonach rustykalnych sprawdzą się natomiast drewniane lub ocynkowane donice.

O nastrój na naszym balkonie zadba odpowiednie oświetlenie. Warte uwagi są wbijane lampy solarne lub komplet solarnych kul na sznurze. Takie zestawy nie dość, że są trwałe i odporne na pogodę, to jeszcze tworzą nastrojowy, ciepły klimat. Podobny efekt pozwolą osiągnąć stojące lampiony. Tym, którzy mimo niewielkiej przestrzeni, chcieliby spróbować swoich sił w ogrodnictwie, do gustu przypadną kwietniki. Nie zajmują one wiele miejsca, a jednocześnie pozwalają na wyeksponowanie ulubionych roślin.

To właśnie dekoracje tworzą charakter miejsca, jednak ich nadmiar nie jest dobrym rozwiązaniem. Zagracone balkony nie dość, że nie wyglądają estetycznie, to w dodatku nie są funkcjonalne. Zamiast zapewniać nam warunki do wypoczynku, irytują nadmiarem niepotrzebnych rzeczy. Przed zaaranżowaniem balkonu zastanówmy się zatem, jaki efekt chcemy osiągnąć, nie zapominając o tym, że mamy do zaplanowania niewielką przestrzeń.