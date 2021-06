Jak wypromować restaurację?

Logo i identyfikacja wizualna dla branży gastronomicznej

Jakościowe produkty to jedno, ale identyfikacja wizualna jest równie istotna!

Niezależnie od rodzaju restauracji, jaką posiadasz, musisz wyróżnić się na tle konkurencji, która nigdy nie śpi. Zadbaj o aspekty wizualne, logo, nazwę firmy, stronę internetową, które zapadną w pamięć odbiorcom i dzięki temu będą odróżniać cię od innych lokali gastronomicznych. W ten sposób możesz pokazać charakter swojej działalności. Nadać jej styl. Te elementy mają mówić same za siebie, nie powinny wymagać wytłumaczenia. Na tych, z pozoru, drobnych detalach możesz budować swoją komunikację. Stanowią one pewnego rodzaju fundament.

Możesz sam stworzyć niezbędną część wizualną lub oddać to w ręce specjalistów, którzy na podstawie Twoich wskazówek dobiorą odpowiednie kolory, krój pisma i wezmą pod uwagę wszystkie ważne aspekty, aby marka zapadła głęboko w pamięć odbiorcom i była kojarzona w pożądany sposób. Wykonawców możesz szukać na własną rękę, sugerując się ich poprzednimi pracami (portfolio), opiniami lub korzystając z poleceń znajomych.

Możesz również skorzystać ze sprawdzonego i skutecznego sposobu, jakim jest zlecenie projektu na portalu Designer.pl. Wystarczy, że zorganizujesz konkurs dla grafików z całej Polski, a następnie wybierzesz pracę, która najbardziej ci się podoba. Wygodne rozwiązanie, w szybkim czasie daje ci możliwość porównania dużej liczby projektów i wytypowanie tego najlepszego. Wybór należy do ciebie, jednak pamiętaj, że na tej podstawie możesz opierać późniejsze działania, więc warto zadbać, aby były bezbłędnie dopasowane do twojej marki.

Jaka powinna być strona internetowa restauracji?

Zacznij od zadania sobie pytania, czego mogą oczekiwać klienci, wchodząc na stronę restauracji. Na pewno chcą szybko znaleźć potrzebne informacje, które powiedzą im, co oferujesz, gdzie się znajdujesz i jak się z tobą skontaktować. Zadbaj, aby te informacje były w widocznym miejscu i odbiorca nie miał najmniejszego kłopotu z ich odnalezieniem.

Jeśli klient nie będzie mógł znaleźć tak podstawowych danych, szybko zrezygnuje i wybierze inną alternatywę. Strona powinna być czytelna, przejrzysta i przede wszystkim intuicyjna! Te czynniki mogą wpłynąć na liczbę twoich klientów oraz na ich zadowolenie.

Kolejną rzeczą, o którą warto zadbać, jest możliwość złożenia zamówienia i płatności przez stronę. Choć może się wydawać, że jest to zbędna opcja, bo przecież zawsze można zamówić telefonicznie…to surowe dane mówią co innego. Z raportu „Rynek Gastronomiczny w Polsce” z 2019 roku, wydanego przez BROG B2B wynika, że 46% osób wybiera formę zamówień przez internet zamiast telefonicznie. To prawie połowa konsumentów!

Dodatkowo ten trend stale rośnie. Wiadomo, że narzędzie umożliwiające składanie zamówień przez stronę generuje dodatkowe koszty, jednak aby prowadzić dochodowy biznes w tej branży - musisz podążać za potrzebami swoich klientów. Plusem jest fakt, że mając własne rozwiązanie pozwalające zamawiać online, mniejsze koszty poniesiesz na poczet zewnętrznych usług, jakie oferuje np. UberEats, Glovo, Wolt czy Pyszne.pl.

Serwisy pośredniczące pobierają od 20% do nawet 37% wartości zamówienia. Należy pamiętać, że część konsumentów traktuje je wyłącznie jako wyszukiwarkę - a zamawia bezpośrednio przez stronę restauracji. Oferując możliwość złożenia zamówienia online na swojej witrynie, możesz zyskać nie tylko zadowolonych klientów, ale również obniżyć koszty.

Czy warto zainwestować w zewnętrzne platformy do zamawiania online?

Pomimo tego, że zewnętrzni dostawcy jedzenia pobierają niemałe prowizje, to często warto być tam obecnym, ze względu na ich popularność. Z raportu Rynek Gastronomiczny w Polsce z 2020 r., wydanego przez BROG B2B, wynika, że najbardziej popularnym serwisem jest Pyszne.pl, a zaraz za nim znajduje się UberEats. Serwisy pomagają przede wszystkim dotarcie do nowych klientów, którzy generują więcej zamówień, a dzięki temu przychody restauracji się zwiększają.

Szczególnie wygodne jest to w przypadku nowych punktów gastronomicznych, które jeszcze nie mają zbudowanej prawie żadnej rozpoznawalności. Próg wejścia jest naprawdę niewielki, gdyż dostawy mogą być uruchomione niemalże od razu, a kapitał początkowy jest minimalny.

Nawet jeżeli klient zamawia przez portal zewnętrzny, zawsze dorzuć ulotkę do zamówienia. Najlepiej z obietnicą rabatu przy kolejnym zamówieniu. Koszt będzie niski, a jeżeli weźmiesz pod uwagę, że dzięki temu nie masz prowizji na głowie - sytuacja win win.

Koszty ulotek są niewielkie, a rezultaty mogą być znakomite. Komunikuj to w swoim mediach społecznościowych! Bo dlaczego nie chwalić się swoimi atutami? Klienci na pewno to docenią. Niestety część z nich nie zdaje sobie sprawy z wysokich kosztów dostawców zewnętrznych. Zachęcając do bezpośrednich zamówień z własnej witryny, zdejmujesz z siebie prowizje.

Kampania e-mailingowa restauracji

Zaletą składania zamówienia przez stronę internetową jest to, że możesz zbudować bazę danych swoich gości. Może ona okazać się niezwykle cenna, gdy chcesz zdobyć lojalnych klientów. Bo kto inny stanie się stałym bywalcem, jak nie osoby, które już wcześniej dały Ci szanse? Jeśli jednak chcesz budować bazę e-maili i wykorzystać ją do promocji, musisz przestrzegać ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Najpierw poinformuj swoich klientów, dlaczego chcesz przechowywać ich dane i dać im możliwość ewentualnej rezygnacji. Nie traktuj tego, jako okazji do napastowania ich bezwartościowymi wiadomościami, których nie będą chcieli czytać. Wykorzystaj je do stworzenia wartościowej kampanii, budującej zaufanie i lojalność.

Możesz zaprosić swoich przeszłych klientów do oceny ostatniej wizyty, przy jednoczesnym poinformowaniu, że chcesz się dla nich zmieniać. Sprawdzoną i skuteczną wiadomością może być też kod promocyjny do wykorzystania podczas kolejnej wizyty. Ważne, aby był przyzwoity i żeby rzeczywiście zachęcił do przyjścia. Sprawdzaj na bieżąco, kto otwiera wiadomości, a kto je ignoruje, aby nie bombardować osób, których to nie interesuje, ponieważ może je to tylko zirytować.

Jak dobrze pozycjonowanie lokalne i zyskać wysoką pozycję w wyszukiwaniach?

Osoby szukające jedzenia często wpisują w Google rodzaj kuchni, na który mają ochotę i miasto, w którym chcą zjeść. Dopiero gdy zauważą, że znalezione lokale znajdują się na drugim końcu miasta, dopisują nazwę dzielnicy, na której obecnie się znajdują. W ten sposób znajdują szereg lokali i wybierają najczęściej jeden z tych, który pojawił się wysoko w wyszukiwarce. Dlatego warto zadbać o pozycjonowanie lokalne!

Zwiększa ono szanse na bycie wybranym przez głodnych klientów. Jak to zrobić? Koniecznie trzeba dobrać frazy kluczowe zgodnie z uwzględnieniem danej lokalizacji i konkurencji. Ogranicz zbyt ogólne frazy, a skup się na konkretnych wyrażeniach dotyczących prowadzonej działalności oraz potrzebach potencjalnych klientów.

Gdy chcesz pozycjonować restaurację z Warszawy znajdująca się na Mokotowie, to zastosuj frazę z długim ogonem: „restauracja na warszawskim Mokotowie”. Co więcej, klienci często szukają wybranego rodzaju kuchni, a czasami nawet konkretnej potrawy. Więc stosuj też frazy zawierające cechy charakterystyczne dla danego miejsca, np.: „restauracja chińska we Wrocławiu”, „włoska restauracja w Gdańsku”.

Poszukiwania lokalu nie kończą się na wyszukiwarce, klienci chętnie korzystają też z map. Wysoka pozycja w tym miejscu zwiększa szanse na widoczność oraz pokazanie najważniejszych informacji w pigułce! Wszystko zawarte w mapach wyświetla się również w wynikach wyszukiwania, więc warto pomyśleć o założeniu wizytówki w Google Moja Firma. Koniecznie zawrzyj tam szczegółowe dane, takie jak nazwa, dokładna lokalizacja, numer telefonu, godziny otwarcia oraz adres witryny, które są niezbędne dla potencjalnych klientów. Dzięki temu wszyscy zainteresowani będą mogli skontaktować się z lokalem już z poziomu wyszukiwarki.

Social media w branży gastronomicznej

Chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć, jak ważne w dzisiejszych czasach są media społecznościowe. A w branży gastronomicznej? Jeszcze ważniejsze! Niech pierwszy rzuci kamieniem, kogo nie lubi oglądać apetycznych zdjęć jedzenia na Instagramie. Wykorzystaj to i stwórz profil swojej restauracji. Wrzucaj tam aktualne promocje, komunikuj zmiany w menu, informuj o godzinach otwarcia albo o daniu dnia.

Jest to świetnie miejsce do budowania bliższych relacji z klientami. Zadbaj o estetyczny feed, a na pewno zachęcisz w ten sposób odbiorców do odwiedzenia twojej restauracji. Nie musisz ograniczać się do Instagrama. Załóż również Facebooka i koniecznie uzupełnij podstawowe dane, takie jak lokalizacja, godziny otwarcia, numer telefonu, strona internetowa, jak również profil na Instagramie, żeby każdy mógł swobodnie przejść w to miejsce.

Promuj treści generowane przez użytkowników - zachęcaj swoich klientów do udostępniania zdjęć z oznaczeniem twojej restauracji, a kontent stworzy się sam! Możesz też organizować przeróżne konkursy, aby zaangażować większą liczbę osób do interakcji oraz pozyskać nowych klientów. Pamiętaj jednak, że każdy konkurs powinien mieć ustalone zasady, regulamin oraz co najważniejsze - klauzulę zwalniającą Facebooka z odpowiedzialności za przeprowadzenie konkursu.

Kiedy warto wprowadzić happy-hours?

Określone dni i godziny, w których obowiązują promocje, są świetnym pomysłem na przyciągnięcie klientów do lokalu. Najlepiej ustalić je na czas, kiedy masz mniejsze oblężenie lub całkowicie puste stoliki. Na szczęśliwe godziny dla klientów jest wiele sposobów. Możesz zastosować zniżkę procentową np. w wysokości 20% na całe menu albo ustalić stałą zniżkę na lunch w wybranych godzinach.

Często stosowane są również rabaty na konkretne zestawy np. zestaw obiadowy z napojem o 5 zł taniej do godziny 13 lub dodanie jednego produktu gratis np. kawa do ciasta gratis. Każdy z powyższych sposobów jest dobry! Musisz tylko wcześniej ustalić, kiedy najkorzystniej na tym wyjdziesz. Obserwuj natężenie ruchu każdego dnia i ustal pory, w których chętnie przyjmiesz dodatkowych klientów! Zobaczysz, ruch w twoim lokalu wzrośnie o kilkanaście, a może nawet kilkadziesiąt procent. Koniecznie komunikuj o tym na swoich mediach społecznościowych!

Dostosowanie menu pod potrzeby klientów

W Polsce jest coraz więcej osób o zróżnicowanych dietach, które rezygnują z jedzenia mięsa, ryb, nabiału, a czasami nawet glutenu. Niezależnie jaką restaurację posiadasz, spraw, by każdy w karcie znalazł coś dla siebie. Dostosuj menu tak, aby każdy gość czuł się w twojej restauracji zadbany i doceniony. Stwórz chociaż jedno danie w wersji wegańskiej bądź wegetariańskiej.

Na pewno zostanie to docenione, a zadowolone osoby będą polecały twój lokal dalej i zyskasz darmową reklamę. Marketing szeptany to jedna z najskuteczniejszych form promocji, a w takich sytuacjach może tworzyć się sam, bez twojego wkładu finansowego.

Zainspirowany? Zacznij planować! To tylko kilka pomysłów na promocję restauracji. Pamiętaj, że wszystkie inicjatywy marketingowe wymagają wcześniejszego przygotowania i szczegółowego zaplanowania przyszłych działań.

Niezależnie od typu wybranych działań, potrzebujesz grafiki wysokiej jakości, zajrzyj na stronę https://www.designer.pl/ i załóż konkurs na wszystkie materiały graficzne dla swojej restauracji!