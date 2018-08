Jak wyposażyć podręczną kosmetyczkę? Zobacz rady

Biologiczny rytm dobowy skóry, czyli chronobiologia wskazuje, że zwiększone błyszczenie skóry można zaobserwować już koło godziny 10. Chwila przed południem jest więc optymalnym czasem na pierwsze poprawki makijażu. Jakich produktów nie może zabraknąć w twojej kosmetyczce? Co warto mieć zawsze pod ręką? Zobacz nasze wskazówki.

Poprawki makijażu twarzy: pędzel do podkładu i…

Pot, sebum, łój... ale także dotykanie skóry twarzy dłońmi sprawiają, że podkład nie utrzymuje się zbyt długo. Jak poprawić makijaż twarzy? Warto mieć ze sobą pędzel do podkładu czy pudru i sypkim produktem zmatować skórę w tak zwanej strefie T. Przed zabiegiem należy pozbyć się nadmiaru sebum. Można to w prosty sposób zrobić za pomocą matujących bibułek, dostępnych w drogerii, które dodatkowo likwidują błyszczenie twarzy.

Jak poprawić makijaż oczu?

Jeśli malujesz kreskę za pomocą eye linera, wiesz, jak nietrwała bywa tzw. „jaskółka”. To efektowne wywinięcie lubi ścierać się podczas dnia. Warto zabrać ze sobą ulubiony produkt. Dzięki temu będziesz mogła szybko domalować rozmazany fragment.

Nie polecamy poprawek uprzednio pomalowanych rzęs. Ponowne przeciąganie włosków tuszem powoduje pojawienie się grudek, skleja rzęsy i sprawia, że nie prezentują się efektownie. Dodatkowo sprawia, że produkt osypuje się.

Warto zabrać ze sobą paletkę cieni, której używałaś. Podobnie jak podkład, mogą zetrzeć się w ciągu dnia. Jeśli malujesz brwi, zabierz kredkę (może posłużyć jako alternatywa dla eye linera) lub barwiący żel do brwi.

Makijaż ust

Jedzenie, picie, rozmawianie... To wszystko sprawia, że wprost zjadamy pomadkę do ust. To produkt szczególnie nietrwały. Jeśli nie używasz zastygających formuł lub tintów do ust, które są długotrwałe, koniecznie włóż ulubioną szminkę do swojej kosmetyczki.