Jak walczyć z poczuciem izolacji, pracując w pojedynkę?

Kultura pracownicza wciąż przechodzi transformację. Coraz bardziej odczuwalny jest nacisk pracodawców na produktywność i zaangażowanie, co w praktyce oznacza nadgodziny, pośpiech i stres. W wielu biurach sytuacje, w których wzrok pracownika wymyka się poza obręb monitora, spotykają się z dezaprobatą i niemiłymi komentarzami. Zanikają też wspólne lunche, rozmowy przy kawie, a jedyną chwilą socjalizacji zdaje się być „przerwa na papierosa”. Do życia pracowników etatowych wkrada się epidemia samotności, która niestety nie znika tak szybko, jak się pojawia.

Samozatrudnienie powodem wzrostu… samotności

Gdy liczba nieprzyjemności w biurze wymyka się spod kontroli, pracownicy szukają drogi ucieczki. Z tego powodu na rynku widoczny jest wyraźny wzrost mobilnego stylu życia i samozatrudnienia jako formy pracy. Możliwość działania w niestandardowych godzinach, innych niż 9-17, rezygnacja z oficjalnej garderoby, czas na treningi w środku dnia – to kuszące perspektywy, którym ciężko się oprzeć. Mimo wielu pozytywnych aspektów, ten rodzaj zawodowej aktywności jest często powiązany z odcięciem się od regularniej interakcji z innymi. O tyle, o ile odchodzą sztywne godziny pracy, narzucane z góry harmonogramy, nadgorliwi szefowie i tykająca bomba zwana KPI, o tyle samozatrudniony nie ma najczęściej kontaktu ze współpracownikami. Prawie 40% osób skarży się na ogromne poczucie samotności od momentu obrania takiej ścieżki działalności1.

Skupienie, ale bez napędu

Odosobnienie potrafi być również naszym sprzymierzeńcem – oferuje warunki skupienia, ciszę i szerokie perspektywy. Często jednak odbiera radość ze sprawowanych obowiązków, ogranicza, pozbawia inspiracji, a nawet irytuje. Choć powiedzenie „wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej” w wielu przypadkach jest prawdziwe, w tym pozwala zdać sobie sprawę z faktu, że dzielenie przestrzeni z innymi oferuje wiele możliwości, o których często zapominamy. Pies, kot czy inne domowe zwierzę nie zawsze zrozumie frustrację spowodowaną wolnym łączem internetowym i nie odpowie na pytanie „dlaczego ten program nie działa”. Atmosfera pracy w domu zdecydowanie wycisza, jednak nie napędza. Energia, która zazwyczaj powstaje dzięki przebywaniu z innymi, ginie w samotności, a wraz z nią ucieka też motywacja do działania. Fizyczne przebywanie „w pracy” wymaga danej aktywności, dzięki której dzień mija szybciej i płynniej.

Wysoka cena za elastyczność i wolność?

Zgodnie z zasadami ewolucji należymy do ssaków stadnych, jesteśmy gatunkiem społecznym, który ma skłonność do życia w grupie i dbania o innych. To przekłada się na charakter pracy, w którym czujemy się najlepiej. Naturalnie są osoby, które wolą pracować w pojedynkę, jednak dla większości społeczeństwa najbardziej liczą się relacje i wsparcie otrzymywane od innych. Według Instytutu Gallupa, przyjacielskie stosunki są kluczem do szczęśliwego życia zawodowego aż dla 70% pracowników. Tego rodzaju dane są zgodne z ideą Maslowa, który już dawno temu zaznaczył, że jedną z wyższych wartości ludzkich jest potrzeba przynależności. Czy da się w jakiś sposób pogodzić oba światy?

Na ratunek rynkowi pracy pospieszyła idea coworkingu. Biura coworkingowe dają możliwość elastycznej i niezależnej, choć w pewnym stopniu też wspólnej pracy. Wbrew obiegowej opinii, nie są to przestrzenie służące wyłącznie freelancerom. W jednym miejscu stykają się bowiem zarówno pracujące mamy, startupowcy, jak i przedstawiciele większych firm – nierzadko nawet całe działy globalnych korporacji. To rozwiązanie pomaga oddzielić dom od miejsca pracy, w efekcie czego możemy działać bardziej elastycznie i produktywnie. Dużym atutem przestrzeni coworkingowej jest też szeroka oferta dodatkowych usług i udogodnień. Dzięki nim mamy możliwość organizacji spotkania z klientem w nowoczesnych salach konferencyjnych, a nie we własnym „salonie” czy kawiarni. Coworking to również szansa na poznanie ekspertów z innych dziedzin, wymiany opinii, spotkania osób z szerokim doświadczeniem, które chętnie służą pomocną dłonią. Jakość nawiązywanych relacji pozytywnie wpływa na rozwój osobisty.

- Nowoczesne biuro coworkingowe powinno spełnić oczekiwania wszystkich – tych, którzy potrzebują raz na jakiś czas zamknąć się w odosobnionej przestrzeni, oraz tych, którzy najlepiej czują się pracując przy wspólnym stole – mówi Piotr Grabowski, Business Development and Partnership Manager w HubHub.