Jak z korzyścią posługiwać się e-podpisem?

co piąty pracownik potrzebuje godziny na samo wyszukanie dokumentów potrzebnych mu w pracy, a ponad 70% poświęca tej czynności pół godziny dziennie;

wyliczony w badaniu koszt obiegu jednej faktury papierowej to 25 zł, przy miesięcznym wolumenie 500 faktur – daje to koszty na poziomie 45 000 zł rocznie na samą obsługę jednego typu dokumentu jakim są faktury!

w skrajnych przypadkach na odszukanie dokumentów w archiwach poświęca się do 50% czasu pracy, a dodatkowe 15% to czas na zapoznanie się z nimi;

po wprowadzeniu faktur do systemu czas wyszukiwania skraca się do ok. 3 sekund.