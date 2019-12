Jak wybrać męską torbę w stylu smart casual?

Torba męska – do czego ma służyć?

Bez względu na to, czy męską torbę dobiera się do stylu smart casual, czy bardziej codziennego i na luzie, najważniejszy jest aspekt praktyczny. Torba może być traktowana jako gustowny dodatek dla mężczyzny, ale patrzeć trzeba przede wszystkim na jej użyteczność, czyli w głównej mierze pojemność. Za typowy rozmiar można uznać torbę na laptopa – nazwa dość jednoznacznie wskazuje jej przeznaczenie. Warto jednak zaznaczyć, że oprócz laptopa zmieszczą się w niej również teczki z dokumentami, foldery i prospekty informacyjne czy czasopisma.

Skórzana torba na laptopa z paskiem do zawieszenia na ramię. https://www.wittchen.com/torba-na-laptopa,p7144002#896586

Można zdecydować się też na nieco mniejsze modele, czyli tak zwane listonoszki – mniej pakowne, ale za to bardziej poręczne. Zmieści się do nich notatnik lub kalendarz, portfel, smartfon lub tablet, ładowarka oraz przybory do pisania. Na rynku dostępne są też mniejsze torby męskie – do przewieszenia przez ramię lub zapięcia na biodrach. Nie będą one jednak współgrały z męskim stylem business casual i należy wybierać je do zdecydowanie swobodniejszych zestawień.

Styl smart casual a torba męska – czy tylko skóra jest odpowiednim materiałem?

Fason i materiał wykonania – to dwa najważniejsze elementy, które wpływają na stopień elegancji torby. W przypadku tego drugiego czynnika, najlepszym wyborem będzie skóra naturalna. To materiał, który od razu kojarzy się z szykiem i stylem formalnym. W kontekście torby jest to również wybór praktyczny, bo skóra jest niezwykle trwała. Wystarczy regularna konserwacja, aby przez cały czas wyglądała jak nowa. Nieco tańszą, ale jednocześnie mniej wytrzymałą alternatywą dla skóry naturalnej, jest tak zwana skóra ekologiczna. W wielu przypadkach trudno bez dotknięcia stwierdzić, że ma się do czynienia z produktem syntetycznym. Torba męska wykonana z tego materiału, z całą pewnością będzie dobrze współgrała ze stylem business casual.

Torba na ramię z nylonu – tak zwana listonoszka. https://www.wittchen.com/torba,p7141285#895570

Można się zdecydować również na torby z włókien syntetycznych – na przykład nylonu. Są one, co prawda, mnie eleganckie, ale bardzo trwałe, elastyczne i wygodne. Zamiast zapięcia na klamrę, mają najczęściej ekspres, a zabrudzenia można zaprać wodą z proszkiem lub nawet wyprać całą torbę w pralce. W kontekście stylu smart casual najlepiej postawić na stonowane kolory, jak szary, grafit, granat lub czarny, a kolory bardziej jaskrawe zostawić na sytuacje typowo nieoficjalne.

Dodatki do toreb męskich – na co warto postawić?

Wybierając męską torbę, warto sprawdzić, czy jest ona przeznaczona tylko do noszenia w ręku, czy może wyposażona jest w pasek do przewieszenia przez ramię. Pasek powinien być parciany, czyli wykonany z włókna o grubym splocie, mieć regulowaną długość oraz metalowe klamry. Takie połączenie sprawi, że będzie lekki i niezwykle wytrzymały, ale również elastyczny. Dzięki temu będzie można go bez problemu odpiąć od torby i schować.

Wpływ na estetykę toreb mogą mieć różnego rodzaju wykończenia – cała torba może być wykonana z włókien syntetycznych, ale uszy oraz zamykana klapa – ze skóry ekologicznej. Dzięki temu torba zyska różnorodną fakturę i będzie ciekawsza wizualnie. Nie można zapomnieć też o kwestiach takich jak ozdobne klamry czy zapięcia suwaków. Mogą mieć naturalny kolor metalu, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby odcień był zgodny z kolorem materiału lub wyraźnie się od niego odcinał. Każdy w tym zakresie powinien postawić na własny gust i wyczucie.

Męska torba jako dodatek do stylu smart casual. https://www.wittchen.com/torba-na-laptopa,p7143024#896582

Męska torba – idealna do stylu business casual

Męska torba to bardzo praktyczny dodatek, a jeśli wybierze się odpowiedni model, może stać się również niezwykle elegancka – w sam raz do pracy, gdzie wymagany jest styl smart casual lub nieco bardziej formalny strój. Torba z powodzeniem może być adekwatnym elementem stylu business casual i jego idealnym dopełnieniem. Z ofertą męskich toreb można zapoznać się pod tym linkiem: https://www.wittchen.com/mezczyzna/torby-meskie.