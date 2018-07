Jak wybrać dobrą wypożyczalnię samochodów?

fotolia.com, 159898501 | Autor: Stasique

Rynek wypożyczalni aut jest ogromny, dlatego znalezienie odpowiedniej firmy bywa trudne. Jednak, po pierwsze, nie dajmy skusić się wyłącznie niskimi cenami. Pamiętajmy, że w przypadku pojazdów, zawsze musimy liczyć się z narażeniem własnego bezpieczeństwa. Dlatego upewnijmy się, że oferowane samochody są w pełni sprawne i objęte ubezpieczeniem OC, AC i NNW. Warto celować w te firmy, które często wymieniają swoją flotę – dzięki temu zyskujemy gwarancję większego komfortu i otrzymania w pełni sprawnego auta, które nie zawiedzie nas na trasie i nie przysporzy problemów. Samochody do wynajęcia są oferowane stosownie do wieku kierowcy i długości okresu, w którym posiada prawo jazdy. Dlatego w przypadku pojazdów klasy premium, możemy spodziewać się wyższego wymaganego wieku i doświadczenia.

Przejrzystość zasad jest jednym z najważniejszych wyznaczników przy wypożyczaniu auta. Jeżeli zależy nam na dokładnym zapoznaniu się ze wszystkimi warunkami najmu, zanim podpiszemy umowę, szukajmy firm działających online. Strona internetowa, z której pobierzemy wszystkie niezbędne regulaminy i odpowiedzi, to bezcenne źródło wiedzy. Kolejną kwestią będzie odpowiednio rozbudowana flota. Im więcej pojazdów w ofercie, tym większy wybór i szanse na dostępność konkretnego modelu w wybranym terminie. W związku z tym warto celować w firmy ogólnopolskie, niekorporacyjne, powszechnie znane i pozwalające na dokonanie rezerwacji online, takie jak popularna wypożyczalnia samochodów Rentis.

Na co uważać, zanim zdecydujemy się na wynajem?

Przede wszystkim pamiętajmy, że im szybciej rezerwujemy auto, tym lepiej. W Rentis rezerwacja pojazdu z wyprzedzeniem pozwala na znaczne obniżenie kosztów. Cena może być nawet o 50% niższa niż w firmach korporacyjnych. Liczy się także łatwość i szybkość realizacji całego procesu. W tej formie doskonale sprawdza się możliwość dokonywania rezerwacji online. Ma to znaczenie przede wszystkim wtedy, gdy zależy nam na czasie i wygodzie. Kolejną kwestią, na którą powinniśmy zwrócić uwagę, jest sposób liczenia pełnej doby. W większości wypożyczalni przestrzega się 24-godzinnego okresu opłaty, czyli liczonego od momentu odebrania auta. Oznacza to, że jeżeli wypożyczamy samochód o danej godzinie, to pełna doba będzie trwać do tej samej godziny dnia następnego. Lepiej być punktualnym, ponieważ nawet kilkunastominutowe opóźnienie może spowodować, że firma naliczy nam kolejną dobę.

Zdarza się również, że wypożyczalnia nie może dostarczyć dokładnie tego auta, które zarezerwowaliśmy. Doświadczone firmy, posiadające odpowiednio dużą flotę, nie zostawią nas na lodzie, tylko zapewnią samochód zastępczy. W Rentis zawsze będzie to pojazd o tej samej wielkości lub większy, przyznawany bez naliczania żadnych dodatkowych opłat. Jak widać, jeżeli zależy nam na bezpieczeństwie, przejrzystości zasad i dużym wyborze, najlepiej wybierać spośród zaufanych firm o większym zasięgu i możliwością rezerwacji online.