Jak sprawdzić swoje umiejętności inwestycyjne?

Kursy i szkolenia online

Niektóre są bezpłatne, za inne zaś trzeba uiścić odpowiednią opłatę. Na rzetelnych, cieszących się dobrą opinią platformach, są one prowadzone przez praktyków z kilku- lub kilkunastoletnim doświadczeniem. W zależności od poziomu wiedzy, można wybrać kurs podstawowy, średniozaawansowany lub zaawansowany. Podczas szkoleń, początkujący inwestorzy mają możliwość zapoznania się z rodzajami funduszy, ich klasyfikacją prawną, a także dowiedzieć się czym różni się jednostka uczestnictwa od certyfikatu inwestycyjnego. Kursanci uczą się także na czym polega budowanie portfela i jak ocenić ryzyko inwestycyjne. Poza elementami teoretycznymi, szkolenia online oferują także możliwość sprawdzenia indywidualnych predyspozycji przyszłego inwestora – tzw. symulatory inwestowania, pokazują, jak podejmować decyzje inwestycyjne i co wziąć pod uwagę, by inwestycja była jak najbardziej opłacalna.

Egzaminy państwowe

Ci, którzy chcą, by ich umiejętności zostały potwierdzone powszechnie honorowanym certyfikatem lub konkretnymi uprawnieniami, mogą zdecydować się na kurs maklerski, przygotowujący do egzaminów na maklera papierów wartościowych lub doradcę inwestycyjnego, organizowane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Jeszcze bardziej renomowanym tytułem, uznawanym za najbardziej prestiżowy w branży finansów na całym świecie jest CFA – Chartered Financial Analyst. Składa się on z trzech etapów, a średnio na przygotowanie do każdego z nich trzeba poświęcić około 300 godzin nauki. Wymaga to ogromnego zaangażowania i niemałych nakładów finansowych, ponieważ kurs i każdy egzamin są płatne. Nie każdy może więc sobie pozwolić na tak dogłębne i szczegółowe przygotowanie do inwestowania. Osoby, które uzyskały tytuł CFA to profesjonaliści, zajmujący się zarządzaniem funduszami na wysokim szczeblu – m.in. w towarzystwach funduszy inwestycyjnych. Początkujący inwestorzy, którzy dla potrzeb indywidualnych chcą rozpocząć swoją przygodę z inwestowaniem, nie muszą dysponować takimi uprawnieniami – wystarczy, że samodzielnie będą poszerzać swoją wiedzę, a do sprawdzenia swoich umiejętności skorzystają z możliwości platform online.

Platformy Treningowe

Najszybszym sposobem na naukę inwestowania jest skorzystanie ze specjalnych stref treningowych – innowacyjnych narzędzi, dzięki którym można dokonać próbnych inwestycji w realne fundusze i sprawdzić, jakie efekty przyniosłyby określone działania. Użytkownik może więc bez ryzyka i operacji finansowych zobaczyć, jak wygląda inwestowanie na platformach inwestycyjnych (takich jak np. https://www.kupfundusz.pl/). Wystarczy poświęcić 3 minuty na zarejestrowanie się do serwisu, by mieć dostęp do aż 138 funduszy inwestycyjnych otwartych. Jest to świetne rozwiązanie nie tylko dla początkujących inwestorów, ale także dla tych, którzy już od jakiegoś czasu inwestują, ale chcieliby np. sprawdzić, jak wyglądałyby potencjalne zyski np. z funduszy o wysokim profilu ryzyka.

Jest to więc szybki, łatwy, a przede wszystkim bezpłatny sposób na naukę świadomego inwestowania.