Jak w szale zakupów i noworocznych wyprzedaży zminimalizować ryzyko kradzieży naszych danych

Zalety e-zakupów

Polacy coraz chętniej kupują w Internecie. Szczególnie w okresie od listopada do lutego kiedy ogarnia wszystkich szaleństwo zakupów. Jest to wygodne rozwiązanie, które pozwala zarówno zdobyć prezenty, jak skorzystać z atrakcyjnych wyprzedaży podczas np. przerwy na kawę w pracy. Możemy zamówić dowolny produkt z dostawą do domu lub biura nie ruszając się sprzed monitora.

W sieci omijamy kolejki i oszczędzamy czas, który ucieka podczas błądzenia wśród sklepowych półek. Jednak pamiętajmy, że Internet to tak samo realny świat jak nasza rzeczywistość. To co zrobimy w wirtualnej przestrzeni, niekiedy znacząco może wpłynąć na nasze codzienne życie. Dlatego powinniśmy zadać o bezpieczeństwo naszych danych w sieci – mówi Maciej Kaczmarski z ODO 24.

Jak kupować w internetowych sklepach?

Maciej Kaczmarski z ODO 24 wskazuje co zrobić, aby nasze zakupy online były bezpieczne:

Korzystaj wyłącznie z dużych i znanych sklepów internetowych. Renomowane marki stosują dodatkowe systemy zabezpieczające transakcje i gromadzone dane.

Przed podaniem swoich danych, zasięgnij opinii o serwisie i sprawdź jego rzetelność. Można to zrobić na specjalnych stronach lub forach.

Jeżeli nie chcesz udostępniać danych swojej karty płatniczej, wybieraj opcję opłaty „za pobraniem”. Będziesz zobligowany jedynie do podania swojego imienia i nazwiska oraz adresu.

Zadbaj o aktualny program antywirusowy na komputerze i smartfonie, który posiada rozszerzenie na strony internetowe. Dzięki temu Twoje dane będą bezpieczne i nikt ich nie ukradnie.

Przed ostatecznym zapłaceniem upewnij się, że połączenie internetowe jest bezpieczne i czy przesłane informacje nie zostaną wykorzystane przez osoby nieuprawnione. Szukaj następujących rzeczy:

kłódki w pasku adresu przeglądarki internetowej, adresu strony rozpoczynającego się od “https://” – literka “s” informuje o bezpiecznym połączeniu, paska adresu lub nazwy strony w kolorze zielonym – który oznacza, że strona jest odpowiednio zabezpieczona.



Staraj się nie korzystać z przesłanych na e-mail lików. Może być to wirus, który bez problemu zablokuje Twój komputer i wykradnie cenne informacje;

Zakupów dokonuj wyłącznie korzystając z zabezpieczonego Wi-Fi. Zaoszczędzisz dzięki temu swój czas i nerwy. Korzystanie z publicznych sieci może narazić Cię na wiele niebezpieczeństw, w tym wykorzystania danych w celach niezgodnych z prawem.

Autor:

Maciej Kaczmarski, ODO 24