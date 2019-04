Próba złota – co to znaczy i jak ją sprawdzić?

Kupując złoto – bez znaczenia, czy inwestycyjne, czy użytkowe – sprawdźmy dokładnie, z jaką próbą mamy do czynienia. Próba złota oznacza zawartość złotego kruszcu w danym wyrobie. Wyróżniamy następujące próby: 333, 375, 500, 585, 750, 960, 999. Najcenniejsza jest próba 999, która w 1 gramie zawiera aż 99,9% czystego złota. Z kolei najpopularniejsze są próby 333 i 585.

Jak sprawdzić próbę złota? Próbę złota zazwyczaj oznacza się cyframi od 0 do 6, gdzie 0 oznacza próbę 999, a 6 – próbę 333. Takie oznaczenie jest niewielkie i znajduje się zazwyczaj w trudno dostępnych miejscach – jeśli więc sami nie jesteśmy w stanie odczytać próby złota, warto skonsultować się z jubilerem, który nam w tym pomoże.

Jak sprawdzić, czy złoto jest prawdziwe? Domowe sposoby

Jak sprawdzić złoto bez próby? Istnieje kilka domowych sposobów – oraz kilka takich, które cieszą się popularnością, a są całkowicie nieskuteczne. Jeśli zamierzamy kupować złoto, warto się z nimi zapoznać. Oto nasze podpowiedzi, jak w prosty sposób sprawdzić złoto w domu.

Test złota przy użyciu magnesu

Złoto nie powinno reagować na magnes. Jeśli więc użyjemy magnesu na złotym wyrobie i poczujemy przyciąganie, możemy podejrzewać, że wyrób jest podróbką.

Test złota „na oko”

Czasem wystarczy po prostu dokładnie przyjrzeć się interesującemu nas przedmiotowi. Jeśli widzimy, że w którymś miejscu przedmiot wygląda na przetarty lub że spod spodu zaczyna przebijać inny metal – powinno to wzbudzić nasze natychmiastowe wątpliwości.

Test złotych monet – linijka Fischa

Jeśli inwestujemy w złote monety, możemy sprawdzić je przy pomocy urządzenia zwanego linijką Fischa. Wystarczy umieścić monetę w dedykowanych dla niej otworach, które wskażą poprawność grubości, średnicy i wagi, a tym samym potwierdzą jej autentyczność. W ten sposób możemy upewnić się, czy zakupiona przez nas złota moneta to faktycznie oryginalny wyrób.

Jak sprawdzić złoto zębami?

Sprawdzanie złota zębami należy do sposobów, które często widzimy na wielkim ekranie. Okazuje się jednak, że nie jest specjalnie skuteczne – choć jest szansa, że na prawdziwym złocie faktycznie zobaczymy ślad po ugryzieniu, to podobne skutki może odnieść ugryzienie fałszywki wykonanej z ołowiu. Ołów bowiem to metal jeszcze bardziej miękki niż złoto. Ten sposób sprawdzenia prawdziwości złota lepiej więc pozostawić filmowym bohaterom.

Sprawdzenie złota u jubilera

Jeśli tylko mamy taką możliwość przed zakupem, powinniśmy wybrać się ze złotem do jubilera. Profesjonalista będzie w stanie najlepiej ocenić, czy interesujący nas wyrób jest wykonany z prawdziwego złota lub czy faktycznie jest to taka próba jak na oznaczeniu. Wspomniane wyżej metody mogą dać nam ogólne pojęcie o tym, czy mamy do czynienia ze złotem, czy z innym metalem, ale nigdy nie będzie to tak szczegółowa wiedza, jak informacje pozyskane od jubilera.