Jak wybrać blender i na co zwrócić uwagę przy zakupie

Jakie są rodzaje blenderów? Jak wybrać blender – co uwzględnić?

Blender to urządzenie AGD, które ułatwia przygotowanie wielu potraw, napojów czy koktajli. Główne funkcje tego urządzenia to przecieranie, mieszanie, miksowanie czy też szatkowanie produktów. Funkcje zależą od poszczególnych typów blenderów i od dodatkowego wyposażenia. Blender to urządzenie przydatne przez cały rok, jednak szczególnie na wiosnę, gdy chcemy oczyścić organizm i zadbać o zdrową dietę, to może się ono okazać niezbędne. Dzięki niemu bowiem przygotujemy pyszne soki warzywne czy owocowe, smaczne pasty na kanapki czy też zupy w postaci kremu. A co najważniejsze – zrobimy to szybko i bezproblemowo. Jak wybrać blender? Parę wskazówek w artykule poniżej.

Jakie są rodzaje blenderów?

Blendery możemy podzielić na kielichowe i ręczne. Oto krótka charakterystyka każdego z typów:

ręczne – przyda się nam wtedy, gdy chcemy szybko wykonać jakąś czynność związaną z kulinariami (na przykład przetrzeć warzywa na zupę czy owoce na smoothie), takie blendery mają dość małe silniki, dlatego nie mogą pracować zbyt długo; zazwyczaj w ich wyposażeniu znajdują się różnego rodzaju naczynia, które ułatwiają mieszanie czy siekanie składników;

kielichowe – to blendery większych rozmiarów i – jak sama nazwa wskazuje – różne czynności związane ze zmianą formy produktów odbywają się w pokaźnych rozmiarów kielichu bez naszego udziału; można dzięki nim zrobić większą ilość jedzenia, napojów czy drinków – silniki takich blenderów w związku z tym mają większą moc.

Jak wybrać blender – co uwzględnić?

Wybierając blender, musimy uwzględnić parę parametrów – dzięki temu urządzenie będzie dopasowane do naszych potrzeb. Gdy już zdecydujemy się na blender ręczny albo kielichowy, warto przyjrzeć się ich mocy. Im większa – z tym większą liczbą obciążających zadań blender będzie mógł sobie poradzić i będzie zdolny do dłuższej pracy. Bardzo ważne w blenderach są również noże – mogą być albo pojedyncze, albo podwójne (te znakomicie sobie poradzą z twardymi składnikami). Blender w RTV Euro AGD to również wybór między urządzeniami z plastikową i metalową obudową oraz urządzeniami z dodatkowymi funkcjami, takimi jak: szatkownica, malakser czy trzepaczka.

RTV Euro AGD to nie tylko szeroki wybór blenderów, ale także innego sprzętu gospodarstwa domowego, który ułatwi nam nasze codzienne obowiązki.