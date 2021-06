Jak wybrać operatora z najtańszą ofertą bez telefonu?

Skorzystaj z porównywarki ofert operatorów

Branża telekomunikacyjna podlega nieustannemu rozwojowi i widzimy, że na rynku pojawiają się coraz to nowi operatorzy telefoniczni. Kiedy tych operatorów było tylko kilku, ręczne porównanie ofert nie sprawiało trudności, bo wystarczyło tylko udać się do dwóch czy trzech salonów sprzedaży, wziąć z nich ulotki i sprawdzić, kto oferuje najkorzystniejsze warunki. Teraz kiedy operatorów jest na rynku więcej, a każdy z nich ma inną ofertę, to w celu porównania poszczególnych ofert najlepiej sprawdzić gdzie jest najtańszy abonament telefoniczny na https://gsmekspert.pl/abonamenty. Prosty formularz pozwoli nam określić kryteria, na których zależy nam najbardziej i zostaną one wzięte pod uwagę w ocenie ofert i sposobie ich zaprezentowania. Może się okazać, że najtańsza oferta bez telefonów była przez nas wcześniej mylnie oceniana jako niekorzystna i odwrotnie, że oferta którą początkowo braliśmy pod uwagę wcale nie prezentuje się najlepiej na tle innych.

Sprawdź koszt rozmów w kraju i za granicą

Oferty abonamentów bez telefonów są korzystniejsze niż oferty z telefonami, ale to nie oznacza, że umowę można podpisać w ciemno, na przykład z ulubionym operatorem, z którymi jesteśmy związani już od lat. Najważniejsza jest zawsze ocena kosztów, a ocenę tę należy rozpocząć od sprawdzenia cen rozmów zarówno w kraju, jak i za granicą, i zarówno tych na numery komórkowe, jak i na stacjonarne. Nie każdemu przychodzi do głowy, że operatorzy komórkowi rozgraniczają koszty rozmów w zależności od tego, czy wykonujemy je na numery komórkowe czy na numery stacjonarne, a ma to znaczenie. Najlepsze oferty operatorów gwarantują nam rozmowy w ramach konkretnych pakietów do jednego i drugiego typu numerów, inne natomiast preferencyjnie traktują połączenia na numery komórkowe, natomiast na telefony stacjonarne gorzej. Istotna jest również cena połączeń za granicą. Warto sprawdzić, jakie stawki obowiązują w ramach roamingu i zastanowić się, czy są one korzystne pod względem częstotliwości i długości naszych ewentualnych wyjazdów.

Sprawdź koszt SMS-ów i MMS-ów

Popularność SMS-ów i MMS-ów każe nam bacznie przyjrzeć się również temu aspektowi związanemu z wykorzystaniem telefonii komórkowej. Pakiety usług oferowane w ramach abonamentów są zwykle dostępne z nielimitowanymi SMS-ami, ale MMS-y są płatne w przypadku niektórych ofert lub limitowane. Dotyczy to oczywiście również SMS-ów i MMS-ów za granicą, które będą odpowiednio wyższe i płatne w każdym przypadku.

Porównaj ceny internetu i wielkość pakietów

Kiedy już upewnijmy się, co do wysokości kosztów za połączenia i SMS-y, należy przejść do oceny wielkość pakietów internetowych, o ile oczywiście korzystamy z internetu w telefonie. Dzisiaj popularność internetu mobilnego jest tak duża, że w zasadzie rozpatrzenie tej kwestii jest standardem. Oferta bez telefonu powinna nam gwarantować możliwe dużo internetu, ale jeśli pakiet obejmuje zaledwie kilka gigabajtów, a my nie korzystamy z internetu często, to lepiej skłonić się w kierunku ofert zapewniających abonament w niższej cenie i zwyczajnie przymknąć oko na małą ilość internetu, której prawdopodobnie i tak nie będziemy w stanie wykorzystać. Starajmy się zawsze skupić na tym, by wybrana najtańsza oferta bez telefonów umożliwiała nam płacenie tylko za to, z czego rzeczywiście skorzystamy. Dowiedz się więcej jaki pakiet internetu wybrać: https://gsmekspert.pl/porady/jaki-pakiet-internetu-mobilnego-wybrac-czym-sa-limity

Poznaj opinie o poszczególnych operatorach komórkowych

Na koniec warto poznać opinie o konkretnych operatorach komórkowych i upewnić się, że wybieramy dobrze. Możemy porozumieć się ze swoimi znajomymi lub rodziną i dopytać na przykład o to, jak jest z zasięgiem czy prędkością internetu w sieciach, do których należą. W niektórych miejscach operatorzy mają problemy z zasięgiem, w innych natomiast wygrywają, jeśli chodzi o jakość zasięgu. Uzyskanie końcowych opinii o kontakcie z biurem obsługi czy jakością usług da nam pełny ogląd na poszczególne oferty i ułatwi podjęcie decyzji.

-

Adam Kamiński

ekspert https://gsmekspert.pl