Jak sprawić by Twój gabinet lekarski był atrakcyjny dla pacjentów?

Liczy się pierwsze wrażenie

Gabinet lekarza musi być odpowiednio wyposażony, spełniać określone wymogi, co wcale nie oznacza, że może być nudny, nieciekawie urządzony. Wręcz przeciwnie – wrażenie, jakie robi na pacjencie ma ogromne znaczenie, szczególnie w przypadku placówek komercyjnych. Oczywiście nadrzędną misją jest leczenie, niesienie pomocy i opieka medyczna, co nie zmienia faktu, że podobnie jak w innych branżach, również tu mamy do czynienia z konkurencją. Doskonale widać to na przykładzie stomatologii, która jest jedną z najbardziej sprywatyzowanych dziedzin medycyny. W artykule „Rosną oczekiwania pacjentów wobec gabinetów stomatologicznych” czytamy m.in. o tym, że większość pacjentów korzysta z prywatnej opieki stomatologicznej, a co za tym idzie rośnie też ilość gabinetów stomatologicznych o zróżnicowanym standardzie. Na wybór, którego dokonuje pacjent, składa się wiele czynników tworzących markę - od kompetencji i wiedzy lekarza, przez nowoczesne urządzenia i wyposażenie, po wrażenie i samopoczucie jakie towarzyszy pacjentowi w gabinecie dentysty. Ze względu na to, że wizyta u lekarza zawsze wywołuje mniejszy lub większy stres czy dyskomfort, środowisko, a także owo pierwsze wrażenie (i każde kolejne), są niezwykle istotne. Kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o wyposażenie gabinetów lekarskich, mają funkcjonalność i wymogi formalne.

Warto np. wiedzieć, że zdefiniowany jest nawet metraż:

dla indywidualnej praktyki lekarskiej – min. 12 m2,

gabinet lekarza rodzinnego – min. 15 m2,

gabinet stomatologiczny – min. 12 m2 i po 8 m2 więcej dla każdego następnego fotela stomatologicznego,

wysokość pomieszczeń - min 3,1 m.

Takie parametry to minimum, które zapewnia zarówno ergonomię pracy, jak również daje poczucie komfortu i przestronności – dla lekarza i dla pacjenta. Elementem, który także widać na „pierwszy rzut oka” i który ma udowodniony wpływ na samopoczucie, jest kolorystyka. Jak wiadomo ciepłe kolory napawają optymizmem, mogą dodawać energii. Zimnym kolorom przypisuje się czasem onieśmielające działanie, a nawet to, że wywołują lęk. Nie bez powodu jednak w niektórych gabinetach (np. zabiegowych) stosuje się odcienie bazujące na błękicie i fiolecie – potwierdzono, że dają one wrażenie czystości, sterylności i sprzyjają koncentracji. Ciepłe, żywe kolory sprawdzą się natomiast w poczekalni, a także w tych miejscach, gdzie przyjmowani są mali pacjenci, np. w gabinetach pediatrycznych, czyli tam gdzie istotne jest rozluźnienie, uspokojenie, a nawet poprawa nastroju.

Zamiast fartucha - kolorowa odzież medyczna

Kiedy mowa o kolorach nie sposób pominąć bardzo ważnej kwestii, jaką jest odzież medyczna. Warto w tym miejscu wspomnieć o ciekawym zjawisku nazywanym syndromem białego fartucha. Zapewne wielu rodziców może opowiadać długo o tym, jak ich kilkumiesięczne czy kilkuletnie dziecko, zaczyna płakać albo niepokoić się na sam widok pielęgniarki czy pani doktor, nawet jeśli są bardzo miłe i przyjazne. Syndrom białego fartucha występuje również u wielu dorosłych – pojawiają się zawroty głowy, przyspieszone tętno, wyższe ciśnienie czy problemy gastryczne. Może się to wydawać nieracjonalne, ale kolorowa bluza, żakiet czy ładna marynarka nastrajają pacjenta o wiele lepiej niż tradycyjny, nieforemny i biały kitel medyczny. Oczywiście najwyraźniej widać to w kontakcie z małymi pacjentami. Dlatego w gabinetach pediatrycznych pani doktor coraz częściej ma dobrze skrojony żakiet w przyjemnym dla oka kolorze.

Panie pielęgniarki noszą bluzy, które na pewno nie skojarzą się maluchom z nieprzyjemnym zabiegami. Bluza w misie, pieski, sówki, motylki czy kwiatki to zdecydowanie milszy widok niż nieprzyjemny biały fartuch medyczny. Oferta kolorowej odzieży medycznej stelo.pl pozwala na dobranie stosownych „uniformów” w zależności od specyfiki gabinetu lekarskiego. Wesołe zwierzaczki u pediatry to nie jedyna opcja. Dorośli pacjenci potwierdzają, że o wiele przyjemniej przebywa się wśród lekarzy i personelu medycznego w ładnych, kolorowych ubraniach. Zapewne nie bez znaczenia jest fakt, że również lekarzom i pielęgniarkom lepiej pracuje się w dobrze uszytych, wygodnych i twarzowych strojach służbowych. Jak widać, nawet taki „drobiazg” jak fason i kolorystyka odzieży medycznej, to istotny element szeroko rozumianego wyposażenia gabinetów lekarskich. Szczególnie w kontekście odbioru i wspomnianego już wrażenia wywołanego u pacjentów.

Czystość i higiena to podstawa

Skoro jesteśmy przy nowoczesnej odzieży medycznej, warto zaznaczyć, że jest nie tylko ładna, kolorowa i w modnych fasonach. Bluzy, spodnie czy fartuchy medyczne produkuje się z wykorzystaniem technologii antybakteryjnych, są odporne na zabrudzenia i wytrzymałe - nie niszczą się pod wpływem częstego prania. Wiadomo przecież, że czystość i higiena są niezwykle istotne w przypadku gabinetów lekarskich, przychodni i innych placówek medycznych. Nie bez powodu podłogi są tu wykonane z materiałów ceramicznych, gresów, linoleum albo wykładziny kauczukowej.

Dzięki temu uzyskuje się powierzchnie antypoślizgowe, łatwo zmywalne i odporne na środki chemiczne. Stanowią one także dobre, uniwersalne tło dla określonego wystroju i wyposażenia gabinetu lekarskiego. Podobne zasady dotyczą ścian, które także muszą być łatwe do utrzymania w czystości – dlatego najczęściej wykorzystuje się gres, laminat orz płytki ceramiczne. Sterylnej czystości wymagają narzędzia diagnostyczne i zabiegowe, niezbędnym elementem wyposażenia przychodni czy gabinetu jest więc autoklaw. Bezpiecznym i skutecznym sposobem na neutralizowanie potencjalnych zagrożeń bakteriologicznych i wirusów jest lampa bakteriobójcza, która dokładnie sterylizuje całe pomieszczenie. Wyposażając miejsce przyjmowania pacjentów nie można także zapomnieć o specjalnych pojemnikach do segregacji odpadów. W gabinecie muszą znaleźć się także umywalka oraz podajniki środków myjących. Warto zauważyć, że takie wyposażenie również robi dobre wrażenie na pacjencie, który ma poczucie bezpieczeństwa i świadomość, że leczy się w miejscu, w którym dba się o czystość i higienę.

Jak wybrać odpowiednie wyposażenie

Zmiany, jakie zachodzą w aranżacji gabinetów lekarskich, widać jak na dłoni - przyjazne kolory, wygoda, ergonomia dla pacjenta i lekarza, modna, kolorowa odzież medyczna. Są jednak pewne elementy, które nieodzowne w każdym gabinecie, oczywiście poza specyficznym sprzętem i narzędziami. Chodzi oczywiście o meble lekarskie, które różnią się od tych standardowych, używanych w domach czy biurach. Warto jednak zaznaczyć, że choć spełniają pewne wymogi charakterystyczne dla wyposażenia gabinetów lekarskich, wzornictwo czy kolorystyka pozostają w gestii osób aranżujących dane wnętrze. Jeśli chodzi o formalne wymagania, meble lekarskie muszą być trwałe i odporne na środki, których używa się do mycia i dezynfekcji. Najczęściej sięga się po meble na nóżkach albo wiszące. Wiadomo dlaczego - higiena i czystość to priorytet, a przy takim rozwiązaniu łatwo zmyć podłogi i mieć dostęp o wszystkich zakamarków. W dobrze zaopatrzonych sklepach z wyposażeniem gabinetów lekarskich można dziś kupić szafy, biurka czy szafki kartotekowe o różnorodnym designie i w różnych wersjach kolorystycznych. Można też zamówić meble z indywidualnymi nadrukami, wzorami, szczególnie mile widziane w gabinecie pediatrycznym. Niewątpliwe miejsce przyjmowania małych pacjentów rządzi się specyficznymi prawami. W poczekalni nie może zabraknąć „umilaczy” czasu, czyli np. kącika do rysowania, zabawek, gier. W gabinecie sprawdzą się kolorowe akcenty, nawiązania do ulubionych postaci czy bajek. Stricte medyczne wyposażenie gabinetu jest uzależnione od specjalizacji lekarskiej. W przypadku gabinetu lekarza rodzinnego będzie to na pewno mniejsza inwestycja. Kiedy w grę wchodzi zakup specjalistycznej aparatury, narzędzi, mebli - trzeba liczyć się z większymi wydatkami. Gabinet stomatologiczny w porównaniu z miejscem pracy internisty to najlepszy przykład. Nie da się ukryć, że zakup sprzętu w tym przypadku generuje najwyższe koszty, co oczywiście nie oznacza, że można po macoszemu potraktować wystrój i aranżację miejsca pracy stomatologa.

Co jeszcze ma znaczenie?

Bardzo istotne w przypadku przestrzeni dla pacjentów i miejsca pracy lekarzy oraz personelu medycznego, jest wydzielenie określonych pomieszczeń. Poza najbardziej oczywistym, jakim jest gabinet lekarza, niezbędne będą także: poczekalnia, rejestracja, toalety (oddzielnie dla pacjentów i dla personelu) oraz pomieszczenia socjalne. Dzięki temu zapewnia się komfort pracy oraz poczucie prywatności - pracownikom i pacjentom. Bardzo istotnym elementem jest przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. W szczególności dotyczy to podjazdu albo windy, udogodnień w gabinetach, toaletach, odpowiedniej szerokości drzwi. Kolejna kwestia, na jaką na pewno trzeba zwrócić uwagę, to oświetlenie, zarówno pod kątem jakości diagnozy medycznej, jak i nastroju i samopoczucia pacjentów. Pamiętajmy, że gabinet lekarski to miejsce, w którym lekarz pracuje przez wiele godzin i musi mieć właściwe oświetlenie zapewniające warunki do koncentracji, skupienia i nie męczące. Atutem może być dostęp do naturalnego światła, należy jednak zapewnić odpowiednie żaluzje, które będą chronić przed nadmiernym nasłonecznieniem i przegrzaniem. Jak łatwo się domyślić nie bez znaczenia jest komfort termiczny. Nie zapominajmy, że lekarz przebywa w gabinecie nawet przez cały dzień, a pacjenci poddają się tu różnym badaniom, zabiegom (bez odzieży). Rozwiązania takie jak ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja mają ogromny wpływ na wspomniane już dobre wrażenie i jakość usług medycznych. Jak widać markę i wizerunek lekarza, gabinetu czy przychodni tworzy wiele czynników. Pozornie mniej istotna odzież medyczna, kolor mebli czy bajkowe postaci na ścianach, są bardzo ważne, podobnie jak profesjonalne wyposażenie. Szczególnie w kontekście wrażenia, zaufania, dzięki którym właśnie do tego lekarza i do tego miejsca pacjent będzie wracał.