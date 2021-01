Jak uzyskać grupę inwalidzką dla emeryta?

Orzeczenie o grupie inwalidzkiej - co to?

O dokument ten mogą ubiegać się wszyscy emeryci, którzy zgodnie z postanowieniami ogólnymi, cierpią na „naruszenie sprawności organizmu”. Z tego też powodu, zmagają się oni z problemami zdrowotnymi i ograniczeniami, które wpływają na ich życie codzienne. Oznacza to, że z powodu stanu swojego zdrowia, nie są oni w zdolni do podjęcia pracy, a nawet i do opieki nad samym sobą. Z racji tego, przyznana im grupa inwalidzka, uprawnia osoby te do korzystania z ulg i pomocy doraźnej. Polega ona m.in. na uzyskaniu prawa do otrzymania zasiłku, odliczeń podatkowych, ulg przejazdowych oraz pobytu w domu opieki społecznej. Jak zatem uzyskać orzecznictwo o takiej grupie?

Grupa inwalidzka - jak się o nią postarać?

W celu zdobycia orzecznictwa o posiadanym stopniu niepełnosprawności, które upoważnia do korzystania z ulg podatkowych dla niepełnosprawnych, wystarczy zgłosić się do odpowiedniego urzędu. W tym przypadku jest to Powiatowy (lub Miejski) Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności. To właśnie tam należy dostarczyć poprawnie uzupełniony wniosek, który można pobrać za pomocą Internetu.

Dla osób, które nie posiadają do niego dostępu, możliwe jest także odebranie wniosku bezpośrednio na miejscu. Dokument ten można złożyć także za pomocą ośrodka pomocy społecznej, który może pośredniczyć w całym procesie - dodaje Tomasz Wykowski, redaktor naczelny w serwisie infosenior.pl.

Co powinien posiadać taki wniosek?

Kompletny wniosek powinien być wzbogacony o wszelkie dokumenty, które potwierdzają aktualny stan zdrowia. Samo złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami to jednak jeszcze nie wszystko. W terminie do 2 miesięcy od momentu złożeniu wniosku, osoba ubiegająca się o przyznanie orzeczenia, powinna zostać wezwana do stawiennictwa. Na podstawie otrzymanego dokumentu jest się zobowiązanym do stawienia przed komisją, w przeciągu 14 dni od chwili otrzymania wezwania. W większości przypadków dokument ten otrzymuje się już po upływie miesiąca. Co dalej?

Zobacz także: Skierowania do sanatorium – lista oczekujących

Osoby, które otrzymały wezwanie, muszą osobiście stanąć przed komisję lekarską ds. inwalidztwa i zatrudnienia. Organ ten ma na celu potwierdzenie stanu zdrowia emeryta, starającego się o orzeczenie. Wyjątek stanowi jedynie choroba, która uniemożliwia osobie wnioskującej, stawienia się osobiście. W tym przypadku przybywa tam tzw. przedstawiciel ustawowy, czyli osoba upoważniona przez chorego. Ogłoszenie decyzji następuje w przeciągu 2 kolejnych tygodni.

Grupa inwalidzka a stopnie niepełnosprawności

Zgodnie z zapisem polskiego prawa, niepełnosprawność to „naruszenie sprawności organizmu”. W związku z różnymi stopniami ograniczenia stanu zdrowia i kondycji fizycznej, wyróżniono kilka stopni niepełnosprawności. Są to:

Lekki stopień niepełnosprawności - niepełnosprawność osoby zakwalifikowanej do tej grupy, może zostać zrekompensowana poprzez zastosowanie urządzeń pomocniczych, np. protez, aparatów słuchowych, itp. Umiarkowany stopień niepełnosprawności - oznacza to, iż niepełnosprawny jest zdolny do funkcjonowania jedynie w warunkach pracy chronionej. Osoba ta wymaga przynajmniej częściowego nadzoru i opieki innych osób. Znaczny stopień niepełnosprawności - osoby ją posiadające nie są w ogóle zdolne do wykonywania pracy lub stan zdrowia znacznie je w tym ogranicza. W tym przypadku możliwość zatrudnienia zachodzi jedynie w warunkach pracy chronionej. Niepełnosprawny wymaga stałego nadzoru, opieki i pomocy innych.

Symbolika i klasyfikacja niepełnosprawności

Podziałowi poddano również przyczyny niepełnosprawności, do których przypisano poszczególne symbole. Wśród nich znajdują się między innymi:

01-U - niepełnosprawność intelektualna,

02-P - niepełnosprawność wynikająca z chorób psychicznych,

04-O - wady wzroku,

06-E - epilepsja,

10-N - schorzenia neurologiczne.

Łącznie wyróżnia się 12 oznaczeń. Każde wydawane orzeczenie może zawierać nawet do trzech z nich. Oczywiście o ile osoba składająca wniosek, potrafi udokumentować historię swojej choroby.