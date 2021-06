Jak wybrać odkurzacz ręczny?

Odkurzacz ręczny - częstotliwość korzystania z urządzenia

Na początku drogi z zakupem odkurzacza ręcznego powinniśmy odpowiedzieć sobie na pytania: jak często będziemy z niego korzystać, jak również sprzątanie których powierzchni wchodzi w grę. Niewątpliwie wśród nich znajdą się te trudno dostępne z jakimi dość ciężko będzie sobie poradzić tradycyjnemu odkurzaczowi. Bardzo ważne jest jednak to, aby dobrać konkretny typ do czyszczonych powierzchni z uwagi na moc oraz niewielkie rozmiary urządzenia. Takie działanie w znacznym stopniu ułatwi nam przeprowadzanie prac.

Rodzaje odkurzaczy ręcznych

Na rynku dostępne są urządzenia, które doskonale spełnią swoją funkcję oczyszczającą powierzchnie z różnego rodzaju zabrudzeń, ale równocześnie będziemy mogli z powodzeniem je wykorzystać np. do prania tapicerki meblowej czy też mycia podłóg. Jeśli będziemy chcieli postawić na tego typu urządzenie ciśnieniowe lub piorące koniecznie zwróćmy uwagę na moc silnika. To bardzo ważny parametr, który wpływa zarówno na jakość wykonywanych prac, jak również wydajność i efektywność urządzenia.

Na rynku dostępne są także modele dedykowane kompleksowemu usuwaniu z powierzchni sierści, albo także czyszczeniu wnętrza samochodu. A jak przedstawia się sytuacja w przypadku rodzaju zasilania? Odkurzacze ręczne można podzielić biorąc pod uwagę ten aspekt na sieciowe oraz akumulatorowe. W przypadku pierwszego modelu mowa o takim, który ma wbudowany przewód. Jeśli chodzi o odkurzacz wyposażony w opcję ładowania, to niewątpliwie jest on zdecydowanie bardziej mobilny. Działa na zewnątrz bez konieczności podłączenia do prądu, jednak musimy się liczyć z tym, że czas jego pracy jest przez to ograniczony. W większości modeli nie przekracza on 30 minut.

Do czyszczenia jakich powierzchni można wykorzystać odkurzacz ręczny? Co prawda nie jest on dedykowany sprzątaniu dużych przestrzeni, ale niewątpliwie jest bardzo pomocny w przeprowadzaniu codziennych prac w domu czy mieszkaniu. Świetnie sprawdzi się także w czczeniu wnętrza samochodu. Na rynku jest wiele modeli z wymiennymi końcówkami, więc dotarcie do zakamarków między siedzeniami etc. będzie bardzo proste. Jeśli natomiast postawimy na model wodny, to z powodzeniem jeszcze odświeżymy tapicerkę.

Fot. Pexels