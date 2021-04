Jak wybrać najlepszą matę do ćwiczeń?

Co daje mata do ćwiczeń?

Mata chroni głowę, stopy, dłonie, kolana, kręgosłup przed bolesnymi doznaniami i urazami. Zapewnia również komfort podczas treningu. Ćwiczenie na "gołej" podłodze są niewygodne i trudne. Mata dodatkowo redukuje hałas. Stawianie kettli i innych sprzętów sportowych na macie będzie bezszelestne.

Rodzaje mat do ćwiczeń

Maty do fitnessu

Maty do fitnessu są grube i duże. Wykonuje się je z PVC o zamkniętych komórkach. Zazwyczaj mają również łatwe do czyszczenia okładki winylu.

Maty do jogi

Maty do jogi przeznaczone są do ćwiczeń o mniejszej intensywności. Są lepkie i mogą mocno przylegać do twardej powierzchni podłogi. Zapewniają amortyzację dla ćwiczeń jogi i chronią przed poślizgnięciem się oraz doznaniem urazu.

Maty do pilatesu

Maty do pilatesu są wykonane z zamkniętą konstrukcją komórkową. W przeciwieństwie do mat do jogi nie są bardzo lepkie.

Maty piankowe

Maty piankowe są używane do zapewnienia amortyzacji w klasach sztuk walki. Są one również dobrym wyborem dla tych, którzy wykonują ćwiczenia treningowe o wysokiej intensywności. Grubość tych mat piankowych absorbuje wstrząsy uderzeniowe i sprawia, że trening o wysokiej intensywności jest łatwiejszy i mniej szkodliwy dla stawów.

Na co zwrócić uwagę?

Grubość

Waha się od 1,3 mm. do 8 mm. Zapas 3-4 mm jest uważany za uniwersalną opcję. - na takiej powłoce będzie zarówno ciepły, jak i miękki.

Szerokość

Standardowa szerokość to 50-80 cm. Jeśli wybierasz sprzęt do treningów domowych, to ten parametr może być dowolny. Jeśli planujecie nosić dywanik ze sobą, to szeroki model może nie być najwygodniejszy.

Długość

Jeśli trenujesz w intensywnym tempie, dodaj 30 cm do swojego wzrostu, a uzyskasz odpowiednią długość maty. Jeśli preferujesz jogę i inne spokojne aktywności, wystarczy +10 cm na wzrost.

Materiał produkcyjny

Bawełna

Za jedyne zalety uważa się przyjemne w dotyku i przyjazne dla środowiska. Maty bawełniane doskonale ślizgają się na podłodze - kupuj takie akcesorium tylko wtedy, gdy podłoga w twoim mieszkaniu sama w sobie jest antypoślizgowa.

Guma

Długotrwałe naturalne surowce, które nie wchłaniają wilgoci. Charakterystyczną wadą jest stosunkowo duża waga. Dobre rozwiązanie do ćwiczeń w domu, kiedy nie trzeba nosić ze sobą dywanika na duże odległości.

Termoplastyczny

Przyjemny w dotyku i miękki materiał. Produkty z niego wykonane są uniwersalne i nadają się do każdego rodzaju aktywności fizycznej. Jedyną wadą jest wyższy koszt.

Czynniki dodatkowe

Mata nie powinna się rozciągać. Najlepsze maty mają wzmocnioną ramę z wewnętrznymi włóknami poliestrowymi. Wyższy koszt w pełni zwraca się z trwałością i wygodą. Kształt nie powinien mieć zaokrągleń, które z czasem mogą prowadzić do zginania dywanu. Powierzchnia musi mieć właściwości antypoślizgowe. Jednocześnie nie powinna być lepka. Specjalistyczne modele fitness wykonane są z dwoma rodzajami powierzchni - pierwsza do przyczepności na skórze rąk, druga do połączenia z wykładziną podłogową. Zbyt miękkie modele wcześniej się zużywają. Na uszkodzonych powierzchniach zaczynają gromadzić się bakterie i brud.

Gdzie można kupić matę do ćwiczeń?

Zakup maty do ćwiczeń możliwy jest we wszelkiego rodzaju sklepach z akcesoriami sportowymi. Chodzi tu zarówno o sklepy stacjonarne, jak i internetowe. Zakup mat możliwy jest także w sklepach rehabilitacyjnych takich jak np. sklep medyczny Ronomed. Od czasu do czasu tego typu akcesoria pojawiają się również w ofercie popularnych marketów.