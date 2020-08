Jak wybrać odpowiednie drzwi przeciwpożarowe?

Znaczenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego

Zagrożenie ogniem dotyczy budynków o niemal każdym charakterze. Drzwi przeciwpożarowe, nazywane też PPOŻ i ogniowymi, zapewniają należytą ochronę obiektu w sytuacji pojawienia się ognia. Ich zadanie polega na oddzieleniu od siebie stref pożarowych. Dzięki temu ogień i dym nie rozprzestrzeniają się, co pozwala na przeprowadzenie sprawnej ewakuacji i zmniejszenie stopnia zniszczenia budynku. Drzwi przeciwpożarowe zapewniają maksymalne bezpieczeństwo i trwałość w ekstremalnych warunkach. Dlatego też projekt systemu przeciwpożarowego powinien powstać już na etapie budowy danego obiektu.

Kiedy trzeba zamontować drzwi przeciwpożarowe?

Stolarka przeciwpożarowa stanowi jeden z kluczowych elementów systemów PPOŻ stosowanych w różnych budynkach – użyteczności publicznej, handlowych, przemysłowych, jak również mieszkalnych. W określonych obiektach stosowanie drzwi przeciwpożarowych regulowane jest wymogami prawnymi – ustawą Prawo Budowlane oraz innymi rozporządzeniami.

Często zdarza się, że w przypadku kotłowni występuje wymóg stosowania drzwi ppoż. Na montaż drzwi przeciwpożarowych warto zdecydować się w wielu sytuacjach. Minimalizują one ryzyko rozprzestrzeniania się pożaru z kotłowni bądź garażu. Z powodzeniem mogą być również montowane w pobliżu różnego rodzaju wartościowych przedmiotów, przechowywanych w muzeach lub obiektach zabytkowych.

Jak skonstruowane są drzwi PPOŻ?

Drzwi przeciwpożarowe wyróżniają się specjalną konstrukcją, która zapobiega rozprzestrzenianiu się ognia i dymu w budynku. W zależności od modelu, mogą być wyposażone w całkowite lub częściowe przeszklenia. W drzwiach przeciwpożarowych stosowane są również specjalne uszczelki pęczniejące, które rozszerzając się w wysokiej temperaturze, zwiększają szczelność na ogień.

Wszystko to sprawia, że stolarka PPOŻ zapobiega szybkiemu rozprzestrzenianiu się pożarów w budynkach. Walory estetyczne stolarki może podnieść ukryty samozamykacz, który nadaje drzwiom minimalistycznego wyglądu. Co nie bez znaczenia, drzwi PPOŻ mogą być wykonane w dowolnym kolorze, co umożliwia ich dopasowanie do charakteru budynku.

Klasyfikacja drzwi przeciwpożarowych

Drzwi PPOŻ muszą spełniać określone wymagania zgodne z przepisami ochrony przeciwpożarowej. Podstawowy podział drzwi przeciwpożarowych wynika z ich ognioodporności. Wartość obu tych współczynników regulują normy badawcze i klasyfikacyjne: PN-EN 13501-2, PN-EN 1634-1, PN-EN 14600.

Zgodnie z nimi, szczelność ogniowa, czyli odporność drzwi na przeniesienie ognia na stronę nienagrzewną określana jest literą E. Natomiast ich izolacyjność ogniowa określana jest literą I. Zatem stolarka PPOŻ jest oznaczana literami EI. Następująca po tych literach liczba oznacza czas wytrzymałości stolarki na oddziaływanie ognia podany w minutach.

Najczęściej spotykane drzwi przeciwpożarowe produkowane są w następujących klasach: EI 2 30, EI 2 45, EI 2 60 i EI 2 90. A to oznacza, że odpowiednio zabezpieczają budynek przed pożarem na 30, 45, 60 i 90 minut.

Artykuł przygotowany przy współpracy z firmą Alufire.