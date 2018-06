Jak wygląda procedura uzyskania pożyczki internetowej?

Wybór firmy pożyczkowej

Obecnie na polskim rynku mamy wiele firm, które udzielają pożyczek internetowych. Trzeba również pamiętać o bankach, choć w tym artykule skupimy się na podmiotach pozabankowych. Jeszcze kilkanaście lat temu cieszyły się raczej złą sławą ze względu na głośne sprawy pokazywane w mediach, gdzie poszkodowani opowiadali o swoich potyczkach z oszustami. Dziś firmy reklamują swoje usługi w sieci, telewizji czy radiu, a najlepsi mają mnóstwo pozytywnych opinii od klientów. Świadczy to o ogromnych zmianach, jakie miały miejsce, a to na pewno nie koniec.

W związku z tym, że pojawiło się mnóstwo nowych pożyczkodawców, klient może czuć się zagubiony. Nic dziwnego, jeśli każdy obiecuje najlepszą ofertę. Jak zatem dokonać wyboru, gdy wokół tyle reklam z pożyczkami online? Przede wszystkim należy mieć na uwadze bezpieczeństwo. Choć istnieją na tym rynku pewne regulacje, nadal można (tak jak w każdej innej branży) trafić na kogoś, kto chce wykorzystać niewiedzę klienta. Trzeba więc brać pod uwagę pewne kryteria i jedynie sprawdzać, czy dana firma je spełnia.

Wiarygodny pożyczkodawca przede wszystkim:

znajduje się na liście PZIP, czyli Polskiego Związku Pożyczkowego,

uczestniczy w wydarzeniach branżowych,

rozwija swoją ofertę, wprowadza nowe produkty,

pobiera opłatę weryfikacyjną w niewielkiej kwocie (np. 1 grosz),

sprawdza zdolność kredytową klienta,

jest łatwy do znalezienia w sieci,

ma ofertę łatwą do zrozumienia dla każdego klienta,

zapewnia pomoc konsultantów przez telefon lub czat.

Wnioskowanie o pożyczkę

Kiedy klient wybierze już odpowiednią firmę pozabankową, która udzieli mu chwilówki, czas na wypełnienie formularza. W każdym miejscu może się on nieco różnić, jednak zwykle procedura wygląda podobnie. Na początku należy wybrać wartość pożyczki i długość jej trwania, a jeśli jest ona ratalna, również wysokość rat. Potem można przejść do samego wniosku.

Trzeba mieć ze sobą dowód osobisty oraz pamiętać swój PESEL, by móc bez problemu wypełnić dane. Potrzebny będzie m.in. adres do korespondencji, numer telefonu, adres mailowy czy szczegóły zatrudnienia. Zazwyczaj nie są potrzebne żadne zaświadczenia, więc wniosek można wypełnić w kilka minut. Kolejnym krokiem będzie zrobienie przelewu weryfikacyjnego, który stanowi potwierdzenie danych. Potem już tylko można czekać na akceptację wniosku i przelew. Tak wygląda m.in. proces wnioskowania o pożyczkę online w Vivus.

Co jeszcze warto wiedzieć o pożyczce przez internet?

Jeśli chodzi o same formalności i przyznanie chwilówki, jest to dość szybki proces, zwłaszcza w firmach, które na rynku są już długo z doświadczeniem zbudowanym w ciągu wielu lat. Warto pamiętać jednak, że pożyczki przez internet nie są udzielane wszystkim bez ograniczeń. Nie trzeba się jednak bać tych kryteriów. Dobrze jest jeszcze przed wnioskowaniem o pożyczkę online zapoznać się z zasadami, które większość firm umieszcza na swojej stronie. Dodatkowo ważna zdolność do spłaty zobowiązania i brak wpisu na listę dłużników.

Dlaczego to takie ważne dla uczciwych podmiotów pozabankowych? Oczywiście ważne jest to, aby dłużnicy regulowali swoje długi, ponieważ sama firma musi również mieć płynność finansową, jednak jest jeszcze jeden cel. Często pokusa spłacania długów poprzez zaciąganie kolejnych jest tak silna, że klient szybko wpada w spiralę długów. Weryfikacja użytkowników jest więc niezbędna również po to, aby chronić ich samych przed finansową katastrofą.