Jak wybrać pralkę?

Wielkość ma znaczenie

O ile w dużej łazience zmieści się każda pralka, o tyle w łazience o niewielkich gabarytach zdecydowanie sprawdzi się pralka w wersji slim lub nawet superslim. Takie pralki mają mniejszą głębokość, co pozwala na umiejscowienie jej nawet w niewielkiej łazience. Przy zakupie pralki pod uwagę powinieneś wziąć także pojemność, czyli to, ile prania możesz wyprać naraz. Ma to spore znaczenie np. w przypadku dużej rodziny, gdzie ubrań do wyprania jest cały stos. Jeżeli w domu mieszkają np. tylko dwie osoby, pojemność pralki może być niższa- 4-6 kg. Pojemność odpowiednia dla czteroosobowej rodziny to 7-8kg. Istnieją także modele ponadgabarytowe, o ładowności nawet 11 kg, przeznaczony dla dużych rodzin z gromadką dzieci. Za taki model pralki trzeba jednak sporo zapłacić, a do tego konieczne jest posiadanie sporej ilości miejsca.

Oszczędność przede wszystkim

Wybierając pralkę, stawiaj na modele energooszczędne, należące do klasy energetycznej A+++. Takie pralki pobierają znacznie mniej energii elektrycznej, co przekłada się na wysokość miesięcznych rachunków. Warto zwrócić także uwagę na ilość wody, jaką pralka pobiera podczas jednego cyklu prania. Najbardziej oszczędne modele pobierają jedynie 42 litry wody podczas cyklu prania. W skali roku daje to naprawdę spore oszczędności, warto więc wziąć pod uwagę ten parametr i wybrać pralkę, która pozwoli nam na zaoszczędzenie.

Ciche działanie

To, jak głośno pracuje pralka ma znaczenie szczególnie wówczas, gdy w domu jest małe dziecko. To właśnie podczas snu dziecka najczęściej mamy czas na prania, a głośno pracująca pralka może budzić dziecko. Najcichsze modele pralek pracują na poziomie 47 dB. To istotne dla naszego komfortu, szczególnie, jeżeli nie posiadamy osobno wydzielonej pralni, a pralka stoi w łazience. Trudno mówić o komforcie długiej kąpieli, kiedy tuż obok nas pralka wiruje pranie. W takim przypadku zdecydowanie najlepiej jest postawić na model o cichej pracy, która nie będzie zakłócać rytmu naszego codziennego życia.

Programy prania

Cechą, która różni poszczególne modele pralek od siebie jest mnogość dostępnych programów prania. Większość urządzeń posiada standardowe programy do prania bawełny, wełny czy dziecięcych ubranek. Niektóre modele posiadają jednak programy dodatkowe, jak np. szybkie pranie (nawet w 14 minut!), program eko czy antyalergiczny. Znajdziesz także modele, które posiadają program do odplamiania. Warto zwrócić na nie uwagę i zastanowić się, które programy przydadzą się w naszym konkretnym przypadku.

Sposób ładowania prania

Na rynku dostępne są pralki z ładowaniem od frontu, czyli typowe pralki bębnowe, które posiada większość z nas. Alternatywą są jednak także pralki ładowane od góry, które sprawdzają się np. w przypadku małych łazienek, gdzie miejsce jest mocno ograniczone. Wymiary tych pralek są standardowe i niezależne od modelu i funkcji.

Na co jeszcze zwrócić uwagę?

Jak wybrać pralkę spośród tylu dostępnych modeli? Aby dokonać właściwego i trafnego wyboru, należy wziąć pod uwagę wszystkie wymienione powyżej czynniki. Warto również zastanowić się, gdzie pralka będzie umieszczona- czy ma to być urządzenie wolnostojące, czy może przeznaczone pod zabudowę? To bardzo ważne, bo pralki wolnostojące nie mają możliwości zabudowy, stąd konieczność podjęcia decyzji już na etapie wyboru pralki. Czasem o wyborze decyduje detal- np. czarny bęben, dzięki któremu nie widać zalegającego w pralce prania, czy np. możliwość podłączenia urządzenia do sieci wi-fi lub sterowanie nim za pomocą Bluetooth z poziomu smartfona. Takie innowacje mają za zadanie ułatwić nam codzienne obowiązki z poszanowaniem naszego cennego czasu.

Czy marka ma znaczenie?

Wielu klientów zastanawia się, czy istotna jest marka pralki. Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Różne modele tej samej nawet marki różnią się między sobą parametrami. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Wysoka cena także nie jest wyznacznikiem i wcale nie zawsze idzie w parze z najwyższą jakością. Warto jednak podkreślić, że do pralek znanych marek dostępne są części zamienne. Ważne jest, by wybierać te pralki, do których możliwe jest dokupienie awaryjnych części, np. łożysk.