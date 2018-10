Jak wyleczyć się z głośnego chrapania?

Chrapanie to dolegliwość, która dotyczy bardzo dużej części populacji. Szacuje się, że około 40% kobiet i 80% mężczyzn chrapie podczas snu. Chrapanie to będzie miało różne natężenie, od cichego pochrapywania, gdy jesteśmy przeziębieni, po głośne chrapanie, które odbywa się każdej nocy. Jest ono uciążliwe również dla otoczenia, gdyż jego stopień głośności może wynieść nawet 80 decybeli. To tyle ile wynosi natężenie hałasu wydawanego przez traktor lub młot pneumatyczny. Nic więc dziwnego, że wiele osób w takich warunkach nie może spać. Bardzo często partnerzy lub partnerki osób, które głośno chrapią, śpią w osobnych sypialniach lub na kanapie. Choć dla otoczenia osoby chrapiącej, jej chrapanie jest bardzo frustrujące, to największe zagrożenie niesie dla niej samej. Bardzo często chrapanie jest skutkiem problemów zdrowotnych, złego trybu życia i może prowadzić nawet do bezdechu sennego, który bywa bardzo niebezpieczny.





Na czym polega chrapanie i jakie są jego przyczyny

Gdy śpimy nasze mięśnie podniebienia miękkiego rozluźniają się, a język podczas leżenia na plecach cofa się. Prowadzi to do zwężenia kanału nosogardła i gardła, co sprawia, że zasysamy powietrze z większą siłą. Zaczyna wibrować podniebienie miękkie, nasada języka i boczne ściany gardła. W ten sposób powstają charakterystyczne dźwięki, które nazywamy chrapaniem. Przyczyny chrapania są bardzo różne. Częściej dotyka ono mężczyzn z uwagi na różnice w budowie mięśni i ilość tkanki mięśniowej. Panowie posiadają bardziej umięśnione gardła w wyniku czego zapadają się one pod własnym ciężarem, dlatego oprócz tego, że częściej chrapią, to również zaczynają to robić o wiele wcześniej, bo już od 25 roku życia. W przypadku kobiet, problem z chrapaniem pojawia się u nich najczęściej po menopauzie, kiedy zaczynają przybierać na wadze. Nadwaga i otyłość to bardzo częsta przyczyna chrapania, tak samo jak palenie papierosów. Jeśli przed snem spożywamy alkohol, lub bierzemy leki nasenne i psychotropowe, to też może skutkować chrapaniem. Dodatkowo, do chrapania przyczynia się budowa anatomiczna gardła, taka jak: przerost migdałków zaburzający przepływ powietrza, wydłużone podniebienie miękkie i języczek, skrzywienie przegrody nosa lub polipy jam nosa.





Czy chrapanie może być niebezpieczne?

Przewlekłe chrapanie, które powtarza się każdej nocy, powoduje zmniejszenie się ilości powietrza, które dostarczamy do tkanek naszego organizmu, a to z kolei jest przyczyna niedotlenienia organizmu. Mamy wtedy do czynienia z obturacyjnym bezdechem sennym, czyli okresowym zatrzymaniem lub ograniczeniem przepływu powietrza w górnych drogach oddechowych. Skutki bezdechu sennego mogą być bardzo poważne, dlatego nigdy nie powinno się lekceważyć chrapania. Niedotlenie organizmu sprawia, że chrapiąca osoba jest bardziej zmęczona i senna w ciągu dnia. Będzie posiadała mniejszą koncentrację, cierpiała na bóle głowy, zaobserwuje spadek aktywności fizycznej i intelektualnej. To może prowadzić do wypadków w pracy lub za kierownicą. Pogorszeniu ulegnie również libido i mogą pojawić się stany depresyjne. Bezdech senny to również przyczyna nadciśnienia tętniczego, które prowadzi do miażdżycy, niewydolności krążenia, przerostu prawej komory sercowej. To wszystko zwiększa szanse zawału i udaru mózgu. Skutki chrapania mogą więc być bardzo poważne. Wyeliminowanie chrapania jest możliwe, gdy ustalimy jego przyczynę. W tym celu, należy przyjrzeć się swojemu trybowi życia oraz wykonać badania.





Ustalamy przyczynę chrapania

Ustalenie przyczyny chrapania nie zawsze jest proste i często wymaga wizyty u lekarza, a także wykonania kilku badań. W pierwszej kolejności warto udać się do laryngologa. Wykona on badanie laryngologiczne, rynoskopie tylną i endoskopię jam nosa. Wykluczy występowanie polipów, włókniaków młodzieńczych, czy nowotworów części nosowej gardła. Jeśli obawiamy się, że występuje u nas bezdech senny, należy poddać się badaniu polisomnograficznemu, które wykonuje się podczas snu. Pacjent podłączony jest do specjalnej aparatury, która bada częstość oddechów, saturację, czynność elektryczną mózgu. Takie badanie można wykonać w specjalnej pracowni, ale istnieje również możliwość przeprowadzenia go w domu pacjenta. O wiele prościej jest ustalić przyczynę chrapania, jeśli podejrzewamy, że to nasz styl życia może je powodować. Jeśli posiadamy dużą nadwagę, palimy papierosy lub mamy alergię, to bardzo możliwe, że jest to przyczyna naszego chrapania. Wtedy też dużo łatwiej jest je wyleczyć.





Jak wyleczyć chrapanie związane ze stylem życia i złą higieną snu?

Bardzo często chrapanie to wynik naszych działań i od nas głównie zależy, czy dokonamy zmian w naszym trybie życia. Jeśli mamy nadwagę, to bezwzględnie powinniśmy rozpocząć dietę i aktywność fizyczną, w celu schudnięcia. Tak samo wygląda sytuacja w przypadku zażywania używek i leków. Zrezygnujmy z alkoholu, nikotyny oraz leków nasennych, które są bardzo częstą przyczyną chrapania. Częste infekcje i alergie również przyczyniają się do chrapania, dlatego należy zapobiegać i leczyć każdą niedrożność nosa. Bardzo ważna jest również jakość naszego snu, aby była jak najlepsza należy zadbać o otoczenie, w którym śpimy. Wygodny materac i poduszka pozwolą nam uniknąć chrapania. Poduszka powinna być płaska, by nie powodować zwężania się dróg oddechowych. Najlepiej zaopatrzyć się w anatomiczną poduszkę, która dopasowuje się do kształtu głowy. Materac powinien umożliwiać nam wygodny sen w każdej pozycji, tak by unikać spania na wznak. Pamiętajmy o tym, by zmieniać pozycję i nie spać na plecach, gdyż powoduje to opadnięcie języka ku tyłowi i pogłębianie chrapania. Istotna jest również temperatura w pomieszczeniu, w którym śpimy. Zbyt wysoka temperatura i zbyt niska wilgotność powietrza będą powodować wysuszanie się błony śluzowej, co powoduje chrapanie. Najbardziej optymalna temperatura podczas snu to 18-21 stopni. Za każdym razem należy również przewietrzyć pomieszczenia, a jeśli powietrze w nim jest zbyt suche, stosujemy nawilżacze powietrza. Powyższe sposoby pomogą nam zapobiegnąć chrapaniu, jeśli jest ono wynikiem złego stylu życia. W innych przypadkach należy poddać się leczeniu.

Sposoby na wyleczenie chrapania

Jeśli chrapanie jest spowodowane budową anatomiczną, pacjent może poddać się prostemu zabiegowi, który zlikwiduje przyczynę chrapania. Podczas polipektomi z nosa usuwane są polipy. Konchoplastyka skoryguje ułożenie małżowin nosowych. Mukotomia to usunięcie przerostów małżowin nosowych, a septoplastyka skoryguje części kostne i chrzęstne nosa, gdy są one skrzywione. Termoablacja zmniejsza masę nasady języka oraz małżowin nosowych dolnych, a także usztywnia podniebienie miękkie. Jeśli przyczyną chrapania jest przerośnięty migdałek i powoduje on również nawracające anginy, bezdech senny, utrudnione mówienie, oddychanie i przełykanie, to możliwe jest jego usunięcie, które daje natychmiastowy efekt. Kolejną metodą jest usztywnienie podniebienia miękkiego, aby zmniejszyć zapadanie górnych dróg oddechowych i wibrację tkanek miękkich. Podczas snoreplastyki iniekcyjnej wstrzykuje się specjalny lek, który powoduje powstanie tkanki włóknistej. Ten sam efekt powoduje wszczepienie implantu, który po pół roku ulega rozpuszczeniu, a w jego miejscu powstaje zwłóknienie. Wzmocnione podniebienia ma mniejszą skłonność do wpadania w wibracje.





Co stosować w przypadku bezdechu sennego?

Jeśli chrapanie powoduje u nas bezdech senny, powinniśmy natychmiast podjąć działania, które zmniejszą jego negatywne skutki. Tym bardziej, że ustalenie przyczyny chrapania, a następnie jej wyeliminowanie może zająć trochę czasu, a każda noc podczas której nasz organizm nie otrzymuje wystarczającej ilości tlenu, pogarsza nasz stan zdrowia. W takich przypadkach stosuje się aparat CPAP, który posiada formę maski zakładanej na noc. Jest ona połączone ze specjalną pompą, która wytwarza ciśnienie w drogach oddechowych zapobiegając ich zapadaniu. Jest to dość niewygodna metoda, ale konieczna, jeśli chcemy uniknąć negatywnych skutków bezdechu sennego. Najlepiej więc wyeliminować przyczyny chrapania, by móc co noc cieszyć się dobrym snem. Pamiętajmy, by nigdy nie lekceważyć chrapania, zwłaszcza jeśli jest ono przewlekłe, a nie spowodowane chwilową niedrożnością nosa. Może być ono skutkiem poważnych problemów zdrowotnych i powodować kolejne. Chrapanie jest również uciążliwe dla naszego otoczenia i może powodować frustrację naszych partnerów, a nawet przyczynić się do rozpadu związku. Zadbajmy, więc o komfort nasz i domowników, i jeśli istnieje taka konieczność, poddajmy się leczeniu.

