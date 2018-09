Jak wybrać przyszłościowy kierunek, gdy dzwoni ostatni dzwonek?

W Polsce ostatnio często mówi się o tzw. ,,rynku pracownika”. Coraz więcej ofert pracy, coraz lepiej płatne stanowiska, benefity pracownicze. Firmy walczą już nie tylko o najlepszych. Jednak nie w każdej branży da się zaobserwować to zjawisko.

Co wybierano w 2018?

Z początkiem lipca rozpoczęła się na rekrutacja na większość polskich uczelni. Jak podaje Uniwersytet Warszawski, młodzi ludzie najchętniej wybierali koreanistykę i japonistykę, na które zgłosiło się po 20 osób na jedno miejsce. Dużym powodzeniem cieszyły się także studia ekonomiczno-menedżerskie oraz dziennikarstwo, gdzie o jedno miejsce ubiegało się po 19 kandydatów. Wciąż dużą popularność mają zarządzanie, finanse, psychologia oraz filologia angielska. Kierunki językowe - sinologia, japonistyka, filologia szwedzka czy angielska cieszyły się zainteresowaniem również na Uniwersytecie Jagiellońskim. Coraz więcej kandydatów dostrzega jednak przyszłość w kierunkach ścisłych. Jak podaje Politechnika Warszawska w 2018 roku po kilkanaście aplikacji złożono na jak informatykę, automatykę i robotykę, a także budownictwo.

Zawód z gwarancją pracy

Wielu maturzystów podejmuje decyzję o swoim przyszłym zawodzie nie mając świadomości, jak faktycznie wygląda rynek pracy w Polsce i który kierunek studiów zapewni im ciekawą, a zarazem stabilną i dobrze płatną pracę. Wybierając swoją przyszłą ścieżkę kształcenia powinni więc rozeznać się, na specjalistów jakich dziedzin jest największe zapotrzebowanie. Rynek zmienia się dynamicznie, a profesje, które jeszcze niedawno uznawaliśmy za prestiżowe, już nie zapewniają stabilnych warunków i wysokiej pensji.

Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez firmę Sedlak&Sedlak w 2017 roku najbardziej pożądani i dobrze opłacani są specjaliści z branży IT. Zgodnie z ich danymi na najwyższe pensje mogą liczyć projektanci systemów IT, specjaliści do spraw cyberbezpieczeństwa czy kierownicy projektów IT. Mediana zarobków w tych profesjach waha się od ok. 8 do 11 tysięcy złotych brutto. Zapotrzebowanie na specjalistów w tej branży jest ogromne - jak podaje GUS obecnie na polskim rynku brakuje aż 50 tysięcy programistów – dlatego osoby wybierające szkołę lub studia związane z informatyką nie powinny martwić się o swoją przyszłą pracę. Wysoko na liście pożądanych i dobrze opłacanych zawodów znajduje się także doradca podatkowy czy product owner w branży digital. Specjaliści tych dziedzin mogą spodziewać się wynagrodzenia w wysokości ok. 9 tysięcy złotych brutto. Na liście zawodów, których pracownicy mogą liczyć na pewne zatrudnienie, są także niezmiennie pracownicy medyczni, nauczyciele czy opiekunowie osób niepełnosprawnych. Płace w tych branżach są jednak znacznie niższe, a warunki zatrudnienia wielokrotnie uznawane są za niezadowalające.

Jeszcze nie jest za późno!

Choć wiele kierunków zakończyło już proces rekrutacji, ci, którzy obawiają się, że podjęli złą decyzję, lub nie dostali się na wymarzony kierunek mają kilka możliwości, by podjąć naukę jeszcze w tym roku. Początek jesieni to bowiem czas, w którym wciąż można ubiegać się o przyjęcie na kursy i szkolenia umożliwiające zdobycie praktycznych umiejętności, a nawet przyszłego zawodu. Tak ci, którzy zastanawiają się nad karierą w branży IT mają do dyspozycji szkoły dla przyszłych programistów oferujące na przykład roczne kursy, które dają możliwość nabycia niezbędnej wiedzy z zakresu nawet 15 języków programowania. W szkołach tego typu można spotkać się z nastawieniem na praktykę od pierwszych dni nauki i zwykle kursy można zaczynać częściej niż raz w roku.

Decyzja o wyborze swojej ścieżki zawodowej to jedna z najtrudniejszych w życiu. Warto więc odpowiednio ją przemyśleć i postawić na wybór tej, która będzie nie tylko ciekawa i rozwijająca, ale da gwarancję zatrudnienia i godziwego zarobku.

Źródło: Codecool