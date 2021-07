Jak stworzyć pracownikom odpowiednie warunki w świecie pracy zdalnej?

Praca hybrydowa oferuje nowe możliwości, takie jak zwiększenie elastyczności i produktywności pracowników. Z drugiej jednak strony wiąże się ona z nowymi wyzwaniami, w szczególności dotyczącymi ryzyka wypalenia zawodowego pracowników. Aby zapewnić pracownikom optymalne warunki, pracodawcy muszą wziąć pod uwagę trzy ważne kwestie:

1. Jakość życia pracowników w świecie cyfrowym

Technologia od dawna pomaga w zapewnieniu klientom obsługi na najwyższym poziomie. Przyszedł czas, aby wykorzystać ją w celu stworzenia optymalnych warunków pracownikom pracującym w różnych miejscach. Trzeba nie tylko zapewnić im odpowiedni dostęp do zasobów, lecz również przypominać np. o zrobieniu przerwy (za pomocą chatbotów).

- Można również zachęcać menedżerów, aby w większym stopniu uzgadniali terminy telekonferencji z pracownikami oraz umożliwiali im wyłączenie funkcji wideo. Część pracowników z pewnością poczuje się lepiej nie musząc włączać kamery w sytuacji, kiedy w tle akurat bawią się dzieci, czy po prostu nie chcą się pokazywać z jakichś względów – komentuje Krzysztof Augustynowicz, Regional Sales Director CEE Commercial Business Unit w Salesforce.

Dane od dawna pomagają dyrektorom przedsiębiorstw w szybkim podejmowaniu decyzji dotyczących usprawniania obsługi klientów. W podobny sposób informacje zgromadzone podczas badań i innych interakcji mogą ułatwić podejmowanie działań, których celem jest zwiększenie zadowolenia pracowników.

2. Kultura ustawicznego kształcenia

W świecie działającym w oparciu o technologie cyfrowe pracodawcy mogą przekraczać tradycyjne granice świata fizycznego i docierać do nowych, utalentowanych pracowników. Z drugiej jednak strony postęp technologiczny wymaga ciągłego inwestowania w rozwój umiejętności zarówno twardych, jak i miękkich. Liderzy przedsiębiorstw muszą więc zapewnić swoim kadrom łatwy dostęp do możliwości rozwoju zawodowego. Gdy pracownik ma świadomość, że sam kieruje swoją ścieżką kariery, bardziej angażuje się w pracę.



Możliwości zmiany kwalifikacji i rozwoju zawodowego powinny być dostępne na wyciągnięcie ręki. Jeśli pracownik musi długo szukać informacji o tym, czego i jak powinien się uczyć, prawdopodobnie nigdy tej nauki nie podejmie. Do rozwoju motywują również łatwo dostępne informacje o otwartych stanowiskach pracy. Aby maksymalnie wykorzystać potencjał swoich podwładnych, liderzy muszą wdrażać kulturę ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego zgodnie z potrzebami firmy.

3. Elastyczność i bezpieczeństwo

- Stworzenie pracownikom optymalnych warunków w erze cyfrowej wymaga współpracy działu kadr i działu informatycznego. Pracodawca musi ufać pracownikom i wierzyć, że wykonają oni swoje zadania zgodnie z własnymi harmonogramami. Dlatego powinien im zaoferować elastyczne opcje czasu pracy. W przypadku rozproszonych zespołów zarządzanie oparte na empatii i zrozumieniu ma jeszcze więcej zalet. Warto także skorzystać z gotowych porad, wskazówek i rozwiązań dostępnych na portalu Work.com, gdzie pracodawcy znajdą kompleksowe narzędzia wspomagające zarządzanie pracą zdalną czy hybrydową – dodaje Krzysztof Augustynowicz z Salesforce.

Efektywność i zadowolenie pracowników zależy również od zapewnienia im niezbędnych połączeń, kontaktów i komunikacji. Dział kadr powinien udostępniać pracownikom nowe możliwości i kontakty z odpowiednimi osobami. Dzięki temu będą oni bardziej zadowoleni i zmotywowani do rozwoju, a z drugiej strony bezpieczni, co zwiększy ich efektywność i zaangażowanie. Z kolei dział informatyczny musi zadbać o to, aby pracownicy mieli łączność z odpowiednimi urządzeniami i zasobami, co pozwoli im osiągać najlepsze wyniki. Oba działy muszą wspólnie podejmować wysiłki na rzecz zapewnienia pracownikom niezawodności i bezpieczeństwa systemów, ochrony prywatności i łatwego dostępu do zasobów.