Jak wdrożyć oszczędzanie energii w przemyśle?

1. Inteligentne systemy chłodzenia hal

2. Nowoczesne napędy w maszynach

3. Oświetlenie i sprzęt biurowy

4. Systemy oszczędzania sprężonego powietrza

5. Zmniejszenie ciśnienia na poziomie maszyn i procesów technologicznych

Podkreślić warto, że opłacalność konkretnych działań zależna jest od specyfiki danego przedsiębiorstwa. Dotychczasowe rozwiązania i nawyki pracowników nie wszędzie są przecież tożsame.

Inteligentne systemy chłodzenia hal

Jeszcze do niedawna zapewnienie klimatyzacji w pomieszczeniach o dużej kubaturze było przedsięwzięciem kosztownym, nawet nie tyle na poziomie inwestycji, co późniejszej eksploatacji. Z drugiej strony brak takiego wyposażenia bezpośrednio przekłada się na jakość pracy i samopoczucie zatrudnionych, co także znajduje swoje odbicie w finansach firmy. Na szczęście dostępne dzisiaj inteligentne systemy chłodzenia hal pozwalają na ich bardziej ekonomiczne wdrożenie. W przypadku zaawansowanych rozwiązań koszty mogą być nawet o 80% niższe w porównaniu do konwencjonalnych systemów. Dlaczego? O tym więcej można przeczytać na: https://www.oxy-com.pl/urzadzenie-chlodzenie-hal/.

Aby wentylacja wspierała oszczędzanie energii w przemyśle, zwróćmy uwagę na możliwość bieżącego monitorowania wydajności celem kolejnego obniżania kosztów eksploatacyjnych urządzeń. Ciekawą funkcjonalnością, o której można przeczytać na: https://www.oxy-com.pl/, jest także dopasowanie sposobu działania do aktualnych warunków atmosferycznych.

Nowoczesne napędy w maszynach

Dużą część energii zużywanej przez firmy pochłaniają napędy stosowane w maszynach. Dokonując modernizacji albo inwestycji, warto zadbać więc o zastosowanie nowoczesnych silników. Możliwości jest kilka, a wśród nich na uwagę zasługują chociażby silniki BLDC. Wyróżnia je wysoka sprawność energetyczna, wysoki zakres prędkości oraz długa żywotność, co także nie jest bez znaczenia w perspektywie ekonomicznej.

Oświetlenie i sprzęt biurowy

Mogłoby się wydawać, że to zaledwie niewielki procent kosztów ponoszonych przez firmy w zakresie wydatków na energię. Badania tymczasem pokazują, że w niewielkich firmach zbędne oświetlenie i niepotrzebnie działający sprzęt to nawet 30% wydatków na energię. W dużych przedsiębiorstwach procentowo koszt ten zapewne będzie niższy, zwłaszcza jeśli codzienna praca opiera się na wykorzystaniu wyspecjalizowanych maszyn. Mimo wszystko warto u pracowników wypracowywać dobre nawyki.

Pierwszym krokiem jest wpojenie nawyku wyłączania komputera po zakończeniu pracy. Sprzęt działający od godziny szesnastej do ósmej rano kolejnego dnia na pewno znajdzie odzwierciedlenie na fakturze. Warto także w biurowych urządzeniach wykorzystywać funkcję pracy z oszczędzaniem energii. W ten sposób możliwe jest ograniczenie zużycia prądu nawet o połowę.

Systemy oszczędzania sprężonego powietrza

W bliskim transporcie materiałów ważnym narzędziem jest wytwarzanie podciśnienia. Wytwarzanie zwykłego podciśnienia odbywa się dzięki procesowi zużywającemu znaczne ilości sprężonego powietrza. Stosowanie systemów oszczędzania sprężonego powietrza, które wyłączają jego dopływ po osiągnięciu wymaganego podciśnienia, pozwalają osiągnąć znaczne oszczędności. Jeśli droga pompa próżniowa zastąpiona zaś zostanie dyszami ssącymi o niższej cenie powstanie wariant dodatkowo ekonomiczny.

Zmniejszenie ciśnienia na poziomie maszyn i procesów technologicznych

Pewne kroki podejmowane przez personel mogą przynieść bardzo szybkie oszczędności. Przykładem może być system dystrybucji sprężonego powietrza. Specjaliści wskazują, że każdy zakręt poprowadzony pod kątem 90 stopni wpływa na znaczne zredukowanie poziomu ciśnienia w kanale dystrybucji. Jeśli natomiast zastosowane zostaną trójniki Y, spadek ciśnienia będzie mniejszy, z punktu widzenia oszczędności takie złączki mają większy sens. Wytypowanie miejsc, gdzie takie działanie w obrębie instalacji sprężonego powietrza można zastosować, jest realnym działaniem przekładającym się na konkretne oszczędności. Lepsza dystrybucja może również pozwolić na redukcję ciśnienia wyjściowego kompresora.

Można także zmniejszyć ciśnienie na poziomie maszyn. W przypadku większości sprzętów zredukowanie go z poziomu 6 do 5 barów nie wpłynie negatywnie na poprawność działania, a zmniejszy zużycie energii. Szacunkowo ograniczenie ciśnienia o 1 bar może skutkować oszczędnościami na poziomie 15%. Jeśli zaś dana maszyna pracować powinna na wyższym ciśnieniu, wykorzystać można do tego celu wzmacniacz. Jego stosowanie jest alternatywą dla zwiększania ciśnienia w kompresorze i - co za tym idzie - w systemie dystrybucji. Warto dodać, że wzmacniacz dostarczy zwiększone ciśnienie tylko tam, gdzie będzie to wymagane.