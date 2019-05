Jak z pożytkiem wykorzystać dane publiczne w bardzo krótkim czasie?

Trzecia edycja Hackathonu #OtwarteDane tym razem potrwa aż 8 dni. Startuje 15 czerwca w Warszawie warsztatami i konsultacjami z mentorami. Następnie przez kilka dni uczestnicy będą zdalnie pracować nad własnymi rozwiązaniami, opartymi na danych publicznych. 22 czerwca zaprezentują prototypy swoich aplikacji przed jury. Autorzy najlepszych projektów otrzymają nagrody – w puli 35 tys. zł oraz nagrody dodatkowe.

Dane, które zmieniają świat i ratują życie

Szacuje się, że do 2020 roku liczba miejsc pracy związanych z Open Data w Europie sięgnie 100 tys. Na ułatwieniu dostępu do danych korzysta nie tylko administracja publiczna, ale również prywatne firmy i przede wszystkim - całe społeczeństwo. Dzięki aplikacjom wykorzystującym otwarte dane w krajach Unii Europejskiej udało się m.in. uratować 7 tys. osób rocznie, oszczędzić 2549 godzin rocznie na szukaniu miejsc parkingowych, a także zmniejszyć zużycie energii elektrycznej o 16%. A to tylko przykładowe korzyści, jakie niesie ze sobą tworzenie aplikacji działających w oparciu o publicznie dostępne dane.

Jak Otwarte Dane ułatwiają życie Polakom?

Potencjał otwartych danych można wykorzystać do poprawy jakości życia w różnych sferach: edukacji, środowisku, zdrowiu czy administracji. W Polsce dzięki otwartemu dostępowi do danych publicznych powstało wiele aplikacji, które między innymi informują o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza, ułatwiają osobom niepełnosprawnym poruszanie się po mieście, ostrzegają przed utrudnieniami w ruchu, promują poruszanie się rowerami czy zachęcają do wspólnego sadzenia drzew.

Masz pomysł na aplikację zmieniającą Twoje otoczenie?

Zarejestruj się na Hackathon #OtwarteDane, skonsultuj swój pomysł z ekspertami i stwórz prototyp aplikacji, która w niedalekiej przyszłości będzie miała szansę na zdobycie środków na jej wdrożenie: Hackathon #OtwarteDane to świetne przygotowanie do wystartowania jeszcze w tym roku z wypracowanym pomysłem w konkursie POPC dla działania 2.4., co umożliwi pozyskanie środków z UE na wcielenie pomysłu w życie.

Zarejestrujcie swój zespół już teraz wchodząc na tą stronę i klikając w przycisk rejestracja. Pamiętajcie, rejestracja trwa do 1 czerwca.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji