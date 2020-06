Jak stworzyć idealny zestaw gamingowy?

Czy warto płacić więcej za sprzęt dla graczy?

Część z was pewnie zastanawia się, po co wydawać kilkaset złotych na klawiaturę gamingową, skoro zwykłą można kupić kilka razy taniej. Urządzenia zaprojektowane z myślą o graczach wykonane są z materiałów o większej wytrzymałości, a ponadto posiadają szereg udogodnień, jak np. autorskie oprogramowanie. High-endowe sprzęty dla graczy można dostosować do własnych potrzeb, tak żeby granie sprawiało jak najwięcej przyjemności. A o to przecież chodzi.

Składamy idealny komputer dla gracza (bez względu na koszta)

Najważniejszym elementem zestawu gamingowego jest oczywiście komputer stacjonarny, do którego podłączycie resztę akcesoriów. Technologia idzie do przodu w zawrotnym tempie, a zbliżające się premiery PlayStation 5 oraz Xbox Series X jeszcze bardziej przyspieszą ten proces. Wraz z nową generacją konsol twórcy zaczną produkować gry z myślą o tych platformach, co będzie miało także przełożenie na większe wymagania sprzętowe na PC.

Jeżeli więc marzycie o graniu w rozdzielczości 4K i stabilnych sześćdziesięciu klatkach, musicie wyposażyć swój komputer w co najmniej kartę graficzną na poziomie GeForce RTX 2060 Super lub Radeon RX 5700 XT. Pamiętajcie tylko, że wtedy też musicie posiadać zasilacz o dużej mocy – minimum 700-800 W.

Ogromne znaczenie dla stabilności systemu ma także procesor – powinien mieć minimum 8 rdzeni, choć lepiej zainwestować od razu w model z dwunastoma. Na ten moment najlepiej (i najdrożej) prezentują się procesory Intel Core i9 9900KS oraz konkurencyjny AMD Ryzen 9 3900X.

Nie można również zapominać o pamięci RAM. Aby uruchomić współczesne gry na maksymalnych detalach, będziecie potrzebować przynajmniej 16 GB RAM – obecnie tyle wystarczy, lecz warto myśleć przyszłościowo i zainwestować od razu w kości 32 GB. Jeśli chodzi o taktowanie pamięci RAM, to nie powinno być one niższe niż 3600 MHz.

Jeżeli tworzycie nowoczesny komputer gamingowy, to możecie zrezygnować z przestarzałych dysków twardych na rzecz nowoczesnych napędów półprzewodnikowych. Pamięci SSD są o wiele droższe, ale za to zapewniają znacznie lepsze tempo działania, które może nawet skrócić ekrany ładowania w grach.

Zestaw gamingowy – o czym jeszcze trzeba pamiętać?

Poniżej przedstawiamy najważniejsze urządzenia oraz akcesoria, które pomogą wam stworzyć idealny zestaw gamingowy. Jeśli natomiast chcecie dowiedzieć się więcej, na temat sprzętu gamingowego, to koniecznie zapoznajcie się z poradami na Ekspert Ceneo.

Monitor dla gracza

Nic wam nie dadzą najlepsze parametry komputera, jeśli nie będziecie posiadać monitora zdolnego do odtworzenia rozgrywki w najlepszej jakości. Nowoczesny ekran obowiązkowo musi wspierać co najmniej rozdzielczość Ultra HD, czyli 3840 × 2160 pikseli. Istotne jest także odświeżanie obrazu, mające wpływ na płynność rozgrywki. W monitorze gamingowym ta wartość powinna stanowić przynajmniej 144 Hz, choć w sprzedaży znajdziecie także warianty oferujące 165, a nawet 240 Hz.

Gamingowe słuchawki z mikrofonem

Gry wideo to nie tylko obraz, ale także dźwięk. To właśnie oprawa muzyczna bardzo często wpływa na odbiór konkretnych produkcji. Musicie więc zadbać o odpowiednie słuchawki, które będą w stanie w pełni przekazać wam dźwięki, tak jak zaplanowali sobie tego twórcy gier. W tym przypadku najlepszym rozwiązaniem będzie headset z dźwiękiem przestrzennym 7.1. Dzięki temu będziecie mieć wrażenie, jakbyście znajdowali się w samym sercu akcji. Koniecznie wybierajcie też modele z mikrofonem, jeśli dużo czasu spędzacie na rozgrywkach sieciowych ze znajomymi.

Myszka dla gracza

Współczesne myszki gamingowe są projektowane w taki sposób, aby trafić do konkretnych grup odbiorców. Wynika to chociażby z ich konstrukcji, tworzonych z myślą o różnych rodzajach chwytów – palm grip (całą dłonią), fingertip grip (opuszkami palców) oraz claw grip (ułożenie dłoni przypomina szpony). Podczas wyboru gryzonia bierzcie też pod uwagę liczbę dodatkowych przycisków oraz jakie są dostępne opcje w oprogramowaniu.

Podkładki pod myszki gamingowe

Szuranie myszką po biurku jest możliwe, ale zdecydowanie niezalecane. Idealny zestaw gracza powinien składać się z solidnie wykonanej podkładki, która wykorzysta w pełni potencjał myszki gamingowej. Niektóre modele można podpinać nawet do komputera przez USB, aktywując w nich podświetlenie RGB. Niby niepotrzebny bajer, ale prezentuje się naprawdę nieźle.

Klawiatura dla gracza

Wachlarz modeli klawiatur gamingowych jest równie szeroki co myszek. Do grania najlepiej sprawdzają się klawiatury mechaniczne wyposażone w specjalne przełączniki, które można wybrać wedle własnych preferencji. Niektóre mają mniejszy punkt aktywacji, wymagają większej lub mniejszej siły do wciśnięcia lub działają w sposób bardziej liniowy. Koniecznie więc przed wyborem odpowiedniej klawiatury poczytajcie dokładnie, jakie przełączniki bardziej odpowiadają waszym oczekiwaniom i na podstawie tej wiedzy wybierzcie odpowiedni model klawiatury.

Fotel gamingowy

Długie siedzenie przed komputerem potrafi być bardzo szkodliwe dla kręgosłupa. Często nie zdajemy sobie z tego sprawy, dopóki nie zaczniemy odczuwać nieprzyjemnych konsekwencji. Fotele gamingowe zostały zaprojektowane w taki sposób, żeby jak najbardziej odciążyć plecy i utrzymywać je w odpowiedniej pozycji. Dzięki temu możecie grać znacznie dłużej, bez obaw o żadne zwyrodnienia czy miejscowe bóle.

Dodatkowe kontrolery do gier

W niektóre gry wydane na komputer zdecydowanie lepiej gra się za pomocą joysticków niż klawiatury i myszki. Warto pomyśleć nad kupnem dodatkowego kontrolera, jeśli dużo czasu spędzacie przy w bijatykach lub grach sportowych typu FIFA lub NBA 2K. W przypadku gier wyścigowych najlepiej sprawdza się solidna kierownica gamingowa z technologią force feedback (sprzężenie zwrotne) oraz dodatkowymi pedałami.

Gogle wirtualnej rzeczywistości

Kiedy gracze zwiastowali koniec technologii wirtualnej rzeczywistości, wtedy firma Valve wypuściła grę Half-Life: Alyx, która pokazała, że tak naprawdę to dopiero początek. Nie ma lepszego sposobu na zwiększenie immersji grania niż skorzystanie z gogli VR. Jeżeli więc wyposażyliście się już w peceta o mocnych podzespołach, to warto też dołożyć jeszcze trochę więcej pieniędzy, aby wskoczyć na wyższy poziom gamingu.

A może konsola do gier?

W przemyśle growym najważniejsze powinny być gry, dlatego warto odłożyć na bok bezsensowne wojny platform. W końcu wiele fantastycznych tytułów dostępnych jest ekskluzywnie na konsolach PlayStation 4 czy Nintendo Switch. Jeśli chcecie grać w różnorodne produkcje i nie lubicie omijać ważnych premier, to zdecydowanie powinniście pomyśleć o dokupieniu dodatkowej platformy.

Autor: Łukasz Morawski