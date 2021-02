Jak wybrać zapach do samochodu przez internet?

Zakupy w sieci

Współcześnie całe nasze życie przenosi się do sieci. Branża e- commerce z roku na rok staje się coraz potężniejsza. Kiedy jeszcze kilka lat temu znaczna część społeczeństwa podchodziła do zakupów w sieci z dużym dystansem, tak teraz większość z nas docenia taką formę kupowania. W ten sposób kupuje coraz więcej z nas, jak jednoznacznie wskazują badania pt.: E-commerce w Polsce 2020, zakupy w sieci robi już ponad 73% Polaków. Kupujemy wszystko od żywności, przez odzież, aż do kosmetyków. Problem jednak pojawia się przy zakupie perfum, które każdy z nas chce mieć możliwość powąchać przed zakupem. Istnieje jednak bardzo prosty sposób, który umożliwi nam trafny zakup perfum do samochodu przez internet.

Po pierwsze skład

Każdy z nas ma określone preferencje, co do zapachów. Mamy swoje ulubione perfumy, które używamy na co dzień oraz od święta. Inne zapachy preferujemy latem, inne zimą. Z perfumami do samochodu jest podobnie. Ze względu na charakterystyczne zachowanie perfum, które pachną znacznie intensywniej przy wyższej temperaturze, na lato decydujemy się łagodniejsze, bardziej subtelne aromaty. Ten sposób postępowania warto zastosować także, przy wyborze perfum, które będziemy używać w samochodzie. Przed ich zakupem w sieci, warto jednak sprawdzić to, jakie nuty zapachowe królują w naszych ulubionych perfumach.

kwiaty

owoce

wanilia

nuty drzewne

bursztyn

pieprz

Perfumy o zapachu słodkich kwiatów

Kwiatowe perfumy raczej zalicza się do tych lekkich, chociaż można spotkać także i te niezwykle mocne zapachy. Jest to największa rodzina zapachów, wśród wszystkich perfum. Popularnymi, kwiatowymi nutami zapachowymi, które możemy spotkać wśród perfum samochodowych to: magnolia, róża, bergamotka. Te perfumy przeznaczone są dla osób, które lubią obcować z przyrodą, zachwyca ich zapach kwiatowej łąki. Wonie kwiatowe mają jedną z najstarszych tradycji w przemyśle perfum. To na nich opiera się największa ilość zapachów. Co więcej, nuty kwiatowe współcześnie pojawiają się także w typowo męskich zapachach, ze względu na naprawdę ogromny wybór kwiatowych toni. Kompozycje mogą być całkiem słodkie, jak np. połączenie róży, z zapachem śliwki, kiedy jednak połączymy go, z cierpkim aromatem bergamotki tworzy bardzo ciekawy aromat.

Perfumy owocowe

Ta rodzina perfum obejmuje raczej ciepłe, słodkie aromaty znaleźć tu można także te bardziej egzotyczne wonie, na które składają się bardziej wyszukane nuty owoców. Ta rodzina zapachów pasuje do sezonów letnich, ciepłych. Aromaty takie jak śliwka, gruszka, cytryna, jabłko, czy pomarańcza najczęściej możemy spotkać w perfumach samochodowych. Nuty owoców połączone aromatami kwiatów, czy różowego pieprzu będą odpowiednie dla osób, preferujących raczej słodkie wonie.

Wanilia

Zapach wanilii jest równie często wykorzystywany przy produkcji perfum damskich, odświeżaczy domowych, jak i perfum do samochodu. Dzieje się tak nie bez przyczyny. Aromat waniliowy poprawia koncentracje, co jest nieocenione na drodze, dodatkowo pomaga zredukować stres. Tylko dzięki tej parze czynników jest idealną podstawą dla zapachu perfum do samochodu. Kiedy do tego dodamy zdolności woni wanilii do poprawy nastroju, nikogo nie trzeba już przekonywać o jej dobroczynnym wpływie na zdolności kierowcy. Połączona z nutami pieprzu, czy aromatów owocowych tworzy idealny zapach dla kierowcy, któremu woń wanilii odpowiada.

Nuty drzewne

Drzewo sandałowe i paczula to dwie najpopularniejsze wonie perfum drzewnych. Nuty drzewne w perfumach samochodowych przypominają pewną surowość ściętego drewna oraz zapach żywicy. Zapachy drzewne są bardzo głębokie i niezwykle trwałe. Bardzo ciekawy aromat w samochodzie uzyskamy, łącząc surowy zapach drzewny, ze słodyczą wanilii, czy słodkich migdałów. Zapachy z nutami drzewnymi działają niezwykle energetyzującą i pobudzająco. Co także wpływa na poprawę komfortu jazdy.

Bursztyn

Zapach bursztynu rzadko gra w kompozycji perfum pierwsze skrzypce. Najczęściej ma za zadanie wzmocnienie aromatu innych nut zapachowych. Używa się go do podniesienia walorów zapachowych między innymi drzewa sandałowego. W połączeniu z woniami drzewnymi, które przełamano zapachem kwiatowym np. różanym, pozwoli uzyskać niepowtarzalny zapach nadający wnętrzu samochodu wiele elegancji.

Pieprz

Nuty pieprzu są bardzo często używane do przełamania słodkich aromatów w perfumach. Takie nietypowe połączenia pozwalają uzyskać nietuzinkową woń, która jest niezwykle energetyzująca. Ta codziennie przez nas używana przyprawa kuchenne jest częstym składnikiem nut zapachowych. Najczęściej jednak używany jest pieprz różowy i syczuański. Połączenie tego ostrego zapachu z lekkimi owocowymi i kwiatowymi nutami to jedno z ciekawszych scaleń nut zapachowych dostępnych na rynku. Wnętrze samochodu, który wypełniają intensywne aromaty, pobudzi kierowcę do działania i pomoże mu skupić uwagę.

Wybierając perfumy do samochodu, zdecydujmy się na główną nutę, taką jak w naszym codziennym zapachu, w ten sposób perfumy kupione przez internet, na odległość spełnią nasze oczekiwania, wypełniając wnętrza naszego samochodu ulubioną wonią. Oferta perfum dla samochodu Fresso zawiera najbardziej lubiane przez konsumentów kompozycje.