Jak wziąć pożyczkę przez internet?

W kwestii pozyskiwania finansowania od instytucji pozabankowych, większość firm stosuje bardzo zbliżone procedury weryfikacji wniosków. Aby móc rozpocząć tego typu proces, należy wybrać firmę oraz konkretny produkt. W podjęciu najlepszej decyzji można posłużyć się internetową porównywarką chwilówek, dostępną na Chwilowo.pl. Następnie wchodzimy na stronę internetową wybranego serwisu, określamy preferowaną kwotę i termin spłaty pożyczki oraz wypełniamy formularz osobowy. Taki dokument zawiera z reguły następujące pola: imię i nazwisko, PESEL, nr dowodu osobistego, adres e-mail, numer konta bankowego i adres. Niektóre firmy pożyczkowe wymagają także wskazania informacji na temat zatrudnienia, wysokości i źródła dochodów. Po wykonaniu tej czynności kolejnym krokiem staje się wysłanie wniosku do pożyczkodawcy (co zwykle jest równoznaczne z założeniem konta w serwisie danej firmy pożyczkowej) oraz weryfikacja danych osobowych.

Aby potwierdzić swoje dane możemy wykonać przelew na konto firmy pożyczkowej. Jego kwota jest symboliczna i w zależności od serwisu wynosi 1 gr lub 1 zł. Alternatywnym sposobem weryfikacji tożsamości jest wykorzystanie jednej z wyspecjalizowanych aplikacji, które w szybki i bezpieczny sposób łączą się z naszym kontem, przekazując firmie pożyczkowej niezbędne dane. Jeśli proces zakończy się pomyślnie - pożyczkodawca przystąpi do szybkiej weryfikacji zdolności kredytowej. Analizując zdolność do spłaty, weźmie pod uwagę informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz dane z rejestrów dłużników. Jeśli posiadamy dobry BIK, KRD i Credit Check – decyzja z pewnością od razu będzie pozytywna. Jeżeli jednak jesteśmy wpisani do jednej z wymienionych baz, o pożyczkę może być nieco trudniej. W tym celu warto sprawdzić wcześniej, które firmy dokonują poszczególnych weryfikacji. Jeśli na żadnym z etapów nie napotkają większych problemów – chwilówka zostanie wypłacona od ręki.

Artur Więckowski, ekspert serwisu Chwilowo.pl twierdzi, że na pierwszy rzut oka proces ten może wyglądać na skomplikowany, jednak w rzeczywistości zajmuje on dosłownie kilka minut. Całość prowadzona jest przez internet, bez konieczności wychodzenia z domu czy spotykania się z pracownikiem firmy. Do weryfikacji danych osobistych i bankowych oraz wpisów do BIK, BIG i KRD wykorzystywane są automatyczne systemy, które w ułamku sekundy sprawdzają wnioskodawców. O swojej decyzji pożyczkodawcy informują zazwyczaj od razu na stronie internetowej lub oddzielnie SMS-em i e-mailem.

Sprawdź, zanim podpiszesz

Wybierając pożyczkę, wiele osób w pierwszej kolejności decyduje się na takie oferty, które gwarantują szybką wypłatę gotówki i to w 100% przez Internet – bez względu na szczegóły umowy, które w konsekwencji mogą stać się niezbyt opłacalne. W takim przypadku warto skorzystać z porównywarki chwilówek, analizującej setki stron umów pożyczkowych i wyłapującej najistotniejsze informacje o opłatach, kosztach, RRSO, prowizji, monitach i wiele innych.

Ekspert radzi, aby zapoznać się z najważniejszymi zapisami umowy ramowej, zwracając szczególną uwagę na te, które dotyczą: warunków promocji, całkowitego kosztu pożyczenia pieniędzy, konsekwencji nieterminowej spłaty czy ewentualnych kosztów przedłużenia. Wszystko to ma wpływ na ogólną atrakcyjność pożyczki. Aby wybrać tę, która najpełniej spełni nasze oczekiwania, dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z internetowych rankingów.

Warto dodać, iż w przypadku sprawdzonych pożyczkodawców, udzielających chwilówek online spłata zobowiązania odbywa się za pomocą przelewu na konto bankowe. Nikt nie odwiedza nas w domu, aby odebrać ratę pożyczki, co kiedyś było popularne w firmach działających poprzez agentów i przedstawicieli. Co więcej, sam proces spłaty jest również prosty, gdyż numer konta bankowego podawany jest w panelu klienta lub w umowie, a tytułem przelewu staje się najczęściej numer umowy pożyczkowej.

Źródło: Chwilowo.pl