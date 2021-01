Jak walczyć z zaparciami?

Kiedy tak naprawdę można mieć pewność, ze ma się do czynienia z zaparciami? Zaparciom najczęściej towarzyszy ogromny dyskomfort, który odczuwa się w jamie brzusznej. Osoba, która boryka się z tym problemem czuje się ociężała. Jednak poważnym problemem jest kłopot z oddawaniem stolca. Osoba, która jest na diecie i odżywia się dość zdrowo powinna korzystać z toalety codziennie. W przypadku osób, które gustują w potrawach wysokokalorycznych, oddawanie stolca nie występuje tak często. Jak zatem walczyć z zaparciami. Jeśli takie problemy utrzymują się co najmniej 5 dni, warto wybrać się do apteki po odpowiednie leki na przeczyszczenie. W większości przypadków pacjenci nie muszą korzystać z porad lekarza, jednak kiedy objawy nie ustępują, nawet po przyjęciu wskazanych leków, konieczna będzie konsultacja ze specjalistą.

W dobie wirusa - apteka internetowa

Obecna sytuacja epidemiologiczna powoduje, że odwiedzanie lekarzy i wycieczki do apteki stały się dość utrudnione. Szczególnie tyczy się to osób starszych. Jednak czasami konieczne jest wykupienie odpowiednich leków. Jeśli zaparcia nie odpuszczają, warto skorzystać z internetowych stron wybranych aptek i tam zamówić leki. Bardzo popularnym specyfikiem na zaparcia jest Melilax. Jest to tak zwana wlewka doodbytnicza, którą można wykorzystywać zarówno u dzieci, osób starszych czy dorosłych. Produkt ten zawiera tak zwany promelaxin, który łączy w sobie miód nektarowy i wyciągi z aloesu. Jego stosowanie przede wszystkim wpływa na oczyszczenie jelita grubego. Dodatkowo chroni on odbyt, dzięki czemu oddawanie stolca jest ułatwione. Warto pamiętać o tym, że wlewkę tą można stosować tylko raz.

Domowe sposoby na zaparcia

Oczywiście istnieje także kilka innych sposobów, które mogą pomóc w walce z zaparciami. Oczywiście wpływ na to ma odpowiednia dieta. Bardzo często tłuste potrawy są przyczyna powstawania zaparć. W taki przypadku warto pamiętać o kilku kwestiach, które mogą pomóc pozbyć się zaparć. Można na przykład zjeść suszone śliwki czy morele. Te owoce naprawdę pomagają w wypróżnianiu. Jabłka również są tutaj dobrym pomysłem. Zaleca się także spożywanie płatek owsianych, które wspomagają pracę jelit. Jeśli zaparcia są dość dokuczliwe, wskazana będzie także aktywność fizyczna. Wykonanie kilku brzuszków czy skłonów na pewno przyniesie ulgę. Warto wprowadzić na stałe do swojej diety błonnik, który zapobiega powstawaniu zaparć.

Zaparcia bardzo często są skutkiem złej diety. Odpowiednio zbilansowane posiłki mogą zapobiegać ich powstawaniom. Jednak jeśli już pojawia się taki problem, to warto zapytać specjalistę o dobre leki na przeczyszczenie lub skorzystać z wlewki, która ma bardzo szybkie działanie. Jeśli problem utrzymuje się kilka dni, lepiej skonsultować się z lekarzem.