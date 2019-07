Jak wybrać idealny planner?

Skąd taka popularność papierowych plannerów?

Wiele osób może zastanawiać, jak to się stało, że w dobie coraz większej cyfryzacji popularne stały się plannery papierowe. Tak naprawdę, odpowiedź jest bardzo prosta - ludzie jeszcze do końca nie ufają nowoczesnej technice. Ciągle mamy wrażenie, że najnowszy sprzęt może w każdej chwili zawieźć, a papierowy planner sprawdzi się w każdej sytuacji. W dodatku wiele osób nadal najbardziej polega na tradycyjnych metodach zapisywania. Plannery zapewniają też dwutorową obietnicę - one obiecują nam, a my sobie, że dzięki nim zapanujemy nad własnym czasem. Niestety samo posiadanie tego typu kalendarza nie wystarczy, musimy pilnować naszej konsekwencji. Jednak sam zakup plannera może trochę nas zmotywować do działania.

Jak wybierać planner?

Na rynku znajduje się wiele plannerów, a to nie ułatwia nam wyboru. Wiele interesujących modeli znajdziemy na https://www.planowaki.pl. Jednak zanim przystąpimy do zakupu, musimy się zastanowić nad pewnymi kwestiami i odpowiedzieć sobie na kilka pytań.

Czego oczekujesz od plannera?

To pierwsze i najważniejsze pytanie, na które musimy sobie odpowiedzieć. Oczywiście każdy stwierdzi, że lepszej organizacji własnej pracy. Jednak nie o to chodzi! Trzeba się dokładnie zastanowić, jak planner ma nam ułatwić zarządzanie czasem. Niektórym osobom wystarczy, że będą mogły zapisywać konkretne zadania, a następnie je odkreślać. Dla innych to zdecydowanie za mało. Wiele plannerów zawiera różne hasła motywacyjne lub przepisy. Takie zapiski mogą nam ułatwić przebrnięcie przez dany dzień lub utrudniać skupienie się. Dlatego na samym początku powinniśmy się zastanowić, co powinien zawierać nasz wymarzony planner.

Czy wygląd plannera jest dla Ciebie ważny?

Niektórym może się to wydać śmieszne, ale wygląd plannera również może wpływać na naszą organizację czasu. Dlatego musimy się zastanowić, czy na nas będzie on w jakiś sposób oddziaływał. Są osoby, dla których nie ma on wielkiego znaczenia. Jednak niektórzy mają swoje preferencje i nieodpowiedni planner może nie spełnić swojego zadania. Warto się więc zastanowić, w której grupie jesteśmy. Jeżeli w tej drugiej, to od razu należy określić, jak powinien wyglądać nasz idealny planner.

Jaki układ plannera jest nam potrzebny?

Plannery mają też różny układ. Niektóre mają wydzielone konkretne dni, inne godziny, a jeszcze inne tylko miesiące. Powinniśmy się zastanowić też nad tym, jak wiele pozycji zamierzamy do niego wpisywać. To nam pomoże wybrać najlepszy układ dla nas. Jeżeli zamierzamy rozpisywać wszystkie zadania, to najlepszym rozwiązaniem będzie planner rozpisanymi godzinami. Natomiast osobom, które głównie wpiszą ostateczne cele, bez problemy wystarczy model z samymi dniami.