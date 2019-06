Jak wprowadzić porządek w magazynie?

Czy porządek wpływa na funkcjonowanie firmy?

Przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę na to, że porządek ma wpływ na funkcjonowanie każdej firmy, a przede wszystkim taka, która działa w magazynie. Wiąże się to w znacznej mierze z lepszą wydajnością, co przekłada się na wyższe zyski. W końcu każdy pracownik znajdzie szybciej określony towar, gdy wie, gdzie on się znajduje. Poza tym bałagan lub brak uporządkowania dokumentów może doprowadzić do zgubienia jakichś ważnych dokumentów bądź większych strat. Dlatego niezwykle istotne jest to, by wiedzieć, jak zwiększyć efektywność pracy dzięki uporządkowanemu magazynowi.

Jak zadbać o porządek w magazynie?

Bardzo ważne jest to, żebyśmy zdawali sobie sprawę z tego, że porządek w magazynie można osiągnąć w bardzo prosty sposób. Konieczne jest tylko to, żeby mieć chęci, a korzyści będą zauważalne już po krótkim czasie, chociażby w wyniku mniejszych strat. Poza tym musimy pamiętać o tym, że w niektórych sytuacjach chwila nieuwagi może doprowadzić do złamania obowiązujących przepisów. Przede wszystkim dotyczy to branży spożywczej, gdzie brak porządku może spowodować sprzedaż żywności po terminie zdatności do spożycia. Dlatego koniecznie wprowadźmy ład w magazynie.

Regały magazynowe

Bardzo ważną częścią porządków jest odpowiednie wyposażenie magazynu. W końcu wszystkie towary muszą mieć przyporządkowane miejsce, z którego pracownicy będą mogli po nie sięgać. Dlatego bardzo pomocne są metalowe regały do magazynów, ponieważ są wytrzymałe i udźwigną nawet produkty o sporej wadze. Poza tym nie ulegną szybkiemu zużyciu, więc można to traktować jak inwestycję. Więcej informacji na te temat znajdziemy na stronie https://www.regaly-magazynowe.pl/regaly-magazynowe/.

Czas stworzyć plan!

Bardzo ważne jest również to, żebyśmy stworzyli plan. Najlepiej, jeżeli będzie przedstawiał rozkład magazynu oraz jego wyposażenie. Kolejnym krokiem powinien być spis wszystkich produktów, jakie znajdują się w tym pomieszczeniu, a następnie posegregowanie według użyteczności. Dzięki temu będziemy mogli stwierdzić, gdzie mają znaleźć się poszczególne towary w zależności od tego, jak często po nie sięgamy, ale również tego, czy powinny znaleźć się niżej lub wyżej. Zwróćmy jednak uwagę na to, że zrobienie planu, a także jego realizacja może potrwać. Szczególnie wtedy, gdy dopuściliśmy się sporych zaniedbań.

Ciągły rozwój

Pamiętajmy też o tym, że raz stworzony plan i porządek nie musi być ostateczny. Wiele dowiemy się w praktyce, a jeżeli uznamy, że inne rozwiązanie sprawdzi się lepiej, to możemy dokonać kolejnych zmian. Jednak zwróćmy uwagę na to, by nie robić tego zbyt często, bo może wprowadzić konsternację wśród pracowników i chwila minie, zanim przyzwyczają się do nowego porządku.