Jak wygląda życie kulturalne i czas wolny Polaków?

Wyniki badania przeprowadzonego metodą CAWI w dniach 23-26 lutego 2018 roku pokazują, że do najczęstszych aktywności kulturalnych, jakie minimum jeden raz w ciągu ostatniego roku podejmowali Polacy, należy czytanie książek (48%), udział w wydarzeniach plenerowych (37%) i seansach kinowych (37%). Na kolejnych miejscach znalazły się udział w koncertach (24%), wydarzeniach sportowych (14%), teatralnych (12%), wizyty w galeriach i występy kabaretowe (po 9%) oraz wyjście do opery (4%). Co piąty Polak (21%) nie podjął żadnej z wymienionych aktywności kulturalnych.

Preferencje kulturalne różnią się w zależności od płci. Znacznie więcej kobiet niż mężczyzn czyta książki (66% do 27%), uczestniczy w plenerowych wydarzeniach kulturalnych (48% do 25%) oraz chodzi do teatru (17% do 6%). 30% mężczyzn i 13% kobiet nie podjęło żadnej z wymienionej aktywności w ciągu ostatniego roku.

Znaczenie mają też sympatie polityczne. Po książki sięga więcej sympatyków Platformy Obywatelskiej (47%) niż Prawa i Sprawiedliwości (33%). Zwolennicy tej partii opozycyjnej chętniej biorą udział w plenerowych wydarzeniach kulturalnych (49%) niż sympatycy ugrupowania rządzącego (34%), natomiast zwolennicy obozu rządzących częściej wybierają kino (48% do 40%), wydarzenia sportowe (31% do 6%), ale także wystawy w galerii (11% do 3%). Podobny procent sympatyków obu ugrupowań stał się odbiorcą występu kabaretowego (12% i 11%) oraz opery (5%).

Różnice między elektoratami da się również zauważyć w ulubionych formach spędzania wolnego czasu. Co prawda, wśród zwolenników obu ugrupowań politycznych na pierwszym miejscu jest przeglądanie internetu, ale już wśród sympatyków PO więcej jest tych, którzy oglądają telewizję (85% do 77%), częściej spotykają się ze znajomymi (59% do 38%) i częściej czytają książki i gazety. Wśród zwolenników PiS bardziej popularną formą spędzania czasu jest uprawianie sportu (35% do 12%) oraz granie w gry komputerowe (35% do 21%).

Uczestnictwo w życiu kulturalnym, a w szczególności częstotliwość tego udziału, różnicuje elektoraty dwóch głównych ugrupowań. Należy jednak pamiętać, że oprócz nich są jeszcze sympatycy innych partii, osoby niezdecydowane oraz te, które obecnie nie planują głosować w wyborach. Kultura, choć może mieć wpływ na pogłębianie różnic w społeczeństwie, to umiejętnie wykorzystana może stać się płaszczyzną budującą porozumienie między Polakami.

Metodologia badania: Badanie przeprowadzone dla ciekaweliczby.pl na panelu Ariadna w dniach 23-26 lutego 2018 roku. Próba ogólnopolska osób od 18 lat wzwyż (N=1069). Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania. Metoda: CAWI.

Autor: Alicja Defratyka