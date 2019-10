Jak stworzyć swój własny sklep online od zera: poradnik krok po kroku

Określ rodzaj swoich produktów

Wszystko zależy od rodzaju asortymentu. Zaczynamy od wyboru odpowiedniego dostawcy i klientów docelowych, następnie musimy zająć się wykreowaniem marki, wybierając odpowiednie logo, strategię promocyjną, design strony internetowej oraz projekt opakowania produktu. Dlatego teraz musisz zachować szczególną uwagę, analizując za i przeciw określonych branży.Istnieje umowny podział wszystkich dóbr na dwie kategorie:

popularne;

mało znane.

Jeśli zamierzasz wybrać pierwszy rodzaj, przygotuj się na sporą konkurencję. W przypadku drugiego - weź pod uwagę wysokie koszty promocji. W każdym razie obie opcje mają swoje słabe strony.

Działając w branży dóbr popularnych, staraj się zawężać swoją ofertę do konkretnego rodzaju produktów. Przykładowo, w kategorii “odzież damska” skup się wyłącznie na jednej niszy - “suknie damskie”. To szalenie istotne, aby wykreować unikalny produkt, wyróżniający się na tle konkurencji.

W przypadku ograniczonych środków na kampanię reklamową pomyśl o bardziej przystępnych sposobach promocji produktu - skorzystaj z “poczty pantoflowej”, oferuj klientom zniżki w zamian za pozytywne opinie itp.Szukając inspiracji, skup się na problemach, napotykanych przez ludzi z twojego otoczenia. Poniższe formy analizy pomogą ci określić zapotrzebowanie na dany rodzaj produktu:

zapytania z Keyword Planner od Google, Yandex, Wordstat oraz innych zbliżonych serwisów;

strony konkurentów;

katalogi rozmaitych sklepów online;

informacje od dostawcy;

ankieta online.

Ponadto, możesz określić listę najbardziej pożądanych produktów i rozpocząć handel w niszy, cieszącej się dużym popytem - przykładowo, artykuły gospodarstwa domowego, akcesoria ogrodnicze, odzież, obuwie, sprzęt domowy, produkty dla dzieci, części samochodowe, czy meble. Zainspiruj się, czytając fora tematyczne, przeglądając katalogi liczących się sklepów online - Aliexpress, Amazon, eBay. Odwiedzaj wystawy, bierz udział w konferencjach, prezentacjach i analizuj strony korzystające z dropshippingu.

Przeprowadź analizę Klientów Docelowych (KD), wymyśl nazwę dla firmy i stwórz logo

Następnym krokiem do otwarcia własnego biznesu jest określenie grupy klientów docelowych. Na przykład, aktywna i dynamiczna młodzież raczej nie będzie zainteresowana artykułami gospodarstwa domowego, natomiast starsze pokolenie spojrzy krzywo na nowoczesne gadżety. Co więcej, efektywność kampanii reklamowych uzależniona jest od poprawnego zdefiniowania “twojego” klienta. Nakreślając portret klienta docelowego, należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

uwarunkowania wynikające z płci potencjalnych klientów;

przedział wiekowy;

status finansowy;

obecność / brak własnego domu, dzieci;

interes, którym kierują się klienci

Pragnąc poprawnie stworzyć portret KD, musisz odpowiedzieć sobie na kilka pytań: jakie korzyści płyną z użytkowania twojego produktu, co może być interesujące dla klientów, skąd pochodzą klienci, jakiej są płci oraz w jakim są wieku, jaki mają dochód, gdzie zasięgają informacji oraz jakie jest ich wykształcenie?Mając obraz klienta docelowego, skup się na poszukiwaniu dostawców, przeprowadź analizę konkurencji i opracuj własny biznesplan. Teraz nadszedł czas, aby nadać firmie nazwę i zaprojektować firmowe logo.

Jeśli pragniesz, aby nazwa twojego sklepu online zdała egzamin, musisz trzymać się określonych zasad - skup się na kliencie docelowym, wybierz odpowiedni produkt, wymyśl krótką i łatwą w zapamiętaniu nazwę. Dzięki temu z łatwością:

klienci odnajdą twój sklep w wyszukiwarce bez konieczności szukania linka w historii przeglądarki;

nazwa zapadnie ludziom w pamięci (zapamiętanie prostej nazwy to pestka, nie trzeba jej zapisywać);

podkreślisz ogólny charakter asortymentu oraz jego jakość.

Przykuwająca uwagę, krótka nazwa to zaledwie połowa przeprawy w drodze do udanej promocji tożsamości marki sklepu online. Musisz jeszcze zaprojektować logo. Istnieje wiele rodzajów logo - skrót, słowo, obraz, zdjęcie lub połączenie ikon i liter. Jest kilka sposobów na stworzenie własnego logo:

naszkicuj projekt na własną rękę;

zleć to zadanie projektantowi lub studiu projektanckiemu;

skorzystaj z edytorów online, które pozwolą ci wybrać ikony, czcionkę i kolory z oferowanej bazy;

skorzystaj z serwisów online, takich jak Logaster.

Opracuj opakowanie dla swojego produktu i wybierz platformę handlową

Zaraz po nazwie i logo opakowanie produktu to kolejny istotny aspekt promocji. W rzeczy samej. Wyobraź sobie, że zamawiasz produkt, a ten zostaje dostarczony nie tylko w bezpiecznym, ale również w oryginalnym i pomysłowym opakowaniu, od którego nie można oderwać wzroku. Zrób zdjęcie opakowania, podziel się nim online, powiedz, gdzie dokonałeś zakupu i masz gotową reklamę. Konsumenci otrzymujący produkty w oryginalnym opakowaniu, zaczną pstrykać sobie z nimi fotki, które wrzucą na swoje profile mediów społecznościowych. Taka aktywność z pewnością przysporzy dodatkowych klientów.

Co więcej, wystarczy, że zainwestujesz w zwyczajne opakowania, takie jak kartonowe pudełka. Możesz z powodzeniem zamienić je w reklamę, nadrukowując na nich informacje na temat ofert specjalnych, podstawowych danych firmowych, a także własne logo. Idąc o krok dalej, umieść w paczce inne drobiazgi, wzmacniające lojalność konsumencką, przykładowo:

brandowane długopisy i notesy;

małe, słodkie niespodzianki (np. krówka);

ulotki przedstawiające nowe produkty , promocje;

dodatkowe akcesoria o niewielkiej wartości (np. baterie);

wizytówki ze “Wskazówkami” (np. dla studentów), zawierające przydatne numery telefonów w mieście, w którym mieszkają.

Udało ci się znaleźć niszę, stworzyć nazwę i opracować logo, tak więc nadszedł czas na wybranie platformy handlowej. Najkorzystniejszą opcją będzie skorzystanie z platform specjalnie dedykowanych tym celom. Nazywamy je CMS. Tego rodzaju engine umożliwia ci swobodne zarządzanie treścią strony i błyskawiczną edycję ofert produktów. Co więcej, to rozwiązanie daje użytkownikom dodatkowe narzędzia do dyspozycji, zarówno darmowe, jak i płatne, wśród których najpopularniejsze są:

1C Bitrix;

Joomla;

Drupal;

OpenCart;

PrestaShop oraz inne.

Pragnąc wybrać platformę na miarę swoich potrzeb, musisz zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat CMS. Dzięki temu będziesz w stanie ocenić wady i zalety każdej z platform.

Po wybraniu odpowiedniej platformy dodaj ofertę produktów, skonfiguruj płatności oraz formularze wysyłki, a także zaplanuj działania promujące sklep online.

Pomyśl o narzędziach, które mogą okazać się przydatne do promocji i popularyzacji twojego produktu

Aby twój produkt stał się znany wśród konsumentów, koniecznie musisz zadbać o jego promocję. Zastanów się, jakie narzędzia mogą być pomocne w tym wypadku, oraz jak zorganizować działania promocyjne.

Internet daje wiele możliwości reklamowania produktów. Poniżej umieściliśmy najważniejsze z nich:

reklama kontekstowa;

baner;

reklama wstępna.

Promocja sklepu online może z powodzeniem zostać przeprowadzona za pomocą wielu narzędzi, wśród których znajdziemy: reklamę w popularnych wyszukiwarkach internetowych, ogłoszenia na miejscowych witrynach lub forach tematycznych, promocja z wykorzystaniem systemu wyszukiwania produktów lub innych powiązanych programów oraz wysyłanie wiadomości e-mail.

Każda z metod ma swoje plusy i minusy, wymaga poświęcenia określonego czasu i środków finansowych. Metodą prób i błędów przetestuj kilka sposobów i sprawdź, jakie efekty przyniosą, a okaże się, który z nich będzie strzałem w dziesiątkę w twoim wypadku. Jeśli odczujesz napływ klientów, to znaczy, że zmierzasz w dobrym kierunku. Nie spuszczaj nosa na kwintę, gdy nie wszystko idzie po myśli, próbuj dalej, stosując różne kombinacje narzędzi promocyjnych.

Rozkręcenie sklepu online od zera to twardy orzech do zgryzienia. Koniecznie należy wziąć pod uwagę wiele kwestii i zastanowić się nad odpowiednimi rozwiązaniami. W każdym razie, jeśli odpowiedzialnie podejdziesz do zadania, ustanowisz cele i z powodzeniem rozpoczniesz ich realizację, to twoje marzenia staną się rzeczywistością.